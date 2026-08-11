Mindestens 120 Familien haben Unterkünfte in einem angeblichen Ferienresort an der italienischen Adria gebucht und im Voraus bezahlt. Bei ihrer Ankunft in Cesenatico stellten sie fest: Die Wohnungen existieren nicht. Nun ermitteln mehrere Polizeibehörden.

Zusammenfassend Mindestens 120 Familien buchten online vermeintliche Ferienwohnungen in Meeresnähe in Cesenatico.

Die professionell gestalteten Angebote führten zu Büros und privaten Wohnhäusern statt zu einem Ferienresort.

Die Gemeinde richtete eine Anlaufstelle ein und suchte gemeinsam mit Hotels und Campingplätzen nach Ersatzunterkünften. Zusammenfassung erstellt mit

Die Koffer sind gepackt, die Reise ist bezahlt und die Kinder freuen sich auf das Meer. Doch bei der Ankunft in Cesenatico an der italienischen Adriaküste erleben mindestens 120 Familien eine böse Überraschung: Ihre gebuchten Ferienwohnungen gibt es gar nicht.

Die Betroffenen hatten online Unterkünfte in angeblichen Anlagen mit Namen wie «Residence Andrea» und «Residence Angelini» reserviert. Die Inserate versprachen gut ausgestattete Wohnungen in unmittelbarer Nähe zum Strand.

Viele Reisende bezahlten vor der Abfahrt eine Anzahlung oder gleich den gesamten Aufenthalt per Banküberweisung. Erst vor Ort flog der mutmassliche Betrug auf.

An der angegebenen Adresse in der Via Pascoli fanden die Familien weder ein Resort noch eine Rezeption. Stattdessen befanden sich dort Büros und private Wohnungen.

Echte Fotos für falsche Angebote

Die Inserate wirkten auf den ersten Blick professionell. Sie enthielten Bilder, Telefonnummern, eine konkrete Adresse und sogar einen eigenen Internetauftritt.

Auch bei den Fotos handelte es sich offenbar nicht um offensichtlich gefälschte oder künstlich erzeugte Aufnahmen. Zu sehen war eine tatsächlich existierende Wohnung aus der Gegend.

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Diese Immobilie stand jedoch zum Verkauf und wurde nicht als Ferienunterkunft vermietet. Die Betrüger sollen die echten Bilder verwendet haben, um ein nicht existentes Angebot glaubwürdig erscheinen zu lassen.

Auch die angegebene Adresse gehörte zu einem realen Gebäude – allerdings nicht zu einem Beherbergungsbetrieb. Die Ermittler prüfen zudem, ob Identifikationsnummern anderer Ferienanbieter missbraucht wurden.

Tiefe Preise lockten die Familien

Ein weiteres Lockmittel waren die ungewöhnlich niedrigen Preise. Selbst für Aufenthalte während der sommerlichen Hochsaison wurden die Wohnungen deutlich günstiger angeboten als andere Unterkünfte in Cesenatico.

Viele Interessierte griffen deshalb rasch zu. Als sie nach ihrer Ankunft versuchten, die angeblichen Vermieter telefonisch zu erreichen, erhielten sie keine Hilfe.

Einige der aufgeführten Telefonnummern sollen sogar zum Anschluss eines echten Hotels in der Umgebung geführt haben. Dieses hatte mit den falschen Inseraten nichts zu tun und wurde offenbar ohne sein Wissen als Kontaktstelle angegeben.

Stadt richtet Anlaufstelle ein

Die grosse Zahl betroffener Familien löste in Cesenatico eine lokale Notlage aus. Zahlreiche Menschen standen mit Gepäck und Kindern in der Stadt, ohne einen Schlafplatz und ohne sofortigen Zugriff auf das bereits überwiesene Geld.

Die Gemeinde richtete deshalb im Palazzo del Turismo eine Anlaufstelle ein. Dort erhielten die gestrandeten Reisenden Wasser, Zugang zu klimatisierten Räumen sowie Informationen und Unterstützung.

Gleichzeitig begann die Suche nach freien Zimmern und Wohnungen. Hotels, Immobilienagenturen und Campingplätze halfen dabei, alternative Unterkünfte zu finden.

Einzelne Anbieter stellten den betroffenen Familien Wohnungen und Mobilheime sogar kostenlos zur Verfügung.

Mehrere Polizeibehörden ermitteln

Die örtliche Polizei, die Carabinieri, die Finanzpolizei und die Postpolizei untersuchen den Fall. Auch die Gemeindeverwaltung will bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstatten.

Die Ermittler wollen rekonstruieren, wer die Inserate veröffentlichte und wie die mutmasslichen Betrüger an Fotos, Adressen und Kontaktdaten gelangten. Auch die Zahlungsströme werden untersucht.

Unklar ist zudem, wie die falschen Angebote über längere Zeit auf Buchungsplattformen sichtbar bleiben und so viele Kundinnen und Kunden erreichen konnten.

Die Zahl der Opfer könnte weiter steigen. Bei den rund 120 bekannten Familien handelt es sich lediglich um eine erste Bilanz. Weitere Anzeigen dürften folgen.