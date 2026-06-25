Im Juli kannst du dein kreatives Potenzial entdecken und deine schöpferische Ader entfalten. Vielleicht zwingt dich aber auch eine Krise dazu, dich neu auszurichten und der Stimme deines Herzens zu folgen.

Im Juli bilden sich gleich mehrere bedeutende, teils sogar bahnbrechende Konstellationen. Jupiter, der traditionelle Glücksplanet, ist am 30. Juni ins Feuerzeichen Löwe eingetreten und bringt eine neue Dynamik.

Bevor es richtig losgeht, ist aber erstmal Innehalten angesagt. Denn Jupiter muss noch eine kritische Passage mit Chiron durchlaufen, in der Zweifel aufkommen können, die deinen Kurs infrage stellen.

Auch ist Merkur noch bis zum 23. Juli rückläufig und fordert eine gute Vorbereitung. Dazu gehört auch das Aufarbeiten der Vergangenheit und das Wahrnehmen deiner wahren Bedürfnisse.

Aller Anfang ist schwer

Die nun beginnende Reise von Jupiter durch den Löwen ist abenteuerlich und ambitiös, aber zunächst schwierig. Denn Jupiter löst sich erst in der zweiten Monatshälfte aus dem Spannungsfeld von Chiron.

So stellen sich Anfang Juli Sinnfragen. In welche Richtung willst du dich entwickeln? Dir klare Ziele zu setzen, kann jetzt schwerfallen. Innere Gewissheit zu finden, braucht Zeit.

Jupiter ist auch der Planet der Hoffnung. So kann es auch sein, dass du im Moment wenig Hoffnung hast. Wenn du gerade ratlos bist, übe dich in Vertrauen. Lass dich von deiner inneren Stimme führen und forciere nichts.

Halte deine Ungeduld im Zaum

Doch mit der Ruhe ist es gerade auch nicht weit her. Denn die besinnliche Phase wird vom Action-Planeten Mars gestört.

Mars ist soeben ins hyperaktive Sternzeichen Zwillinge eingetreten und trifft dort am 4. Juli auf den rebellischen Uranus. Sein Motto: Hauptsache, es passiert etwas.

Achtung, Hochspannung!

Wenn dein Geist wie im Hamsterrad dreht, wenn du ganz hibbelig bist und kaum stillsitzen kannst, sorge für körperliche Bewegung. Sie hilft dir, überschüssige Energie abzubauen und den Kopf zu lüften.

Die Hochspannungsenergie von Mars und Uranus fordert auch eine gute Erdung. Geh in die Natur, um Kraft zu tanken.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate, leitet Workshops und ist Buchautorin. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig. Informationen zu aktuellen Anlässen findest du hier.

Vermeide Aktivismus

Was du hingegen nicht tun solltest: überstürzt oder im Affekt eine Entscheidung treffen.

In die kritische Konstellation von Mars und Uranus ist auch der Mondknoten involviert: Das deutet auf übersteigerten Aktivismus, Impulsivität, Nervosität, Gereiztheit, was oft zu unüberlegtem Handeln führt.

Reagieren, bevor du über etwas in Ruhe nachgedacht hast, ist in jedem Fall kontraproduktiv. Jedoch ist dein Denken jetzt verlangsamt, weil Merkur rückläufig durch das Sternzeichen Krebs läuft.

Das heisst: Du bist im Krebsgang unterwegs – der für Krabben charakteristischen Fortbewegung seitwärts oder schräg nach hinten.

An ein schnelles Vorwärtskommen ist deshalb auch im Beruf nicht zu denken. Immer wieder gilt es, nachzufragen, weitere Informationen einzuholen und klärende Gespräche zu führen.

Widerstände erzeugen Bremseffekt

Für Ernüchterung sorgt schliesslich am 6. Juli die Spannung von Sonne und Saturn, die Widerstände anzeigt. Im Beruf musst du vielleicht Kritik einstecken, Fehler korrigieren oder Autoritätskonflikte austragen.

