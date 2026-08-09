Ein gefälschter Mitarbeiterausweis öffnete ihm jahrelang die Türen zu Gratisflügen. Der Kanadier Dallas Pokornik flog damit für drei Airlines. Jetzt muss er sich vor Gericht verantworten.

Darum geht’s Ein Kanadier erschlich sich jahrelang kostenlose Flüge als angeblicher Pilot.

Dafür nutzte er einen gefälschten Mitarbeiterausweis.

Nun drohen ihm bis zu 20 Jahre Gefängnis. Zusammenfassung erstellt mit

Ein ehemaliger kanadischer Flugbegleiter hat sich über Jahre als Pilot ausgegeben und so Hunderte kostenlose Flüge erschlichen. Der 34-jährige Dallas Pokornik aus Toronto bekannte sich nun vor einem US-Bundesgericht auf Hawaii des Betrugs schuldig.

Laut Gerichtsdokumenten nutzte Pokornik für seine Masche einen gefälschten Mitarbeiterausweis. Zwischen Januar 2020 und dem 28. Oktober 2024 soll er damit bei drei verschiedenen Fluggesellschaften kostenlose Flüge erhalten haben. Die drei betroffenen Airlines haben ihren Sitz in den USA.

Pokornik war im Oktober 2025 angeklagt worden. Nach seiner Festnahme in Panama wurde er an die USA ausgeliefert, wo er sich nun vor dem Bundesgericht im Bundesstaat Hawaii verantworten musste. Im Rahmen seiner Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft verpflichtete sich der Kanadier zudem, den drei betroffenen Fluggesellschaften Schadenersatz zu leisten.

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Lange Haftstrafe droht

«Reisesicherheitsprotokolle tragen dazu bei, unsere Bürger und Besucher zu schützen», erklärte US-Staatsanwalt Ken Sorenson. Wer diese Sicherheitsvorkehrungen umgehe, müsse damit rechnen, zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Die Ermittlungen wurden von Homeland Security Investigations (HSI) geführt, unterstützt vom US Marshals Service sowie internationalen Partnern. CJ Ammons von HSI Honolulu bezeichnete das Schuldbekenntnis als Ergebnis einer engen Zusammenarbeit der beteiligten Behörden.

Pokornik muss sich am 8. Dezember vor US-Bundesrichterin Shanlyn A. S. Park zur Strafzumessung verantworten. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis, eine Geldstrafe von bis zu 250'000 US-Dollar sowie eine anschliessende überwachte Freilassung.

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