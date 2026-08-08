Am Westufer von Italiens grösstem See, wo derzeit auch viele Schweizer*innen Ferien machen, wüten Feuer. Die Feuerwehr ist mit einem Grossaufgebot im Einsatz.

Darum geht's Ein Waldbrand am Gardasee hat mehr als 200 Menschen zur Flucht gezwungen.

Auch Touristinnen und Touristen mussten ihre Unterkünfte verlassen.

Feuerwehr und Löschflugzeuge kämpfen weiter gegen die Flammen. Zusammenfassung erstellt mit

Wegen eines grossen Waldbrands am Gardasee in Oberitalien sind mehr als 200 Menschen evakuiert worden, darunter zahlreiche Tourist*innen. Das Feuer wütet nach Angaben der Feuerwehr auf dem Gebiet der Gemeinde Tignale am Westufer von Italiens grösstem See.

Vorsichtshalber mussten sich auch mehrere Dutzend Feriengäste, die in einer Hotelanlage untergebracht waren, in Sicherheit bringen. Auch mehrere Ferienhäuser mussten geräumt werden.

Der Brand in den Bergen oberhalb des Ufers verbreitete sich nach Angaben der Feuerwehr am Freitagabend sowie in der Nacht rasant weiter. Auch am Vormittag waren noch zahlreiche Einsatzkräfte bemüht, das Feuer unter Kontrolle zu bringen – zunächst allerdings ohne Erfolg. «Derzeit konzentrieren sich die Arbeiten auf die Eindämmung der Feuerfronten und den Schutz einiger Wohnhäuser», hiess es.

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Hitzewelle in Italien soll noch Tage dauern

Der Gardasee gehört zu Italiens beliebtesten Ferienregionen. Jetzt im Sommer reisen auch zahlreiche Tourist*innen aus der Schweiz dorthin. Die Feuerwehr war mit Löschflugzeugen und Helikoptern im Einsatz.

Italien leidet seit Wochen von Nord bis Süd unter einer Hitzewelle mit Temperaturen von teils mehr als 40 Grad. In fast allen Grossstädten gilt wegen akuter Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung aktuell Alarmstufe Rot. Der grösste Fluss des Landes, der Po, führt nur noch wenig Wasser. Bis Mitte des Monats sollen die Temperaturen so bleiben.

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