Gehe selber nicht in den Widerstand. Es gilt, die Realitäten zur Kenntnis zu nehmen und das Beste daraus zu machen. Verschwende nicht unnötig Energie in Konflikte.

Realitäts-Check

Am 7. Juli kommt Neptun, der Planet der Träume und Fantasien, zum Stillstand. Auch diesbezüglich kann nun ein Realitätscheck anstehen. Von welchen Träumen musst du dich verabschieden? Was hast du falsch eingeschätzt?

Gleichzeitig lädt Neptun aber auch zur Besinnung auf deine Träume ein. Das ist auf den ersten Blick paradox. Jedoch geht es jetzt darum, herauszufinden, wie du deine Träume realisieren kannst – Schritt für Schritt, ohne dich zu überfordern.

Beziehungsfragen klären

Die Liebesgöttin Venus verlässt am Abend des 9. Juli den feurigen Löwen und tritt ins bodenständige Sternzeichen Jungfrau. Dort ist sie nicht mehr so abenteuerlustig wie im Löwen, sondern interessiert sich mehr für Sicherheit und Stabilität in einer Beziehung.

So hast du nun das Bedürfnis, in der Liebe Klarheit zu finden. Im Lauf des Monats zeigt sich unter anderem, ob sich aus einer Romanze etwas Langfristiges entwickeln kann. Vielleicht magst du auch gewisse Dinge neu regeln und organisieren, deinen Beziehungsalltag anders gestalten.

Versöhnung mit der Vergangenheit

Bei ihrem Eintritt in die Jungfrau befindet sich die Venus am 9./10. Juli am Südmondknoten. So können nun Erinnerungen an frühere Beziehungen wach werden. Oder du nimmst Kontakt mit einer früheren Liebe auf, und vielleicht suchst du auch eine Aussprache.

Nutze die Gunst der Sterne, um Herzensfragen zu klären und mit Dingen abzuschliessen, die dich belasten. Die günstige Verbindung zu Chiron unterstützt die Heilung seelischer Wunden und ermöglicht Versöhnung.

Neue Impulse für dein Liebesleben

Am 13. Juli gelangt die Venus ins Spannungsfeld von Uranus. Das kann zu kleineren oder grösseren Turbulenzen führen, vor allem, wenn es in deiner Beziehung nicht rund läuft oder wenn es langweilig geworden ist.

Günstige Tage im Juli 2026 15. bis 19. Juli: plötzliche Erkenntnisse, Geistesblitze, Inspiration, Vision, Instinktsicherheit, Flow, gute Entscheidungen, Befreiungsprozesse, Konzentration, Willenskraft, Disziplin (Uranus Sextil Neptun, Uranus Trigon Pluto, Mars Sextil Saturn).

plötzliche Erkenntnisse, Geistesblitze, Inspiration, Vision, Instinktsicherheit, Flow, gute Entscheidungen, Befreiungsprozesse, Konzentration, Willenskraft, Disziplin (Uranus Sextil Neptun, Uranus Trigon Pluto, Mars Sextil Saturn). 20. und 21. Juli: Wendepunkt, Transformationsprozesse, Krisen und Wende zum Besseren, günstige Gelegenheiten, glückliche Fügung/Zufälle, Sinnfindung, Idealismus (Jupiter Trigon Neptun, Jupiter Opposition Pluto, Jupiter Sextil Uranus).

Wendepunkt, Transformationsprozesse, Krisen und Wende zum Besseren, günstige Gelegenheiten, glückliche Fügung/Zufälle, Sinnfindung, Idealismus (Jupiter Trigon Neptun, Jupiter Opposition Pluto, Jupiter Sextil Uranus). 27. Juli: Entscheidungskraft, Tatendrang, Überwinden von Ängsten, Erneuerung, Fortschritt (Sonne Opposition Pluto, Sonne Trigon Neptun, Sonne Sextil Uranus).

