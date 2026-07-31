Papst Leo XIV. hat die US-amerikanische Musikerin und Autorin Patti Smith (79) im Vatikan empfangen. Dies teilte der Heilige Stuhl mit. Bei dem Treffen im Apostolischen Palast kamen zwei gebürtige Chicagoer zusammen: Das Oberhaupt der katholischen Kirche und die als «Patin des Punk» bekannte Smith stammen beide aus der Millionenstadt im US-Bundesstaat Illinois.

HANDOUT – Die vom vatikanischen Presseamt veröffentlichte Aufnahme zeigt Papst Leo XIV. und die Poetin und Sängerin Patti Smith bei einer Privataudienz im Vatikan. Foto: Vatican Media/IPA via ZUMA Press/dpa – ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

1974 nahm die Musikerin mit der Patti Smith Group ihre erste Single «Hey Joe / Piss Factory» auf. 1975 gelang der Gruppe mit ihrem Album «Horses», das Punkrock und gesprochene Poesie vereinte, der grosse Durchbruch. Neben der Musik arbeitet Smith auch als Dichterin, Fotografin sowie bildende Künstlerin.

Sie hatte zuletzt eine besondere Verbindung zum Vatikan durch ein Kunstprojekt. Zum ersten Jahrestag der Wahl von Robert Francis Prevost zum Papst eröffnete sie im Mai den Pavillon des Heiligen Stuhls bei der Kunstbiennale in Venedig. Gemeinsam mit dem Soundwalk Collective präsentierte sie dort eine Klangperformance, die als eine Art musikalisches Gebet angelegt war.