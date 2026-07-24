Ein Ausflug zur berühmten Blauen Grotte auf Capri ist für ein amerikanisches Ehepaar beinahe im Desaster geendet. Ihr kleines Boot prallte gegen einen Felsen und lief mit Wasser voll. Ein anderes Boot brachte die beiden rechtzeitig in Sicherheit.

Schock bei Blauer Grotte Boot rammt Felsen – Ehepaar muss an Hochzeitstag gerettet werden

Darum geht’s Ein Ruderboot mit zwei US-Touristen stiess beim Eingang zur Blauen Grotte gegen einen Felsen.

Das Boot lief rasch mit Wasser voll und musste aufgegeben werden.

Das Ehepaar wurde unverletzt gerettet, die Frau veröffentlichte ein Video des Vorfalls auf TikTok. Zusammenfassung erstellt mit

Eine Traumreise zum 25. Hochzeitstag wurde für Sherina Welch und ihren Mann innert Sekunden zum Albtraum.

Das amerikanische Ehepaar wollte die berühmte Blaue Grotte auf Capri besuchen. Die Höhle ist nur mit kleinen Ruderbooten erreichbar.

Beim Einfahren in die Grotte stiess das Boot heftig gegen einen Felsen. Kurz darauf drang Wasser ein.

Die Lage wurde zusätzlich unübersichtlich, weil sich die Touristen und der Bootsführer sprachlich kaum verstanden. Gleichzeitig riefen die Besatzungen anderer Boote durcheinander.

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Das beschädigte Boot füllte sich immer weiter mit Wasser, Schliesslich mussten die beiden Touristen auf ein anderes Boot umsteigen. Das Holzboot sank schliesslich.

«Ein Moment purer Angst»

Das Ehepaar blieb unverletzt. Der Schreck sass dennoch tief. «Es sollte eine fantastische Erfahrung werden, doch es wurde zu einem Moment purer Angst», schrieb Welch später in den sozialen Medien.

Die 49-jährige Reise-Influencerin veröffentlichte auf TikTok ein Video des Vorfalls. Darauf ist zu sehen, wie das Boot Wasser aufnimmt und die Situation zunehmend hektisch wird.

Trotz des Zwischenfalls lobte Welch die Rettungsaktion. Die Blaue Grotte bleibe ein wunderschöner Ort, sei aber nicht ungefährlich. Ihre Reiseleitung habe in der Notlage sehr gut reagiert.