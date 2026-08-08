In Zürich hat die 33. Street Parade begonnen. Bei heissem und sonnigem Wetter tanzen Hunderttausende Menschen rund um das Zürcher Seebecken.

Die 33. Street Parade hat begonnen. Hunderttausende tanzen in den nächsten Stunden dem Zürcher Seebecken entlang.

Um 14.00 Uhr haben sich die ersten Love Mobiles in Bewegung gesetzt. Der Umzug führt um das Zürcher Seebecken vom Utoquai zum Mythenquai. 30 Lovemobiles rollen dieses Jahr auf der rund zwei Kilometer langen Strecke.

Wie schon im Vorjahr findet die Parade bei heissem, sonnigem Wetter statt. Damit sich die Feiernden abkühlen können, wurden entlang der Route wieder zwei Riesenduschen aufgebaut.