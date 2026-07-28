Ein Airbus von Qantas war mehr als 24 Stunden ohne Zwischenlandung von Australien nach Frankreich unterwegs. Damit könnte der längste Nonstop-Linienflug der Welt bald Realität werden.

Der Qantas-Airbus bei der Landung des ersten Testflugs in Melbourne am Freitag.

Von Australien nach Frankreich Airbus landet Flugzeug der Superlative nach 24 Stunden in der Luft

Darum geht’s Ein Airbus von Qantas fliegt in mehr als 24 Stunden nonstop von Melbourne, Australien, nach Toulouse, Frankreich.

Der Testflug soll den Weg für die längste Flugverbindung der Welt ebnen.

Die australische Airline setzt dabei auf mehr Reichweite und mehr Komfort. Zusammenfassung erstellt mit

Fast ein ganzer Tag ohne Zwischenlandung im Flugzeug: Qantas kommt seinem «Project Sunrise» einen grossen Schritt näher.

Ein speziell ausgerüsteter Airbus A350-1000ULR hat am Dienstag nach dem längsten Nonstop-Testflug von Melbourne nach Toulouse erfolgreich den Boden erreicht.

Am Freitag hatte die Maschine den ersten grossen Test absolviert und war von Toulouse nach Melbourne geflogen. Der Hinflug dauerte etwas mehr als 19 Stunden.

Nun folgte der noch anspruchsvollere Rückflug: Der Airbus startete am Montagabend in Melbourne und landete am Dienstagmorgen nach 24 Stunden und 23 Minuten wieder in Toulouse. Das Flugzeug legte dabei eine Strecke von 16'889 Kilometer zurück.

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Mehr als 120'000 Menschen verfolgen Flug

Die Maschine mit der Testregistrierung F-WULR und dem Namen «Vega» flog auf dem Rückweg nicht über den Indischen Ozean, sondern ostwärts über den Pazifik, die USA und Kanada nach Europa.

Auf der Flugplattform Flightradar24 verfolgten zeitweise mehr als 120'000 Nutzer*innen den Flug. Kurz vor der Landung sorgte der Jet mit einem kurzen Durchstartmanöver nochmals für Aufmerksamkeit.

An Bord befanden sich keine regulären Passagiere, sondern Airbus-Testteams sowie zwei Qantas-Piloten.

Während der Flüge wurden wichtige Systeme wie Treibstoffversorgung, Klimatisierung und Kabinenbedingungen überprüft. Mit Wasser gefüllte Schläuche simulierten zudem das Gewicht und die Körperwärme von Passagieren.

Längster Linienflug der Welt geplant

Der Test ist Teil von Qantas' «Project Sunrise». Ab Ende 2027 will die australische Airline Nonstop-Flüge zwischen Sydney und London anbieten. Später sollen auch Direktverbindungen nach New York folgen.

Die Strecke Sydney – London wäre mit rund 17'000 Kilometern und einer Flugzeit von bis zu 22 Stunden die längste kommerzielle Flugverbindung der Welt.

Für die Flüge setzt Qantas auf eine speziell angepasste Version des Airbus A350-1000. Ein zusätzlicher Tank erhöht die Reichweite auf bis zu 18'500 Kilometer.

Mehr Platz für Reisende

Die Kabine wurde zudem auf Komfort ausgelegt: Statt möglichst vieler Sitze bietet der Jet nur 238 Plätze – laut Qantas die niedrigste Sitzdichte aller A350 weltweit.

Die Airline will damit erreichen, dass Passagiere nach einem fast eintägigen Flug möglichst erholt ankommen.

Insgesamt hat Qantas zwölf A350-1000ULR bestellt. Die erste Maschine soll im April 2027 ausgeliefert werden. Vor dem geplanten Start der neuen Langstreckenverbindung stehen jedoch noch weitere Tests und Zulassungen an.

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