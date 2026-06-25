Deutschland Jurist Sands erhält Friedenspreis des Deutschen Buchhandels

ARCHIV – Philippe Sands, Autor, Jurist und Völkerrechtler spricht bei einer Podiumsdiskussion während des Festakts zum 75. Jahrestag des Beginns der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse im Saal 600 im Nürnberger Justizpalast. Foto: Daniel Karmann/dpa-Pool/dpa

Der französisch-britische Jurist und Autor Philippe Sands wird mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt. Er arbeitet als Menschenrechtsanwalt am Internationalen Gerichtshof in Den Haag.