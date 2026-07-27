Der August wird aussergewöhnlich: Eine totale Sonnenfinsternis und eine partielle Mondfinsternis sorgen für einen Monat voller Wendungen. Was geht zu Ende, was beginnt – und wer steht plötzlich im Rampenlicht?

Nach einem intensiven Juli, der mit einem «Supervollmond» am 29. zu Ende ging, heisst es nun in der abnehmenden Mondphase erstmal: runterkommen, gut durchatmen und entspannen.

Der August beginnt mit Fische-Mond und bietet schon mal ideale Voraussetzungen zum Chillen. Aber auch, um dich auf deine Sehnsüchte zu besinnen.

Was fehlt dir zum Glück?

Der Planetoid Chiron macht am 3. August im Stier Halt und bringt dich in Kontakt mit deinen tiefsten Wünschen und deinen körperlichen Bedürfnissen.

Chiron ruft aber auch Schmerzliches ins Bewusstsein, sodass du nun wahrnimmst, was dir fehlt. Ein Heilungsprozess kann in Gang kommen, wenn du dort hinschaust, wo du bisher weggeschaut hast.

Lass los, was dich belastet

Schmerz lässt nach, wenn du dich von Verhaltensweisen lösen kannst, die dir nicht guttun, und dich allmählich aus Abhängigkeiten und Suchtverhalten befreien kannst.

Chiron stärkt dazu deine Achtsamkeit und hilft dir, besser für dich zu sorgen. Du kannst dich mit deinen Schwächen versöhnen und vielleicht auch mit anderen Menschen.

Wenn du an deiner Heilkraft zweifelst, verbinde dich mit Menschen, die dich in deinem Genesungsprozess bestärken. Und begib dich auch auf den spirituellen Weg; schule deinen Geist.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate, leitet Workshops und ist Buchautorin. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig. Informationen zu aktuellen Anlässen findest du hier.

Was hat an Bedeutung verloren?

Sinnkrisen können Anfang Monat für Verunsicherung sorgen. Gleichzeitig vertieft sie deine Sinnsuche und verhilft dir im Lauf des Monats zu Antworten auf grundlegende Lebensfragen.

Wo hast du deine Grenzen überschritten? Was brauchst du nicht mehr? Was hat für dich an Bedeutung verloren?

The show must go on – oder etwa nicht?

Erlaube dir, dort auszusteigen, wo du mehr Belastung als Freude empfindest. Finde heraus, wofür dein Herz schlägt, und richte dich entsprechend neu aus.

Was ist dir wirklich wichtig und hatte bisher zu wenig Raum? Welche Eigenschaften möchtest du entwickeln, welche Fähigkeiten stärken?

Verbinde dich mit Menschen, die dich inspirieren und motivieren – mit Gleichgesinnten, Mentoren und Vorbildern.

Dein nächster grosser Schritt

Die Mondknotenachse befindet sich nun in den Sternzeichen Wassermann-Löwe, auf der Kreativ-Achse. So kannst du deine schöpferische Ader entwickeln und dich neu erfinden.

Was macht dir Spass? Wo spürst du inneres Feuer? Folge deinem Herzen und erlaube dir, anders zu sein als andere – ganz du selbst.

Alltagsfragen und -pflichten klären

In der Liebe geht es zunächst um Alltagsfragen. Die Venus befindet sich Anfang August in der Jungfrau im Spannungsfeld von Lilith. Fixe Vorstellungen, wie gewisse Dinge sein sollten, können Beziehungen belasten.

Dabei kann es um scheinbar banale Fragen gehen; Dinge, die dich oder deinen Partner stören. Zum Beispiel um die Aufgabenteilung im Haushalt.

Sind deine Beziehungen auf Augenhöhe?

Sturheit, Belehrungen und ultimative Forderungen führen aber nicht zum gewünschten Ziel. Besser ist es, klar zu kommunizieren, warum ein bestimmtes Verhalten nicht mit deiner Werthaltung vereinbar ist.

Konflikte ergeben sich vor allem dann, wenn Pflichten einseitig verteilt sind. Die Liebessterne fordern Beziehungen auf Augenhöhe. Gleichzeitig zeigt sich jetzt besonders deutlich, wo die Gleichberechtigung fehlt.

Toxische Beziehungen im Fokus

Auch Mars läuft bis zum 4. August ins Spannungsfeld von Lilith und heizt Machtkonflikte in Beziehungen stark auf. Dies ist eine kritische Zeit für Beziehungen, in denen ein Partner die Kontrolle über den anderen ausübt und dessen Leben stark einschränkt.