Uranus fordert frische Impulse und Veränderung. Wenn es Dinge gibt, die du oder dein Partner schon lange ändern wollt, ist es jetzt höchste Zeit, dies zu tun. Lass dir also etwas einfallen. Überrasche deinen Partner und sei offen für neue Ideen.

Erotische Raffinessen

In erotischer Hinsicht darfst du zuversichtlich sein. Die Jungfrau hat nämlich nicht – wie man meinen könnte – etwas mit Jungfräulichkeit zu tun. Es droht also keine sexuell enthaltsame Phase, wenn die Venus durch die Jungfrau läuft.

Im Gegenteil: die Jungfrau ist ein Erdzeichen, also ein Körperzeichen, das die Erotik geniesst und auch die Kunst der Verführung beherrscht. Mit Raffinesse, Stil und dem Gefühl für den richtigen Moment kannst du jetzt lustvolle Momente erleben. Qualität geht vor Quantität – das gilt bei der Jungfrau auch in erotischer Hinsicht.

Der Neumond nährt deine Seele

Der Krebs-Neumond vom 14. Juli findet auf der Position des rückläufigen Merkurs statt. So hast du jetzt das Bedürfnis, über deine Gefühle zu sprechen. Gespräche mit lieben Menschen sind besonders fruchtbar und hilfreich.

Der nun beginnende Mondzyklus ist zudem eine Einladung, dich um deine seelischen Bedürfnisse zu kümmern. Er lädt zur Selbstfürsorge ein. Nimm dir Zeit zum Innehalten, Reflektieren und Entschleunigen. Gönne dir Rückzugsmomente.

Alles, was deine Seele nährt und dich inspiriert, darf jetzt im Zentrum stehen. Dazu gehören auch künstlerische Beschäftigungen, wie Musizieren oder Malen. Und natürlich menschliche Nähe.

Krebs-Neumond vom 14. Juli 2026. Monica Kissling

Vielversprechende neue Entwicklungen

Vom 15. bis 18. Juli bildet sich eine harmonische Konstellation zwischen Uranus, Neptun und Pluto. Dies sind sogenannte kollektive Planeten, die sich auch im Weltgeschehen spiegeln dürften.

Die Zeichen stehen nun auf Fortschritt – eine hoffnungsvolle Zeit beginnt. Am 19. Juli stehen auch noch Mars und Saturn in günstiger Verbindung, was pragmatische Entscheidungen ermöglicht.

Persönlich hast du jetzt die Möglichkeit, einiges zum Guten zu wenden. Du kannst dich auf deine Intuition verlassen und Entscheidungen fällen, die Klarheit schaffen und dir neuen Handlungsspielraum eröffnen.

Krise als Chance

Es ist allerdings nicht ganz auszuschliessen, dass dich jetzt eine persönliche Krise zwingt, dein Leben grundlegend zu hinterfragen. Denn am 20. Juli bildet sich eine sehr komplexe Konstellation, in die auch Pluto, der Planet der Transformation, eingebunden ist.

Pluto hat die Kraft, alte Muster zu durchbrechen, indem er den nötigen Leidensdruck erzeugt, um neue, bessere Gewohnheiten zu entwickeln. Er schafft damit die Voraussetzung für einen kraftvollen Neuanfang.

Die kommenden Tage bis Ende Juli sind alles andere als ein Spaziergang. Doch das Überwinden einer Krise macht dich resilienter und wird zur Basis für ein gestärktes Selbstvertrauen.

Konstellation der Superlative

Die Konstellation vom 20. Juli ist ein kosmisches Grossereignis. Jupiter steht im Spannungsfeld von Pluto und gleichzeitig in Harmonie mit Neptun und Uranus. Diese dürfte vor allem im Weltgeschehen Spuren hinterlassen.

