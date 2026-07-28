Weil ihnen Kuhglocken zu laut waren, brachen Touristen ihren Aufenthalt in Norditalien ab. Der Bürgermeister zeigt dafür wenig Verständnis. Ähnliche Debatten gab es bereits in der Schweiz.

Darum geht’s Feriengäste verliessen ein Bergdorf in Norditalien wegen lärmender Kuhglocken vorzeitig.

Der Bürgermeister stellt klar: Kuhglocken gehören zum Leben in den Bergen.

Ähnliche Konflikte gab es auch bereits in der Schweiz. Zusammenfassung erstellt mit

Im norditalienischen 2000-Seelen-Bergdorf Serina in der Provinz Bergamo haben sich Feriengäste über den Lärm von Kuhglocken beschwert und ihre Unterkunft vorzeitig verlassen. Darüber berichtet der «Corriere della Sera».

Bürgermeister Michele Villarboito reagiert gegenüber der Zeitung mit Humor: «Ich kann in vielen Dingen vermitteln. Aber ich kann keine Verordnung unterschreiben, um die Natur zum Schweigen zu bringen oder Weidetiere ruhigzustellen.» Der Gemeindepräsident betont, dass Kuhglocken zum Leben in den Bergen gehören.

«Wer nach Serina kommt, bekommt Kuhglocken und den Duft der Weiden quasi im Preis inbegriffen», so Villarboito. Der metallische Klang sei kein aussergewöhnlicher Lärm, sondern ein typisches Geräusch der Alpwirtschaft.

Glocken auch in der Schweiz Politikum

Für den Bürgermeister steckt hinter den Beschwerden ein grösseres Problem. Immer mehr Menschen würden die Natur wie «eine statische Postkarte, einen Freizeitpark oder ein abgeschottetes Resort» betrachten. Dabei seien die Täler Lebens- und Arbeitsraum der Bergbauern. Die Aufgabe der Gemeinden sei deshalb nicht, Tiere zum Schweigen zu bringen, sondern Verständnis für das Leben in den Bergen zu schaffen.

Der Streit um Kuhglocken ist kein Einzelfall. Immer wieder führen die Glocken zu Konflikten zwischen Zugezogenen, Feriengästen und Landwirten. Auch hierzulande: So lehnte etwa die Berner Gemeinde Aarwangen im Juni 2024 ein Verbot des nächtlichen Kuhglockengeläuts mit 69 zu 1 Stimmen deutlich ab. Stattdessen sollen Neuzuzüger künftig besser über die landwirtschaftlichen Gegebenheiten informiert werden.

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