Konflikte können sich jetzt schnell zuspitzen. Provokationen gilt es zu vermeiden, wobei schon Kleinigkeiten als Provokation aufgefasst werden. Schutz suchen hat im Krisenfall oberste Priorität.

Kampf mit unlauteren Mitteln

Zu unschönen Machtspielen kann es in den ersten August-Tagen aber auch im beruflichen Umfeld kommen. Mobbing kann den Teamgeist belasten.

Sei achtsam und erhebe deine Stimme, wenn Unrecht geschieht. Arbeitskonflikte, die jetzt aufflammen, sind ernst zu nehmen und entsprechenden Stellen zu melden.

Im gesellschaftlichen Umfeld könnte Cancel Culture für Unruhe sorgen. Unliebsame Personen werden einfach ausgegrenzt. In welcher Situation das gerechtfertigt ist, ist eine Frage der Werthaltung. Wo sollen die roten Linien gezogen werden?

Verbinde dich mit anderen Menschen

Am 6. August wechselt die Liebesgöttin Venus in die Waage. Dort wirkt sie ausgleichend, und die Wogen können sich wieder glätten. Du kannst dich jetzt mit Menschen verbinden, die dich begleiten und unterstützen.

Der Wunsch nach Harmonie in deinen Liebesbeziehungen wie auch in Beziehungen ganz generell ermöglicht Kompromisse und gemeinsame Lösungen.

Günstige Tage im August 2026 7. August: Klarheit, Zielgerichtetheit, Engagement, Disziplin, Beharrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein (Sonne Trigon Saturn).

Klarheit, Zielgerichtetheit, Engagement, Disziplin, Beharrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein (Sonne Trigon Saturn). 12. bis 15. August: Klärungsprozesse, Wahrheit kommt ans Licht, Erkenntnisse, Taten folgen auf Worte, positive Wendungen, neue Verbindungen und Netzwerke, Vermittlung und Lösungsfindung, sicherer Instinkt, Zuversicht und neue Perspektiven, Kreativität (Löwe-Neumond/Sonnenfinsternis, Merkur Opposition Pluto, Merkur Trigon Neptun, Venus Trigon Uranus, Merkur Sextil Uranus, Merkur Sextil Venus, Merkur Konjunktion Jupiter). Zusammenfassung erstellt mit

Aktivitäten mit lieben Menschen lassen dein Herz höher schlagen. Die Waage-Venus lädt dich ein, deine Beziehungen zu pflegen und das Leben zu feiern.

Etwas Luxus darf sein

Die Waage ist auch das Zeichen der Schönheit und der Freude an den schönen Seiten des Lebens. Dies darfst du nun voll und ganz geniessen, und dir auch etwas Luxus leisten. Sparen kannst du später wieder.

Luxus muss natürlich kein Vermögen kosten, im Gegenteil: Auch Zeit ist Luxus; Zuwendung und Liebe sind die kostbarsten Geschenke. Verwöhne deine Liebsten, aber ohne riesige Anstrengung, sondern mit Leichtigkeit und Freude.

Konsequent und zielstrebig

Am 7. August bildet die Sonne eine kraftvolle Verbindung zu Saturn in den Feuerzeichen. Das gibt deinem Tatendrang eine nachhaltige Note. Deine Entschlusskraft, deine Disziplin und Ausdauer werden gestärkt.

Darüber hinaus bist du auch wieder realistischer und weisst, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Im Beruf kannst du nun Nägel mit Köpfen machen: wichtige Verhandlungen führen oder Verträge unterzeichnen.

Achte auf deine Worte

Der Kommunikationsplanet Merkur tritt am 9. August in den Löwen, wo er mit seinen Worten grösstmögliche Wirkung erzielen will. Merkur gelangt jedoch direkt ins Spannungsfeld von Chiron, was die Gefahr von unachtsamen Bemerkungen erhöht.

Achte darauf, dass du andere mit deinen Worten nicht verletzt, und reagiere nicht impulsiv, wenn dich die Worte anderer verletzen. Ein klärendes Gespräch nach einem Moment des Innehaltens hilft am besten.

Täuschungen und Enttäuschungen

Missverständnisse kann nun auch die Liebesgöttin Venus bringen, die im Spannungsfeld von Neptun zu Täuschungen verleitet. So ist es möglich, dass du dir etwas vorstellst, was dein Gegenüber gar nicht so meint.

