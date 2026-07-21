Die anhaltend hohen Temperaturen verändern die Bedingungen im Schweizer Hochgebirge. Gletscherspalten liegen offen, Bergschründe werden grösser und in manchen Regionen nimmt die Steinschlaggefahr zu. Der Schweizer Alpen-Club erklärt, worauf du vor einer Tour besonders achten solltest.

Im Hochgebirge herrschen aufgrund der hohen Temperaturen aussergewöhnliche Bedingungen. Der Schweizer Alpen-Club (SAC) mahnt deshalb zu Vorsicht. (Themenbild)

Darum geht's Die Hitze verändert Routen und Gefahrenstellen im Hochgebirge.

Eine gute Vorbereitung ist wichtiger als Erfahrungen aus früheren Jahren.

Je nach Verhältnissen können alternative Routen die bessere Wahl sein. Zusammenfassung erstellt mit

Der Hitzesommer hinterlässt auch im Schweizer Hochgebirge deutliche Spuren. Einige Touren lassen sich derzeit einfacher bewältigen als sonst. Andere sind dagegen deutlich anspruchsvoller geworden.

Der Schweizer Alpen-Club warnt deshalb vor offenen Gletscherspalten, grossen Bergschründen und einer erhöhten Steinschlaggefahr. Auch einzelne Geländeabschnitte können instabil werden.

Das hat Folgen für die Routenwahl. Zustiege können sich verändern, bekannte Wege sind stellenweise schwieriger zu erkennen oder nicht mehr ohne Weiteres begehbar.

Aktuelle Verhältnisse prüfen

Der SAC empfiehlt, jede Tour besonders sorgfältig vorzubereiten. Entscheidend sind nicht nur Karten und klassische Tourenbeschreibungen, sondern auch möglichst aktuelle Informationen.

Im Tourenportal des SAC finden sich Hinweise zu bekannten Gefahrenstellen und aussergewöhnlichen Verhältnissen. Auch Plattformen wie gipfelbuch.ch, hikr.org oder camptocamp.org können bei der Einschätzung helfen.

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Zusätzliche Auskünfte liefern Hüttenwartinnen und Hüttenwarte sowie lokale Bergführerbüros. Sie kennen die aktuellen Bedingungen vor Ort oft besonders gut.

Nicht auf Erfahrungen aus früheren Jahren verlassen

Schwierigkeit und Verlauf einer Route können sich stark von früheren Sommern unterscheiden. Wer eine Tour plant, sollte deshalb nicht allein auf eigene Erinnerungen oder ältere Beschreibungen vertrauen.

Der SAC rät, bereits vor dem Start Alternativen zu prüfen. Je nach Situation können Gratanstiege oder reine Felsklettertouren günstigere Bedingungen bieten als Routen über Gletscher oder instabiles Gelände.

Eigene Fähigkeiten realistisch einschätzen

Auch eine gute Ausbildung trägt zur Sicherheit bei. Berggängerinnen und Berggänger sollten ihr Wissen und ihre Fähigkeiten regelmässig auffrischen.

Wer nur wenig Erfahrung im Hochgebirge hat, sollte eine Tour mit einer Bergführerin oder einem Bergführer unternehmen. Eine weitere Möglichkeit sind geführte Touren einer SAC-Sektion.