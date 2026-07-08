Der italienische Urlaubsort Varenna hat eine strenge Massnahme ergriffen, um gegen unangemessen gekleidete Touristen vorzugehen. Wer sich im Dorf in Badehose oder ohne Oberteil bewegt, muss künftig zahlen.

Darum geht’s Der Bürgermeister von Varenna hat eine strenge Kleiderordnung verkündet.

Wer in dem italienischen Dorf am Comersee in Badekleidung oder ohne Oberteil herumläuft, muss künftig bis zu 200 Euro Busse zahlen.

Damit möchte der Ferienort gegen unangemessen gekleidete Touristen vorgehen. Zusammenfassung erstellt mit

Gerade einmal rund 700 Einwohner verzeichnet die italienische Gemeinde Varenna. Aufgrund der attraktiven Lage direkt am Comersee hat sich das Dorf in den letzten Jahren immer mehr zu einem beliebten Reiseziel entwickelt. Jetzt möchte der Bürgermeister Mauro Manzoni das Erscheinungsbild des Ortes schützen.

Um gegen unangemessen gekleidete Touristen vorzugehen, verhängt Manzoni eine strenge Kleiderordnung: Wer künftig im Dorf in Badekleidung oder ohne Oberteil herumläuft, muss zwischen 50 und 200 Euro Bussgeld zahlen, berichtet die britische Zeitung «The Guardian».

«Lebensqualität» in Varenna soll nicht unter dem Tourismus leiden

«Varenna ist ein wunderbares Dorf und wir sind stolz darauf, jedes Jahr Hunderttausende Besucher aus aller Welt willkommen zu heissen», sagte Manzoni dem lokalen Radiosender Comozero , fügte aber auch an: «Die Lebensqualität unserer Einwohner darf jedoch nicht auf dem Altar des Massentourismus geopfert werden.»

Um das sicherzustellen, hat die Gemeinde zudem Reisegruppen auf höchstens 25 Personen begrenzt. Reiseführern wurde der Einsatz von Lautsprechern untersagt. Ende Juni sollen die neuen Regeln beschlossen worden sein.

Varenna ist nicht das erste beliebte Reiseziel in Italien, das solche Massnahmen ergreift. Im Jahr 2022 beispielsweise bezeichnete der damalige Bürgermeister von Sorrent das oberkörperfreie Herumlaufen in Badekleidung als «weitverbreitetes unschickliches Verhalten», das dem Image der Stadt schade – und verhängte deshalb ebenfalls Bussgelder.