Stau Richtung Süden, Luxusresorts am Meer und genervte Einheimische: Was wie Sommer 2026 klingt, spielte sich vor 2000 Jahren am Golf von Neapel ab. Die Römer erfanden nicht nur die Sommerferien — sie kannten auch schon Ferienstress, Bildungsreisen und Tourismuskritik.

«Auf der Veranda» (1892) von Albert Tschautsch. Das Gemälde zeigt einen idealisierten Moment römischen otiums – Musse, Erholung und bewusst gepflegte Freizeit fern vom Alltag der Stadt.

Saint Tropez der Antike Wie die Römer vor 2000 Jahren die Sommerferien erfanden

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Römer machten bereits vor 2000 Jahren Sommerferien am Golf von Neapel – inklusive Luxusresorts, Wellness und Partyexzesse.

Badeorte wie Baiae galten als das «St. Tropez der Antike» und lockten Senatoren, Kaiser und Millionäre ans Meer.

Schon damals gab es Ferienstress, überfüllte Reiserouten, schlechte Raststätten und Kritik an lärmenden Touristen.

Eine luxuriöse Prunkkutsche aus Pompeji lässt erahnen, wie modern die römische Reisekultur bereits war.

Die Nacht ist laut in Baiae am Golf von Neapel. Vom Wasser dringt Musik herüber. Fackeln spiegeln sich im schwarzen Meer. Betrunkene grölen auf Booten entlang der Küste, irgendwo klirren Becher, Gelächter hallt zwischen den Villen wider. Auf den Terrassen der Badehäuser wird noch immer gegessen, getrunken, geflirtet. Schlafen will hier niemand.

Der römische Philosoph Seneca der Jüngere hasst diesen Ort. «Baiae ist ein Platz, den man meiden sollte», schreibt er im ersten Jahrhundert nach Christus.

Zu viel Luxus. Zu viel Ausschweifung. Zu viele Menschen, die ihre Ferien dafür nutzten, sämtliche moralischen Regeln über Bord zu werfen.

Während unten am Hafen Nachtschwärmer weiterfeiern, schimpft Seneca über lärmende Sänger auf Booten, betrunkene Partygäste und den dekadenten Lebensstil der Reichen. Seine Briefe lesen sich streckenweise wie die heutigen Beschwerden eines genervten Hotelgasts über einen überfüllten Ferienort am Mittelmeer.

Und tatsächlich war Baiae genau das.

Rekonstruktionszeichnung des antiken Baiae am Golf von Neapel. Das wohl exklusivste Luxusresort des Römischen Reichs lockte mit Thermen, Palästen und Villen direkt am Meer. J. C. Golvin

Das Saint Tropez der Antike. Der exklusivste Badeort des Römischen Reichs. Hier treffen sich Senatoren, Generäle, Millionäre und Kaiser samt ihrer Entourage zur Sommerfrische. Wer Rang und Namen hat, besitzt eine Villa mit Blick auf den Golf.

thc Die Riviera der Römer Am Golf von Neapel konzentrierte sich die römische Sommerfrische. Baiae (roter Pfeil) galt als Luxusresort der Antike, während Pompeji, Herculaneum, Puteoli und Capri zu den beliebtesten Rückzugsorten der römischen Elite zählten.

Der Ort ist berühmt für seine Thermalquellen, sein Nachtleben und seine Affären.

Julius Caesar urlaubt hier, Nero feiert ausschweifende Feste, Kaiser Hadrian verbringt ganze Sommer an dieser Küste. Der Überlieferung nach lässt Kaiser Caligula sogar eine Schiffsbrücke über die Bucht bauen, um seinen Wohlstand zur Schau zu stellen. Roms Machtelite lässt Hügel terrassieren, um spektakuläre Villen direkt über dem Meer zu errichten.

Das erste Luxusresort der Geschichte

Am Golf von Neapel entsteht etwas, das unserem modernen Verständnis von Ferien erstaunlich nahekommt: eine saisonale Flucht aus der Stadt — zur Erholung, zum Luxus und zur gepflegten Selbstinszenierung.

Historiker sprechen von einer römischen otium-Kultur, einer bewusst zelebrierten Freizeitwelt der Oberschicht.

