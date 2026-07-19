Der Stau am Nordportal des Gotthardtunnels zwischen Erstfeld und Göschenen ist am Sonntagmorgen um 9 Uhr auf zehn Kilometer angewachsen. Der Touring Club Schweiz (TCS) meldet eine Wartezeit von bis zu einer Stunde und 40 Minuten.

Reisenden empfiehlt der TCS, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Als Umleitung wird die Route via A13 San-Bernardino-Tunnel empfohlen.

Auch für das Südportal in Fahrtrichtung Norden sagt der TCS für den Sonntag einen Stau voraus. Die Rede ist von einer Länge von bis zu 6 Kilometern und einem Zeitverlust von bis zu 1 Stunde 30 Minuten.

Am Samstagmorgen hatte der Stau am Nordportal nach Angaben des TCS eine Länge von bis zu 20 Kilometern. Das entsprach einem Zeitverlust von drei Stunden und 20 Minuten.

Wegen der Sommerferien kommt es derzeit vor dem Gotthard-Nordportal häufig zu Staus, weil viele Reisende aus Deutschland und den Niederlanden durch die Schweiz fahren.