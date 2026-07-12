Nicht nur der Kopf leidet unter Stress – auch die Haut reagiert darauf. Egal ob im Job oder beim Mitfiebern an der WM: Eine Hautexpertin gibt bei blue News Tipps, wie du deine Haut entlastest.

Einfacher Schnelltest Stress zeigt sich auf der Haut – Expertin verrät, was wirklich hilft

Darum geht’s Emotionen und Stress im Zusammenhang mit Freizeitaktivitäten können sichtbare Spuren auf der Haut hinterlassen.

Die Haut reagiert schnell auf Stress. Wird dieser chronisch und schwächt die Hautbarriere, können Falten, Rötungen, Feuchtigkeitsverlust, Elastizitätsverlust und eine Verschlimmerung von Akne auftreten.

Eine Expertin für ästhetische Medizin erklärt gegenüber blue News, wie sich die Auswirkungen von Stress auf die Haut mindern lassen. Zusammenfassung erstellt mit

«Viele Menschen suchen uns auf, weil sie finden, dass ihr Gesicht müde aussieht», sagt Dr. Natalia Maria Szczepanska, Ärztin bei Beauty2Go. Dieses Problem sei weit verbreitet: Rund 80 Prozent der Patientinnen und Patienten zwischen 30 und 50 Jahren wünschen sich laut der Expertin ein frischeres, erholteres und zugleich natürliches Aussehen.

Stress kann das Hautbild zwar sichtbar beeinflussen, ist jedoch nicht der einzige Auslöser. «Stress, Schlafmangel und eine unausgewogene Ernährung beeinflussen sich gegenseitig – und wirken sich alle auf unsere Haut aus», erklärt Szczepanska.

Wer über längere Zeit unter Stress steht, bemerkt häufig erste Anzeichen der Hautalterung früher. Falten, Feuchtigkeitsverlust, Rötungen oder hormonell bedingte Hautveränderungen können stärker sichtbar werden.

Auch die Mimik spielt eine Rolle: Unter Stress oder bei starker Konzentration bleiben bestimmte Gesichtsmuskeln länger angespannt. Das kann mit der Zeit die Entstehung von Zornesfalten zwischen den Augenbrauen begünstigen.

Stress kann auch die natürliche Hautbarriere schwächen. Zusätzlich belastet sogenannter oxidativer Stress – ausgelöst etwa durch UV-Strahlung, Luftverschmutzung oder Schlafmangel – die Haut.

Die Folge: Sie verliert Feuchtigkeit, wird trockener, empfindlicher und büsst an Elastizität ein. Deshalb empfiehlt die Expertin, die Haut täglich mit Sonnenschutz zu schützen – nicht nur im Alltag, sondern auch bei sportlichen Aktivitäten im Freien.

Stress entsteht allerdings nicht nur im Berufs- oder Familienalltag. «Wir alle freuen uns auf grosse Fussballturniere und fiebern mit unserer Mannschaft mit. Finden die Spiele aber in einer anderen Zeitzone statt, kommen ungewohnte Schlafenszeiten, Schlafmangel und vielleicht auch das eine oder andere Bier hinzu. Das kann die Haut zusätzlich belasten und austrocknen», sagt die Expertin.

Ob Stress durch den Job oder eine lange Nacht vor einem WM-Spiel entsteht: Die Auswirkungen auf die Haut sind letztlich dieselben.

Der schnelle Augenkneif-Test

Natürlich soll deshalb niemand auf WM-Abende oder andere Freizeitaktivitäten verzichten. Entscheidend ist vielmehr, die Ursachen von dauerhaftem Stress zu erkennen und sie – wenn möglich – zu reduzieren.

Besonders empfindlich ist die Haut rund um die Augen. Fehlt ihr Feuchtigkeit, verliert sie an Elastizität. Ob die Haut ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt ist, lässt sich mit einem einfachen Selbsttest prüfen.

«Beim Kneiftest hebt man die Haut leicht an. Ist sie dehydriert, braucht sie länger, um in ihre ursprüngliche Position zurückzukehren», erklärt Natalia Maria Szczepanska. «Viele Menschen wünschen sich wieder einen offeneren und frischeren Blick.»

Auch Akne verschlimmert sich häufig in stressigen Phasen. «Viele versuchen zunächst, Hautunreinheiten mit mehr Make-up oder immer neuen Pflegeprodukten zu kaschieren, statt die natürliche Hautbarriere zu stärken. Das verschlimmert die Situation oft sogar», sagt die Expertin.

Stattdessen empfiehlt die Expertin, die natürliche Hautbarriere gezielt zu stärken. Inhaltsstoffe wie Ceramide spielen dabei eine wichtige Rolle, da sie die Schutzfunktion der Haut unterstützen.

Bei trockener oder gestresster Haut rät sie zu einer Pflege mit viel Feuchtigkeit sowie Ceramiden und Hyaluronsäure. Retinol eignet sich hingegen vor allem, um die Kollagenbildung anzuregen und der Hautalterung entgegenzuwirken – idealerweise wird es abends aufgetragen.

Ganzheitlicher Ansatz im Fokus

Geht es darum, die Hautqualität zu verbessern, Feuchtigkeitsmangel auszugleichen, erste Alterserscheinungen zu behandeln oder die Kollagenbildung anzuregen, kann auch die ästhetische Medizin eine Option sein.

Heute liegt der Fokus laut der Expertin auf einer langfristigen Begleitung: Alterungsprozesse sollen möglichst früh verlangsamt werden, bevor sie stark ausgeprägt sind. So lassen sich später oft aufwendigere oder invasivere Eingriffe vermeiden.

Bei Menschen mit einem müden Teint können beispielsweise Polynukleotide eingesetzt werden, um die natürlichen Regenerationsprozesse der Haut anzuregen.

Generell entwickelt sich die ästhetische Medizin laut der Expertin zunehmend in Richtung eines ganzheitlichen Longevity-Ansatzes. «Es geht heute nicht mehr darum, einzelne Falten zu behandeln, sondern die Hautqualität insgesamt zu verbessern und die Haut langfristig gesund zu erhalten.»

Der Trend geht damit weg von der reinen Faltenbehandlung hin zur Vorbeugung. Eine gesunde Haut entsteht nicht nur in der Arztpraxis, sondern vor allem im Alltag – mit ausreichend Schlaf, konsequentem Sonnenschutz und einer intakten Hautbarriere.

Stress lässt sich zwar nicht vollständig vermeiden. Seine Auswirkungen auf die Haut können mit der richtigen Pflege und einem gesunden Lebensstil jedoch zumindest teilweise abgefedert werden.