Rekonstruktionsgemälde einer antiken römischen Villa im berühmten Bade- und Luxusort Baiae am Golf von Neapel. Der englische Architekt Frederick Pepys Cockerell schuf die Darstellung im 19. Jahrhundert. Bild: Frederick Pepys Cockerell

Man könnte auch sagen: Die Römer erfinden die Sommerferien. Zumindest das Prinzip dahinter. Wenn die Hitze in Rom unerträglich wird, leert sich die Hauptstadt. Senatoren, Richter und wohlhabende Familien verlassen das Zentrum des Reiches, politische Geschäfte treten in den Hintergrund.

Es zieht die Menschen ans Meer – mit Villenblick, Thermalbädern, Bootspartys und dem Wunsch, dem Alltag für eine Weile zu entkommen. Die Sehnsucht nach Sonne, Wasser, Luxus und einem anderen Leben auf Zeit: All das entsteht hier am Golf von Neapel bereits vor 2000 Jahren.

Flucht aus der Millionenstadt

Rom im Hochsommer muss ein Albtraum gewesen sein. Eine Millionenstadt voller Rauch, Abfälle, Tierkadaver und überfüllter Mietskasernen. Abwasser lief oft direkt auf die Strassen. Dazu die feuchte Hitze des Tibers.

Kein Wunder, beschreibt Seneca seine Flucht aus Rom in die Ferien so euphorisch:

«Sobald ich die schwere Luft der Stadt hinter mir gelassen hatte und den Gestank der rauchenden Küchen [...], fühlte ich mich wie neu geboren.»

Genau. Selbst der chronisch empörte Luxus-Kritiker und Baiae-Hasser gönnt sich seine Summer Break, doch anders als das Gros der Reichen reist er nicht mit einer riesigen Entourage – Kaiser Nero soll mit 1000 Wagen in die Ferien gezogen sein –, sondern in einer einfachen Kutsche, die so armselig gewirkt haben muss, dass Seneca sich laut eigener Aussage dafür schämen musste.

Er wusste natürlich, wovon er sprach: Der stoische Philosoph war selbst steinreich – unter anderem durch seine Nähe zu Neros Kaiserhof. Trotzdem inszenierte er sich gern als Verfechter altrömischer Bescheidenheit.

Ferien, das weiss auch er, sind ein Privileg der Oberschicht.

Die grosse Mehrheit der Römer bleibt in der Stadt. Wer in den stickigen Mietskasernen Roms lebt, besitzt weder Landgüter noch Villen am Meer. Für viele einfache Römer besteht die sommerliche Zerstreuung aus Thermen-Besuchen, Wagenrennen oder öffentlichen Spielen.

Rekonstruktionszeichnung der Caracalla-Thermen in Rom. Während die Wohlhabenden ans Meer reisten, suchten die meisten Römer hier Abkühlung und Erholung. Bild: IMAGO / imagebroker

Die Reichen dagegen machen die Sommerfrische zum Lebensideal.

In der späten Republik — also in den letzten Jahrzehnten vor Christi Geburt — meint das zunächst vor allem philosophische Musse: Rückzug aus Politik und Geschäften, Zeit für Literatur, Gespräche und Reflexion.

In der Kaiserzeit wird daraus zunehmend ein luxuriöser Lebensstil. Meeresvillen, private Thermen, Bibliotheken und opulente Gastmähler gehören nun ebenso dazu wie die geistige Erholung. Aus dem Rückzug wird eine Demonstration von Reichtum und Rang.

Und dafür nahmen die Römer beträchtliche Strapazen in Kauf.

Der Lamborghini der Antike

Im Jahr 2021 machen Archäologen in Civita Giuliana, wenige hundert Meter nördlich von Pompeji, einen spektakulären Fund: die Überreste einer aussergewöhnlichen römischen Kutsche – vier Räder, reich verzierte Bronzeplatten, Silberbeschläge sowie Reste roter und schwarzer Lackierung.

Selbst Abdrücke von Stoffen, Seilen und technischen Details haben sich erhalten. Die Fachwelt spricht von einem Sensationsfund – manche gar von einem «Lamborghini der Antike».

Wahrscheinlich handelt es sich dabei nicht um einen gewöhnlichen Reisewagen, sondern um ein zeremonielles Prunkgefährt für Prozessionen, Auftritte oder Hochzeiten. Gleichzeitig vermittelt der Fund eine selten konkrete Vorstellung davon, wie luxuriöse römische Reisewagen – sogenannte raedae – ausgesehen haben dürften.

