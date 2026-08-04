Nach mehr als zwei Jahren ist das Projekt für ein Luxus-Kreuzfahrtschiff auf dem Vierwaldstättersee endgültig gestorben. Für den Transport und den Umbau des Schiffs fehlte die Finanzierung. Der Hauptinitiator hatte sich bereits zuvor zurückgezogen.

So oder ähnlich hätte das Kreuzfahrtschiff «Rigatus» – abgeleitet von den Bergen Rigi und Pilatus – auf dem Vierwaldstättersee aussehen sollen.

Darum geht’s Das Projekt eines Luxus-Kreuzfahrtschiffs auf dem Vierwaldstättersee ist laut einem Medienbericht definitiv gescheitert.

Grund dafür sind fehlende Investoren: Damit fehlte letztlich das Geld für den Transport und den Umbau des Schiffs.

Der Hauptinitiator war dem Bericht zufolge bereits zuvor aus dem Projekt ausgestiegen.

Bei der Vorstellung des Plans für das luxuriöse Hotelschiff «Rigatus» vor zwei Jahren, sei noch geplant gewesen, das Schiff 2026 einzuwässern. Zusammenfassung erstellt mit

Die Initiantin und Initianten haben das Projekt eines Kreuzfahrtschiffs auf dem Vierwaldstättersee gemäss der «Luzerner Zeitung» aufgegeben. «Obwohl wir alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, fanden wir einfach keine Grundinvestoren», sagte Initiantin Nicole Diermeier zur Zeitung. Dies hänge auch damit zusammen, dass es keine «Referenzerfahrung» für ein solches Projekt gebe. Offenbar fehlte das Geld für den Transport und Umbau des Schiffs. Der Hauptinitiator war dem Bericht zufolge längst ausgestiegen.

Das Ende des Projekts zeichnete sich offenbar seit über einem Jahr ab, wie die «Luzerner Zeitung» schrieb. Bei der Vorstellung des Plans für das luxuriöse Hotelschiff «Rigatus» vor zwei Jahren, sei noch geplant gewesen, das Schiff 2026 einzuwässern.

Das geplante Schiff hätte nicht die Dimensionen eines auf dem Mittelmeer kreuzenden Cruiseschiffs gehabt, sagte Initiator Ruedi Bless im März 2024 im Gespräch mit blue News. Die «Rigatus» hätte maximal 22 Gäste befördert. Die Preise hätten sich an ein zahlungskräftiges Publikum gerichtet: Laut Bless hätte ein Tag an Bord zwischen 800 und 1000 Franken gekostet. Eine Reise hätte drei bis fünf Tage gedauert.