Dabei kann es sich um Bemerkungen handeln, die dich verunsichern, aber auch um Aussagen, die du beschönigst. Verharmlosung oder Bagatellisierung gehören ins Repertoire dieser Konstellation, ebenso wie Notlügen – mit dem Ziel, den Frieden zu wahren.

Licht und Schatten

Achte deshalb auf Ehrlichkeit und auf eine klare Kommunikation. Unangenehme Wahrheiten kommen sowieso sehr bald ans Licht, denn am 12. August bringt sich der Unterweltgott Pluto ins Spiel, der mit detektivischem Geschick Verborgenes aufspürt.

Wer etwas zu verbergen hat, muss dann mit grösseren Problemen rechnen, denn am 12. August findet auch eine Sonnenfinsternis statt. Diese dürfte sich vor allem im Weltgeschehen manifestieren, denn gemäss Überlieferung bringt eine solche oft Machthaber zu Fall.

Machtvolle Sonnenfinsternis am 12. August

Mit dem Löwe-Neumond beginnt ein besonders machtvoller Mondzyklus, denn dieser wird von einer totalen Sonnenfinsternis begleitet.

In der Schweiz ist die Sonnenfinsternis partiell zu beobachten, mit einer Verfinsterung bis maximal 91 Prozent, und zwar von 19.24 Uhr bis 21.08 Uhr.

In der Schweiz und in Deutschland konnte man eine solche letztmals am 11. August 1999 beobachten.

Löwe-Neumond vom 12. August 2026 (totale Sonnenfinsternis) Monica Kissling

Im Rampenlicht: die Löwen

Das Sternzeichen Löwe steht bei dieser Sonnenfinsternis im Zentrum. Löwen sind von Natur aus selbstbewusst und können sich mit ihrer Kreativität und ihrer positiven Ausstrahlung erfolgreich in Szene setzen.

Im positiven Fall sind sie sehr warmherzig, grosszügig und motivieren andere mit ihrer unbändigen Lebensenergie. Es gibt aber auch Löwen, die sich wie Könige aufführen und die für ihr Ego ständig Publikum brauchen, das applaudiert.

Grosse Fallhöhe

Während Erstere durch die aktuelle Löwe-Sonnenfinsternis in ihren Aktivitäten bestärkt werden, dürfte die Finsternis für Menschen, die sich selbst als Zentrum des Universums sehen, ein Problem sein.

Heisst: Sie könnten vom Thron gestürzt werden, ihre Reputation verspielen, ihre Glaubwürdigkeit verlieren – weil sie zu weit gegangen sind.

Die Party ist vorbei

So mahnt diese Sonnenfinsternis vor Spekulationen und Anmassungen aller Art. Grössenwahn kann gerade jetzt in extremer Form vorkommen, doch die Schattenseiten zeigen sich ebenso deutlich.

Es zeigt sich, was nicht wirklich echt ist. Leere Versprechungen werden entlarvt, Bluffer enttarnt.

Erfolgreiche Verhandlungen

Positiv ist, dass diese Sonnenfinsternis von einigen besonders freundlichen und bestärkenden Konstellationen begleitet wird. Vor allem der Kommunikationsplanet Merkur könnte wirkungsvoller kaum stehen.

Im Weltgeschehen könnten deshalb einflussreiche Player neue Regeln einführen. Im persönlichen Leben kannst du die Gunst der Sterne nutzen, um berechtigte Ansprüche geltend zu machen.

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Die Sterne stärken deine Überzeugungskraft, vor allem wenn du ein Widder, ein Schütze oder eine Waage bist.

Als Löwe hast du ohnehin schon hohe Ansprüche und musst schauen, dass du nicht über das Ziel hinausschiesst. Schüchterne Zeitgenoss*innen, die normalerweise zu kurz kommen, sollten hingegen allen Mut zusammennehmen, ganz nach dem Motto «Wer wagt, gewinnt».

Schwankende Motivation

Der Energie- und Durchsetzungsplanet Mars tritt am 11. August in den emotionalen Krebs, wo er sich nur zu etwas motivieren kann, wenn er sich emotional wirklich angesprochen fühlt. Die Lust und die Energie, Dinge zu tun, die dich wenig interessieren, fehlen dir jetzt.

Gleichzeitig hilft dir der Krebs-Mars, in deinen eigenen Rhythmus zu kommen. Du spürst besser, wo deine Energie-Hochs und -Tiefs sind. Erlaube dir, dich danach auszurichten.