Die 2021 bei Pompeji entdeckte römische Prunkkutsche. Zwar war sie wohl kein Reisewagen, ihr vierrädriger Aufbau zeigt jedoch, wie komfortablere Kutschen im Römischen Reich ausgesehen haben könnten. Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Die raeda war das wichtigste Transportmittel in die römischen Ferien: ein schwerer, vierrädriger Wagen aus Holz mit eisernen Reifen, gezogen von zwei bis vier Pferden oder Maultieren. Die überdachte Kutsche bot Schutz vor Sonne und Regen, im Inneren gab es gepolsterte Sitz- oder Liegebänke sowie Platz für Familie und Gepäck.

Kaum ein Fund erzählt eindrücklicher von einem römischen Lebensgefühl: dem Drang, unterwegs zu sein. Dem Wunsch, Rom im Sommer hinter sich zu lassen.

Ferienstau auf der Via Appia

Die Römer mögen die Sommerferien erfunden haben – komfortabel war die Reise dorthin allerdings nicht.

Gut 230 Kilometer trennen Rom von den Badeorten Kampaniens. Wer nach Baiae, Pompeji oder Capri wollte, musste entweder die staubige Via Appia hinunterrumpeln oder sich über Ostia auf den Seeweg wagen.

Der Dichter Horaz schildert in seinen Satiren die tagelange Kutschfahrt voller Frust: schlechtes Wasser, nervige Mitreisende, schlaflose Nächte.

«Hier erkläre ich dem Bauch den Krieg, denn das Wasser ist abscheulich [...] und die Frösche und Mücken rauben uns den Schlaf.»

Die Herbergen entlang der Strassen hatten — so scheint es — einen miserablen Ruf.

In den sogenannten cauponae treffen Händler auf Soldaten, Prostituierte auf Fuhrleute, Betrüger auf Reisende. Es stinkt nach Fusel, Schweiss und Tieren. Wanzen und Flöhe gehören zur Grundausstattung. Wer reich genug ist, vermeidet solche Orte und übernachtet unterwegs lieber auf eigenen Landgütern oder bei Freunden.

Der Weg war mitnichten das Ziel, im Gegenteil: Die Reise in die Ferien war eine Tortur.

Die wohlhabenden Römer nehmen sie trotzdem in Kauf — und versuchen, sich den Roadtrip in den Süden so angenehm wie möglich zu gestalten. Der Kaiserbiograf Sueton berichtet, Kaiser Claudius habe sogar einen speziellen Spieltisch mit eingebauter Federung für seine Kutsche konstruieren lassen, damit die Würfel während der holprigen Fahrten nicht verrutschen.

Grabrelief aus Virunum in Kärnten, um 100 nach Christus: Es zeigt einen vierrädrigen Reisewagen mit Kutscher und Passagierin – eine seltene Bildquelle für römische Reisekutschen. Bild: Wikimedia

Wer es sich leisten kann, vermeidet die Strapazen der Überlandreise ohnehin und reist lieber auf dem Seeweg.

Damit wird die Reise selbst zum Statussymbol.

Überlaufene Küsten

Von Rom geht es zunächst nach Ostia. Wer den Seeweg wählt, reist von dort entlang der tyrrhenischen Küste in die Badeorte. Zwar fürchten viele Römer die Seekrankheit — Cicero klagt regelmässig über unangenehme Überfahrten — doch die Reise entlang der Küste gilt als deutlich angenehmer als die staubige Via Appia.

Die Überfahrt von Ostia bis in die Ferienmetropole dauert je nach Wetter und Wind oft mehrere Tage. Die Ankunft muss die Strapazen jedoch entschädigt haben: Schon vom Meer aus erscheint die Küste Kampaniens wie eine einzige riesige Ferienlandschaft.

Weisse Villen kleben an den Hügeln, darunter dampfen Thermalquellen, im Wasser schaukeln Boote wohlhabender Römer. Strabon schreibt, die Küste wirke wie «eine einzige Stadt» – so dicht reihten sich Paläste und Badeanlagen entlang des Meeres.