Politische und wirtschaftliche Entwicklungen können jetzt einen Höhepunkt erreichen. Es kann zu einem Powerplay unter den Mächtigsten kommen oder auch zu Enthüllungen und Skandalen mit entscheidenden Folgen.

Höhepunkt und Kippmoment

Es ist denkbar, dass das letzte Monatsdrittel einen historischen Wendepunkt markiert, an dem eine neue Realität geschaffen wird. Die transformative Kraft der Sterne markiert einen Kippmoment.

Auf der Weltbühne könnten mächtige Player abtreten (müssen) und neue auftauchen. Auch Mega-Fusionen oder Mega-Börsengänge sind möglich.

Entdecke deine verborgene Superkraft

Für dich persönlich bietet sich die Chance, zu etwas Neuem aufzubrechen, das du dir bisher nicht zugetraut hast. Etwas, das richtig viel Mut braucht.

Die transformativen Sterne helfen dir, dich deiner Angst zu stellen und über deinen Schatten zu springen. Welchen Glaubenssatz über dich oder über dein Leben möchtest du ein für allemal loslassen? Welcher Druck darf von dir abfallen?

Nochmals innehalten

Am 22. Juli um 21.13 Uhr tritt die Sonne in den selbstbewussten Löwen. Dort gelangt sie jedoch sofort ins Spannungsfeld des Planetoiden Chiron, der nochmals Zweifel in dir wecken kann. Vielleicht bist du plötzlich wieder unsicher und traust dir zu wenig zu.

Erlaube dir Zweifel, aber mach dich nicht unnötig klein. Halte inne und lass dir Zeit. Schnelles Handeln ist kontraproduktiv. Merkur kommt gerade zum Stillstand, bevor er in der Nacht zum 24. Juli direktläufig wird.

Blockaden lösen

Am 24. und 26. Juli sind Merkur und Saturn stationär und damit dominant. Dies ist erneut eine Zeit der Klärung. Schau ganz genau hin und hinterfrage die Dinge kritisch.

Herausfordernde Tage im Juli 2026 2. bis 4. Juli: Zweifel, Sinnkrisen, hohe Reizbarkeit, Ungeduld, impulsives Handeln, erhöhte Unfallgefahr, Rebellion (Jupiter Quadrat Chiron, Mars Konjunktion Uranus).

Zweifel, Sinnkrisen, hohe Reizbarkeit, Ungeduld, impulsives Handeln, erhöhte Unfallgefahr, Rebellion (Jupiter Quadrat Chiron, Mars Konjunktion Uranus). 6. und 7. Juli: Ernüchterung, Enttäuschung, Fehler finden und korrigieren, Konsequenzen ziehen, Verunsicherung, Autoritätskonflikte, Energiemangel, Motivationsprobleme (Sonne Quadrat Saturn, Neptun Station).

Ernüchterung, Enttäuschung, Fehler finden und korrigieren, Konsequenzen ziehen, Verunsicherung, Autoritätskonflikte, Energiemangel, Motivationsprobleme (Sonne Quadrat Saturn, Neptun Station). 23. bis 26. Juli: Selbstzweifel, Unsicherheit, Hemmungen, Missverständnisse, Blockaden, kritische Überprüfung, Schwachstellen finden (Sonne Quadrat Chiron, Merkur Station/direktläufig, Saturn Station/rückläufig).

Selbstzweifel, Unsicherheit, Hemmungen, Missverständnisse, Blockaden, kritische Überprüfung, Schwachstellen finden (Sonne Quadrat Chiron, Merkur Station/direktläufig, Saturn Station/rückläufig). 29. Juli: Beziehungskonflikte, fehlende Kompromissbereitschaft, hohe Emotionalität, Exzesse aller Art, Anspruchshaltung, Missachtung von Grenzen, Selbstüberschätzung, Spekulation, Egoismus, Gier (Venus Quadrat Mars, Sonne Konjunktion Jupiter, Wassermann-Vollmond Opposition Jupiter).

