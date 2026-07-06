Ein verlorener Koffer kann Airlines den Gewinn aus bis zu 30 Tickets kosten. Das Gepäckproblem kann zu einer enormen finanziellen Belastung werden. Doch es gibt Abhilfe.

Darum geht’s Ein verlorener oder beschädigter Koffer kostet Fluggesellschaften im Schnitt rund 260 Dollar.

Das entspricht dem Gewinn aus bis zu 30 verkauften Tickets

Weltweit verursachten Gepäckprobleme im vergangenen Jahr Kosten von rund 6,3 Milliarden Dollar.

Wenn eine Fluggesellschaft Koffer verliert oder beschädigt, kann sie das teuer zu stehen kommen. Im Durchschnitt entstehen Kosten von rund 260 Dollar (knapp 210 Franken) pro Gepäckstück, schreibt der Dienstleister Sita in Genf in seinem neuen Gepäck-Report. Und das kann eine enorme finanzielle Belastung werden.

Pro Passagier verdienten Fluggesellschaften nach Abzug aller Kosten nur acht Dollar (6,44 Franken), schreibt Sita. Nach dieser Rechnung vernichtet also ein verlorenes oder beschädigtes Gepäckstück den Profit aus bis zu 30 verkauften Tickets. Weltweit schätzt Sita die Kosten für «mishandled bags» für die Airlines pro Jahr auf 6,3 Milliarden Dollar (5,07 Milliarden Franken). Im Jahr davor seien es sogar 7,9 Milliarden Dollar (6,36 Milliarden Franken) gewesen.

Sita erfasst die fehlgeleiteten und verspätet zugestellten Gepäckstücke, die mehr als 75 Prozent ausmachen, die beschädigten Stücke (21 Prozent) sowie auch die, die auf Nimmerwiedersehen verschwinden (4 Prozent).

Mehr Datenvernetzung, weniger Probleme

Die Zahl der Gepäckprobleme geht nach Angaben von Sita stetig zurück, im vergangenen Jahr um 19 Prozent. Und es gab auch weniger Probleme mit Gepäckstücken als im letzten Jahr vor der Pandemie, 2019, obwohl 2025 mehr Passagiere befördert wurden.

Der Vergleich: 2019 gingen bei gut 4,5 Milliarden beförderten Passagieren weltweit 26 Millionen Gepäckstücke verloren oder wurden beschädigt, 2025 waren es bei knapp 5 Milliarden Passagieren 24 Millionen.

Probleme vorbeugen oder sie schneller lösen könne man durch die bessere Datenvernetzung von Fluggesellschaften, Flughäfen und den dortigen Dienstleistern, um den Standort von jedem Gepäckstück zu jedem Zeitpunkt zu kennen. Dabei könnten auch Programme mit künstlicher Intelligenz helfen.