Die Schilderung des römischen Geografen deutet an, wie überlaufen die Küsten Kampaniens gewesen sein müssen. Der sommerliche Rückzug der Reichen vor der Hitze war längst keine stille Angelegenheit mehr, sondern ein Massenphänomen der Oberschicht.

Die Römer kannten zwar keine Blechlawinen wie vor dem Gotthard. Doch auch ihre Fahrt Richtung Süden dürfte regelmässig im Gedränge geendet haben. Gerade vor den heissen Monaten bewegten sich Senatoren, Händler, Bedienstete und ganze Entouragen gleichzeitig über die grossen Fernstrassen Richtung Süden.

Die Via Appia südlich von Rom. Auf solchen Strassen begann der Weg in die Sommerferien – holprig, staubig und deutlich weniger komfortabel als heute. Bild: IMAGO/Dreamstime

In Rom selbst war der Verkehr bereits so chaotisch, dass Julius Caesar im 1. Jahrhundert vor Christus tagsüber Fahrverbote für viele Wagen erliess. Trotzdem klagen antike Autoren über verstopfte Strassen, Lärm und nächtliche Wagenkolonnen.

Baiae – das St. Tropez der Antike

Wer in Baiae Ferien macht, wohnt nicht in Herbergen oder Gasthäusern, sondern in Villen direkt am Meer. Die oberen Zehntausend lassen entlang der Hügel prachtvolle Sommerresidenzen errichten – mit Marmorterrassen, luftigen Wandelhallen und spektakulärem Blick aufs Wasser.

Rekonstruktionszeichnung der Villa Laurentina des Plinius des Jüngeren. Dank seiner detaillierten Beschreibung zählt sie zu den bestdokumentierten Ferienvillen der Antike. Bild: IMAGO/imagebroker

Viele dieser Residenzen verfügen über private Thermalbäder, schattige Innenhöfe und eigene Bootsanleger. Besonders begehrt sind Villen mit sogenannten piscinae: künstlich angelegten Meerwasserbecken direkt an der Küste, die sowohl als luxuriöse Badeanlagen als auch zur Haltung von Muränen, Austern oder anderen Delikatessen dienen.

Nicht nur Villen und Thermen sind Teil der Selbstdarstellung. Die Sommergesellschaft entwickelt auch eine erstaunliche Leidenschaft für exotische Fische.

Gaius Hirrius, ein wohlhabender Römer des 1. Jahrhunderts vor Christus, wird berühmt für seine luxuriösen Muränenbecken. Antike Autoren berichten, er habe besonders geschätzten Exemplaren goldenen Schmuck an die Kiemen geklipst. Speisefische gelten in Baiae längst nicht mehr nur als Nahrung, sondern als Prestigeobjekte.

Die Tage verbringen die Sommergäste mit Baden, Flanieren oder langen Gesprächen mit Freunden und Gästen. Man liest, diktiert Briefe, diskutiert Philosophie oder lässt sich in den privaten Thermen massieren.

Die berühmten «Bikini-Mädchen» aus der Villa Romana del Casale auf Sizilien. Das Mosaik zeigt junge Römerinnen beim Sport – und beweist, dass manche Freizeittrends der Antike überraschend modern wirken.

Aber auch Bewegung gehört zum idealen otium der Reichen — wenn auch anders als heutige Sportferien mit Fitnessprogrammen, Marathonläufen oder Mountainbike-Touren. Die Römer trainieren nicht für Leistung oder Rekorde. Körperliche Aktivität gilt vielmehr als Teil eines kultivierten, gesunden Lebensstils.

Besonders beliebt sind Spaziergänge entlang der Küste oder durch die weitläufigen Gartenanlagen der Villen. Dazu kommen Schwimmen im Meer, Rudern oder Sport in den Thermenanlagen. Viele Badehäuser besitzen eigene Trainingsbereiche und Wandelhallen, in denen selbst während der Sommerhitze Bewegung möglich bleibt.

Wie lebhaft es dort zuging, beschreibt Seneca in einem berühmten Brief. Aus dem Badehaus schallen die Geräusche stöhnender Gewichtheber, klatschender Ballspieler und schwatzender Badegäste. Die Thermen waren eben weit mehr als Orte der Körperpflege — sie funktionierten gleichzeitig als Fitnessstudio, Treffpunkt und gesellschaftlicher Mittelpunkt.

Zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen zählen Ballspiele. Gespielt wird mit kleinen Lederbällen in Innenhöfen oder auf Terrassen über dem Meer. Der Dichter Martial erwähnt solche Freizeitbeschäftigungen regelmässig in seinen Epigrammen und spottet dabei gern über die luxuriösen Gewohnheiten der reichen Sommergäste Kampaniens.

Ferien in Baiae bedeuteten eben auch, sehen und gesehen zu werden. Wer etwas auf sich hielt, präsentierte nicht nur seine Villa, sondern gleich seinen gesamten kultivierten Lebensstil.

Austern, Muränen und Flamingozungen

Ferien sind auch heute eine kulinarische Bühne: Man probiert, was es zu Hause nicht gibt, bestellt das Besondere, fotografiert den Teller. Am Golf von Neapel funktioniert das schon vor 2000 Jahren ähnlich — nur dass die römische Sommergesellschaft daraus einen regelrechten Luxuswettbewerb macht.

Am Abend beginnt das convivium, das grosse gemeinsame Essen der Oberschicht. Serviert wird, was Rang, Reichtum und Weltläufigkeit demonstriert: frischer Wolfsbarsch, Meerbarben, Austern, Muränen oder Thunfisch aus dem Golf von Neapel.

Besonders begehrt sind exotische Fischarten aus dem östlichen Mittelmeerraum und dem Schwarzen Meer. Die Landwirtschaftsautoren Varro und Columella beschreiben, wie lebende Delikatessen teilweise in Schiffen mit wassergefüllten Tanks an die italienische Küste transportiert werden — ein logistischer Luxus, den sich nur die Reichsten leisten können.

Viele Villen in der Region verfügen zudem über künstliche Fischbecken direkt am Meer. Dort hält man die kostbaren Speisefische frisch bis zum Abendessen. Der Aufwand ist enorm: Manche Römer investieren Unsummen in ihre private Fischzucht.

Römisches Fischbecken an der Küste von Alicante. Über ein raffiniertes System aus Kanälen und Schleusen wurde das Meerwasser durch die Gezeiten ständig erneuert. Die Anlage zeigt, wie viel technische Raffinesse die Römer in ihre luxuriöse Ferien- und Esskultur investierten. Bild: IMAGO / Pond5 Images

Dazu kommen exotische Spezialitäten aus allen Teilen des Imperiums. Besonders beliebt sind etwa Siebenschläfer, die in speziellen Tongefässen gemästet und mit Honig oder Mohn serviert werden. Auch Pfauen, Flamingozungen oder aufwendig gewürzte Meeresfrüchte gelten als Delikatessen der gehobenen Küche.

Muscheln, Meeresfrüchte und vermutlich Hirschwild: Das 2025 im «Haus des Thiasos» in Pompeji entdeckte Wandgemälde gewährt einen Einblick in die Luxusmenüs wohlhabender Römer. Bild: Pompeii Archaeological Park

Getrunken wird dazu Falernischer Wein vom Mons Falernus aus Kampanien, der teuerste und berühmteste Tropfen seiner Zeit. Plinius der Ältere bezeichnet ihn als den besten Wein des Reiches. Gegessen wird liegend auf Speisesofas – oft mit Blick aufs Meer, während unter den Marmorterrassen der Villen die Brandung gegen die Küste schlägt.

Ferien fern vom Trubel

Aber nicht alle Römer suchen den Lärm von Baiae.

Wer, wenn nicht Seneca der Jüngere hätte die Ruhe einer abgeschirmten Villa zu schätzen gewusst?

Begeistert schreibt er über das Landgut seines Freundes Servilius Vatia bei Cumae, unweit von Baiae: Es gebe Meerblick, die nervigen Sängerboote und Partygäste seien aber in weiter Ferne.

Selbst unter den Reichen gilt die berühmte Ferienmetropole vielen irgendwann als zu laut, zu voll, zu ausschweifend.

Andere halten es eher wie heutige Feriengäste, die dem Trubel überlaufener Urlaubsdestinationen entkommen wollen: weniger Party, mehr Ruhe, Aussicht und kontrollierte Abgeschiedenheit.