Inmitten der enormen Dynamik gibt es noch Widerstände – innere oder äussere. Finde sie und löse sie auf.

Sei mutig und selbstbewusst

Am 27. Juli gelangt die Sonne in die machtvolle Konstellation mit Pluto, harmonisch unterstützt durch Neptun und Uranus. Erneut kann es zu einem Kampf kommen – mit dir selber oder mit anderen.

Stelle dich dem, was dir Angst macht. Aber lass dich nicht aufhalten. Folge deiner Bestimmung. Der Preis kann hoch sein, aber halbe Sachen gehen nicht mehr. Das dürftest du jetzt klar spüren, und es gibt dir die nötige Kraft, deinen Weg zu gehen.

Aktiviere deine Schöpferkraft

Gleichzeitig verschiebt sich nun die Mondknotenachse in die Sternzeichen Wassermann-Löwe – dies ist die Kreativ-Achse. Schöpferische Aktivitäten werden fortan stark gefördert, und wer den Mut hat, sich zu verwirklichen, wird belohnt.

Es können plötzlich ganz neue Ideen auf deinem inneren Radar erscheinen. Ideen, die dein inneres Feuer wecken. Vielleicht möchtest du in absehbarer Zeit dein Hobby zum Beruf machen? Oder dich mit deinem künstlerischen Schaffen der Öffentlichkeit präsentieren?

Finde deine Vision

Nimm dir jetzt möglichst viel kreativen Freiraum. Orientiere dich nicht an 08/15-Lösungen, sondern wähle einen unkonventionellen Weg. Und denke dabei grösser.

Was gibt deinem Leben einen tieferen Sinn? Wofür brennst du? Definiere deine Werte. Die inspirierenden Sterne helfen dir, deine Vision zu finden.

Traue dir mehr zu und werde aktiv! Engagiere dich für das, was dein Herz erfüllt.

Der Vollmond bringt exzessive Energie

Der Wassermann-Vollmond vom 29. Juli bringt eine geballte Ladung Energie, denn er findet auf der transformativen Konstellation von Jupiter und Pluto statt.

Bei maximaler Energie und maximaler Emotionalität kannst du einen wahren Glücksrausch erleben oder unvergessliche Partys feiern.

Halte deinen Übermut im Zaum

Doch es besteht jetzt auch die Gefahr des Überbordens. Gehe nicht leichtsinnig Risiken ein und suche nicht den maximalen Kick.

Versuche nicht, anderen etwas zu beweisen oder Aufsehen zu erregen um jeden Preis. Dies ist ein Vollmond der übersteigerten Selbstinszenierung. Lass dich dazu nicht hinreissen.

Wassermann-Vollmond vom 29. Juli 2026 Monica Kissling

Freiheiten und Grenzen

Der Wassermann-Vollmond hat eine grenzüberschreitende Qualität. Das kann bedeuten, dass du die Grenzen anderer überschreitest. Oder dir Freiheiten auf Kosten anderer herausnimmst.

Das muss nicht aus bösem Willen geschehen, sondern kann auch im Übermut oder Sturm der Begeisterung passieren. Sei achtsam und nimm die Befindlichkeit deines Gegenübers wahr.

Konflikte mit kreativem Potenzial

Wer sich über die Bedürfnisse oder Rechte anderer hinwegsetzt, muss sich auf heftige Konflikte gefasst machen. Ende Monat kann es sowohl in Liebes- als auch in Geschäftsbeziehungen oder Freundschaften zu Spannungen kommen, denn die Venus und der Mars stehen in kritischer Verbindung.

Im besten Fall sind das Konflikte, die zu kreativen Lösungen führen. Mehr noch: Konflikte, die zu einer lustvollen und lebendigeren Beziehung führen. Dazu braucht es jedoch den Willen, die eigenen Ansprüche zu mässigen und andere Weltanschauungen zu respektieren.

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