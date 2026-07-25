Enge Gassen, jahrhundertealte Häuser und jede Menge Geschichte: Der Reiseveranstalter Tourlane hat die schönsten Altstädte der Welt gekürt. Ganz oben steht Neapel – die Schweiz schafft es mit Bern dagegen nur auf Rang 36.

Die schmale Gasse Spaccanapoli im historischen Zentrum Neapels erstreckt sich vom Spanischen Viertel bis in den Stadtteil Forcella.

Darum geht’s Neapel führt das Ranking der schönsten Altstädte der Welt 2026 an. Ausschlaggebend sind die UNESCO-geschützte Altstadt, enge Gassen, historische Kirchen und traditionsreiche Handwerksbetriebe.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen Córdoba und Avignon. Die Top 10 werden überwiegend von europäischen Altstädten geprägt, ergänzt durch Orte in Mexiko, Nepal, Vietnam und der Türkei.

Die Schweiz ist mit Bern erst auf Rang 36 vertreten. Der Reiseveranstalter Tourlane bewertete 65 Altstädte anhand von Kriterien wie UNESCO-Auszeichnungen, Alter, Fussgängerfreundlichkeit und Beliebtheit in sozialen Medien. Zusammenfassung erstellt mit

Kopfsteinpflaster, historische Fassaden und beeindruckende Bauwerke vergangener Jahrhunderte verleihen Altstädten ihren unverwechselbaren Charme. Überall auf der Welt laden sie dazu ein, in die Geschichte einer Stadt einzutauchen und ihre einzigartige Atmosphäre zu erleben. Der Reiseveranstalter Tourlane hat in einem aktuellen Ranking die schönsten Altstädte Welt gekürt. Insgesamt finden sich auf den ersten sechs Plätzen nur Altstädte aus Europa wieder.

Die schönste Altstadt der Welt hat Neapel

Alte Handwerksstätten, historische Kirchen und berühmte Pizzerien prägen das Stadtbild von Neapel. Enge Gassen, verwinkelte Strassen und weitläufige Katakomben verleihen der Altstadt ihren besonderen Charakter.

Das Stadtbild wird von zahlreichen kleinen Kirchen geprägt, die sich zwischen historischen Wohnhäusern einfügen. Ein besonderes Highlight ist die Via San Gregorio Armeno, die für ihre traditionsreichen Kunsthandwerksbetriebe bekannt ist. Dieser Mix trägt das UNESCO-Weltkulturerbe an die Spitze des Rankings und macht die Altstadt Neapels zur schönsten der Welt.

Auf Platz zwei: Córdoba in Spanien

Die Mezquita-Catedral prägt das historische Zentrum von Córdoba und gehört zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten Andalusiens. Imago

Römische Geschichte kann man auch in der Altstadt Córdobas erleben, die es auf den zweiten Platz geschafft hat. Maurische und spanische Geschichte ist in der andalusischen Stadt aber auch nicht zu übersehen. Enge Gassen und mit Blumen geschmückte Innenhöfe wechseln sich mit von Bäumen gesäumten Plätzen, wie die Plaza de las Tendillas und die Plaza de la Corredera ab. Ihre historische Erkundungstour können Reisende in zahlreichen Museen fortsetzen und zwischendurch in einem der vielen Cafés pausieren.

Auf Platz drei: Avignon in Frankreich

Die Pont d'Avignon an der Rhône ist ein Wahrzeichen von Avignon, dass einst das kirchliche Machtzentrum war. iStock/KavalenkavaVolha

Avignon auf Platz drei ist auch als Stadt der Päpste bekannt. Im 14. Jahrhundert diente die Stadt an der Rhône zeitweise als Sitz des Papsttums. Wahrzeichen der Stadt ist der imposante Papstpalast, der zu den bedeutendsten gotischen Bauwerken Europas zählt.

Verwinkelte mittelalterliche Gassen verbinden das historische Erbe mit dem unverwechselbaren Charme der Provence. Die als UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnete Altstadt wird zudem von einer nahezu vollständig erhaltenen Stadtmauer umschlossen.

Die schönsten Altstädte der Welt: Platz vier bis zehn Auf dem vierten Rang: Regensburg in Deutschland

Auf dem fünften Rang: Florenz in Italien

Auf dem sechsten Rang: Salzburg in Österreich

Auf dem siebten Rang: Oaxaca in Mexiko

Auf dem achten Rang: Bhaktapur in Nepal

Auf dem neunten Rang: Hoi An in Vietnam

Auf dem zehnten Rang: Istanbul in der Türkei

Auf den weiteren Rängen: Dubrovnik (Kroatien) San Marino, Cartagena (Kolumbien), Krakau (Polen), Warschau (Polen), Sousse (Tunesien), Rom (Italien), Porto (Portugal), Fès (Mexiko) und Graz (Österreich).

Die Schweiz taucht erst auf Platz 36 auf, nach Lissabon und vor Doha.

Und wie ist das Altstadt-Ranking entstanden? Für die Auswertung untersuchte Tourlane 65 Städte mit sehenswerten Altstädten in fünf Weltregionen.

Die Auswahl erfolgte laut dem Reiseveranstalter durch Reiseexpertinnen und -experten mit langjähriger Planungserfahrung. In die Bewertung flossen unter anderem die Anzahl der UNESCO-Auszeichnungen, das Alter der Altstadt, ihre Fussgängerfreundlichkeit sowie ihre Beliebtheit in den sozialen Medien ein.