Schnell beleidigt

Mars zeigt sich im Krebs einigermassen launisch. Er verstärkt emotionale Reaktionen, was nicht immer gut ankommt. Dabei ist der Krebs-Mars nicht etwa besonders konfliktfreudig, sondern vielmehr passiv-aggressiv.

Heisst: Er provoziert subtil oder zeigt mit seiner Mimik, wenn ihm etwas nicht passt.

Auch erhöhte Empfindlichkeit gehört ins Repertoire des Krebs-Mars. Man ist schnell beleidigt, nimmt Dinge persönlicher als man sollte und ist einigermassen nachtragend.

Im persönlichen Umfeld musst du nun besonders gut auf Befindlichkeiten achten. Und selber schauen, dass du nicht überreagierst.

Herausfordernde Tage im August 2026 1. bis 4. August: Beziehungskonflikte, Eifersucht, Besitzansprüche, Machtspiele und Machtmissbrauch, ultimative Forderungen, Verletzungen, Cancel Culture (Venus Quadrat Lilith, Chiron Station, Mars Opposition Lilith).

Beziehungskonflikte, Eifersucht, Besitzansprüche, Machtspiele und Machtmissbrauch, ultimative Forderungen, Verletzungen, Cancel Culture (Venus Quadrat Lilith, Chiron Station, Mars Opposition Lilith). 10. und 11. August: Verletzende oder unklare Kommunikation, Schwächen zeigen sich, Täuschungen und Enttäuschungen, Beschönigung und Notlügen (Merkur Quadrat Chiron, Venus Opposition Neptun).

Verletzende oder unklare Kommunikation, Schwächen zeigen sich, Täuschungen und Enttäuschungen, Beschönigung und Notlügen (Merkur Quadrat Chiron, Venus Opposition Neptun). 21. und 22. August: Beziehungsprobleme, Frustrationen, fehlende Wertschätzung, Zurückweisung, unerfüllte Hoffnungen und Erwartungen, finanzielle Verluste, Trennungen (Venus Opposition Saturn, Sonne am Südmondknoten).

Beziehungsprobleme, Frustrationen, fehlende Wertschätzung, Zurückweisung, unerfüllte Hoffnungen und Erwartungen, finanzielle Verluste, Trennungen (Venus Opposition Saturn, Sonne am Südmondknoten). 28. und 29. August: Zwischenfälle, technische Störungen, Wetterkapriolen, Absagen, Planänderungen, Unruhe, Nervosität, Reizbarkeit, instabile Gemütslage, Voreiligkeit, unberechenbare Reaktionen, provokative Äusserungen, fehlende Kompromissbereitschaft (Fische-Vollmond/Mondfinsternis, Sonne, Mond und Quadrat Uranus). Zusammenfassung erstellt mit

Harmonie um des Friedens willen

Die Woche vom 17. August beginnt mit charismatischen Konstellationen. Die Verbindung von Venus und Jupiter ist eine äusserst freundliche und entgegenkommende Konstellation, deren oberstes Ziel die Harmonie ist. Gleichzeitig stärken Merkur und Saturn deine geistige Klarheit.

Was heute allerdings kaum gelingen wird: Konflikte offen austragen. Dazu fehlt unter dem kritischen Aspekt von Mars Quadrat Neptun der Mut.

Unstimmigkeiten werden nun gern versteckt oder verdrängt – oder andernorts geäussert, wo es ungefährlich ist. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn du von deinen Arbeitskonflikten abends zuhause berichtest, sie jedoch vor Ort nicht löst.

Setze ein Zeichen

Im weiteren Wochenverlauf wird dein Mut jedoch von einer kraftvollen Sonne-Lilith-Verbindung in den Feuerzeichen wieder gestärkt. Diese aktiviert vor allem deine Zivilcourage.

So setzt du dich jetzt vielleicht für Menschen ein, die benachteiligt sind, oder für ein Anliegen, das dir besonders am Herzen liegt. Ergreife das Wort, denn Schweigen bedeutet Akzeptieren und verändert nichts.

Benenne die Störfaktoren

Probleme schönreden gelingt spätestens am 21. August nicht mehr, wenn die Venus ins Spannungsfeld des Kritikers Saturn gelangt. Beziehungskonflikte kommen nun zwangsläufig auf den Tisch.

Dinge, die dich schon länger in deiner Beziehung stören, die du aber bisher beiseiteschieben konntest, wollen benannt werden. Tue dies auf respektvolle Weise nd mache auch gleich konkrete Lösungsvorschläge.

