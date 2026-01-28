Eine achtköpfige Reisegruppe macht einen Segeltrip in der Ägäis. Doch als sie zwischendurch schwimmen gehen, treibt ihr Boot plötzlich davon. Nicht alle schaffen es lebend an Land.

Darum geht's Ein vermisster deutscher Segler wurde vor der griechischen Insel Symi tot aufgefunden.

Seine Gruppe war beim Schwimmen von ihrem abgetriebenen Segelboot getrennt worden.

Zwei Personen erreichten das Ufer, fünf weitere wurden gerettet. Zusammenfassung erstellt mit

Der seit Tagen in der südlichen Ägäis vermisste deutsche Segler ist tot. Das berichteten griechische Medien unter Berufung auf die Küstenwache. Seine Leiche wurde demnach im westlichen Seegebiet der Insel Symi gefunden.

Der Mann war den Berichten zufolge am Sonntagabend vergangener Woche mit drei weiteren Männern und vier Frauen auf einem Segelboot im Meer vor der südägäischen Insel Symi unterwegs gewesen, als die deutsche Gruppe sich entschied, schwimmen zu gehen. Während sie im Wasser waren, wurde das Boot laut der griechischen Nachrichtenagentur ANA-MPA von der Strömung abgetrieben, so dass die Segler nicht zurück an Bord konnten.

In der Folge schafften es zwei von ihnen schwimmend an Land, fünf Personen mussten gerettet werden. Vom achten Mann hingegen fehlte jede Spur – bis sein lebloser Körper aus dem Meer geborgen wurde.

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