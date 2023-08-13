Unterwegs im Schweizer Nationalpark
«Hier kann die Natur noch Natur sein»
Im schweizerischen Nationalpark ist blue News Moderatorin Vania Spescha mit Parkwächter Not Armon Willy auf Gipfeltour. Wie die Wissenschaft den unberührten Wald für die Forschung nutzt und Tiere und Pflanzen auf den Klimawandel reagieren, erfährst du im Video.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- blue News Moderatorin Vania Spescha will wissen, wie sich die globalen klimatischen Veränderungen auf einen Nationalpark auswirken, der seit über hundert Jahren sich selbst überlassen bleibt.
- Neben Parkwächter Not Armon Willy trifft Vania auch auf eine Wissenschaftlerin, die herausfinden will, ob die Insektenvielfalt in einem geschützten Nationalpark ebenfalls abnimmt.
- Nach einem mühsamen Aufstieg mit durchaus tierischen Begegnungen wie mit Murmeltieren und Gämsen gibts zum Beweis das Gipfelfoto: Vania hat es geschafft. Auf 2328 Metern Höhe über dem Meer geniesst sie nicht nur eine fantastische Aussicht, Parkwächter Not Armon Willy kann Vania von dort oben auch aus erster Hand aufzeigen, wie er Veränderungen im Park wahrnimmt.
Zusammenfassung erstellt mit
Weitere Folgen der blue News Sommerserie 2023
Selbstversorger werden: «Es geht um die Kunst des Kompostierens» – «Ich sehe nur vier Haufen»Bruno Bötschi versucht sich als Selbstversorger. Der blue News-Redaktor arbeitet auf dem Permakultur-Hof in Feldbach ZH. Er lernt Mulchen und Kompostieren – und was es heisst, mit Tieren und Pflanzen eins zu sein.
Vom Betonkanal zum Bächlein: Da gumpen die Fische vor FreudeIn Gossau ZH hilft blue News Moderatorin Vania Umweltingenieur Sam und seinen Kolleg*innen bei der Revitalisierung eines öden Betonkanals: Dieser verwandelt sich innert Tagen in ein plätscherndes Bächlein voller Leben.
Unterwegs mit Abfalltauchern: «Unglaublich, welchen Müll wir hier rausfischen»Am Hallwilersee taucht blue News Videoredaktorin Nicole mit Abfalltaucher Pascal und seinen Kolleg*innen in die kalten Fluten. Kaum zu fassen, was sie da alles vom Grund holen.