Der Vorteil an Saturn ist seine Klarheit. Heisst: Wenn endlich klar ausgesprochen wird, was dich und deinen Schatz in der Beziehung stört – aber auch, was ihr beide aneinander wertschätzt –, kann sich die Beziehungsqualität massgeblich verbessern.

Mässigung tut Not

Kurz bevor die Sonne am 23. August um 04.19 Uhr ins Sternzeichen Jungfrau wechselt, überquert sie im Löwen den Südmondknoten. So geht es am Wochenende vom 22./23. August ums Loslassen von überhöhten Ansprüchen – Ansprüchen an andere, aber auch an dich selbst.

Sei realistisch – oder, um es im Sinne der Jungfrau zu sagen: bescheiden und demütig. Nicht der grosse Wurf in der Zukunft, sondern die kleinen Schritte im Jetzt zählen.

Eigenleistung zählt

Für das Erreichen deiner Ziele ist die tägliche Disziplin wichtiger, als die Messlatte möglichst hoch zu setzen. Fleiss, aber auch Achtsamkeit in Bezug auf deine Gesundheit sowie eine klare Abgrenzung, zählen im Zeichen der Jungfrau.

Am 25. August tritt auch der Kommunikationsplanet Merkur in die Jungfrau und mahnt zusätzlich zu verbaler Zurückhaltung. Kommuniziere also erst, wenn du gründlich über etwas nachgedacht hast.

Und mache es dir beim Erarbeiten von Inhalten nicht zu einfach. Eigenleistung zählt. Delegiere also nicht alles an die KI. Einheitsbrei kommt jetzt nicht gut an. Und Qualität geht über Quantität.

Vermeide Mikromanagement

Am 27. August treffen sich die Sonne und der Merkur in der sorgfältigen Jungfrau. So hast du nun einen geschärften Blick für Details, solltest dich gleichzeitig aber nicht darin verlieren.

Bist du in einer Führungsfunktion, gilt es, Mikromanagement zu vermeiden. Übermässige Kontrolle und Kritik kommen nicht gut an. Besser ist es, die Eigenverantwortung anderer fördern.

Da hilft die beste Planung nichts

Die beste Planung hilft nichts, wenn der unberechenbare Uranus ins Spiel kommt! Dies ist am 28. und 29. August der Fall. Der Merkur und die Sonne in der sorgfältigen Jungfrau werden von Uranus regelrecht überrumpelt.

Dazu kommt ein Vollmond in den Fischen, der Hypersensibilität und hohe Irritierbarkeit anzeigt. Rechne mit Unplanmässigem, das nicht nur dein Programm, sondern vielleicht auch dein seelisches Gleichgewicht durcheinanderbringt.

Auch technische Störungen und Ausfälle von Computersystemen und Zugverbindungen sowie Wetterkapriolen und heftige Gewitter mit Starkregen können Planänderungen erfordern.

Fische-Vollmond vom 28. August 2026 (partielle Mondfinsternis) Monica Kissling

Hohe Reizbarkeit bei Vollmond

Der Fische-Vollmond wird von einer partiellen Mondfinsternis begleitet, die zusätzliche Intensität anzeigt. Menschen, aber auch Tiere reagieren nun besonders sensibel – sind gewissermassen Seismographen, die schon kleinste Bewegungen registrieren.

Unter diesen Umständen ist ein mitfühlender Umgang mit anderen, aber auch Abgrenzung wichtig. Ziehe dich in die Stille zurück oder gehe in die Natur, wenn du unruhig bist und dir alles zu viel wird.

Sonst besteht die Gefahr, dass du von einem Gefühlsextrem ins andere fällst. Grenzerfahrungen, die sich jetzt einstellen können, dürfen positiver Natur und spiritueller Art sein.

Mondfinsternis für Frühaufsteher kurz sichtbar

Diese Mondfinsternis ist in der Schweiz sichtbar, mit Beginn der partiellen Phase am Morgen des 28. August um 5.18 Uhr und einer maximalen Verdunkelung um 6.13 Uhr.

Jedoch geht der Mond hierzulande während der Verfinsterung unter – und die Sonne geht gleichzeitig auf.

Da der Mond bei diesem Spektakel sehr tief am Westhorizont steht, ist zudem ein Standort mit absolut freier Sicht Richtung Westen oder Nordwesten erforderlich, um das Maximum der Finsternis vor dem helleren Morgenhimmel noch gut erkennen zu können.

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