Kaiser Tiberius flüchtet deshalb nach Capri. Hoch über dem Meer lässt er dort im 1. Jahrhundert nach Christus die monumentale Villa Jovis errichten – einen Palast mit Aussichtsterrassen, Badeanlagen und privaten Gemächern direkt über den Klippen der Insel.

Romantische Rekonstruktionszeichnung der Villa Jovis auf Capri von Architekt Carl Weichardt um 1900. Der Palast Kaiser Tiberius’ thront in dieser Fantasieansicht hoch über den Steilklippen des Golfs von Neapel. Bild. C. Weichardt/Dresden

Wieder andere zieht es weniger ans Meer als in die kühlere Hügellandschaft rund um Rom. In Tivoli, östlich der Hauptstadt, entsteht mit der Villa Adriana eine der spektakulärsten Ferienresidenzen der Antike.

Kaiser Hadrian lässt dort im 2. Jahrhundert nach Christus einen gigantischen Villenkomplex mit künstlichen Seen, Bibliotheken, Wandelhallen, Thermen und Gärten errichten – inspiriert von seinen Reisen durch Griechenland und Ägypten.

Auch rund um den Nemisee südlich von Rom entstehen mondäne Rückzugsorte der Oberschicht. Der geheimnisvolle Kratersee, von dichten Wäldern umgeben, gilt in der Antike als besonders exklusiv. Kaiser Caligula soll auf dem Nemisee sogar gigantische Lustschiffe mit Marmorböden und Badeanlagen betrieben haben.

Alte Farbfotografie der Villa Adriana in Tivoli. Die luxuriöse Residenz Kaiser Hadrians gilt als eines der eindrucksvollsten Zeugnisse römischer Freizeitkultur. IMAGO/Dreamstime

Die ersten Bildungsreisen der Geschichte

Die Villenkultur am Golf von Neapel ist allerdings nur eine Seite der römischen Reisekultur. Ab dem 2. Jahrhundert vor Christus entdeckt die Oberschicht zunehmend auch das Reisen selbst als Status- und Bildungserlebnis: Man fährt nicht mehr nur zur Erholung ans Meer, sondern quer durchs Mittelmeer, um die berühmten Städte, Heiligtümer und Wunder der antiken Welt zu besuchen.

Besonders nach der Eroberung Griechenlands entdecken viele Angehörige der Elite den Osten des Römischen Reiches als kulturelles Sehnsuchtsziel. Cicero, Horaz oder Julius Caesar bereisen Griechenland und Kleinasien.

Junge Aristokraten zieht es nach Athen, um Philosophie zu studieren, berühmte Redner zu hören oder die grossen Heiligtümer der Antike zu besichtigen. Schon damals gehören Delphi, Olympia oder die Insel Rhodos zu den bekanntesten Reisezielen der antiken Welt.

Die Stoa des Attalos auf der Agora von Athen. Die Stadt war eines der wichtigsten Ziele römischer Bildungsreisender. Viele Tempel, Hallen und Philosophenschulen waren auch in römischer Zeit noch in Betrieb. Bild: IMAGO/imagebroker

Das Reisen innerhalb der Reichsgrenzen ist dabei erstaunlich unkompliziert. Von Britannien bis Ägypten verbindet ein dichtes Netz aus Fernstrassen und Schifffahrtsrouten die wichtigsten Städte des Mittelmeerraums. In Verwaltung und Handel spricht man fast überall Latein oder Griechisch – Sprachen, die gebildete Römer ohnehin beherrschen.

Dazu kommt die sogenannte Pax Romana: eine jahrhundertelange Phase relativer Stabilität, die Reisen sicherer macht als in vielen späteren Epochen. Der Redner Aelius Aristides schwärmt im 2. Jahrhundert nach Christus davon, man könne «reisen, wohin man wolle, ohne Angst».

Der griechische Schriftsteller Pausanias verfasst im 2. Jahrhundert nach Christus mit seiner «Beschreibung Griechenlands» sogar eine Art antiken Reiseführer – inklusive Erklärungen zu Tempeln, Statuen und lokalen Mythen. Über die Akropolis von Athen schreibt er etwa ehrfürchtig, dort befinde sich «alles, was die Griechen für das Wunderbarste halten».

Noch grösser war die Anziehungskraft Ägyptens.

Die Pyramiden von Gizeh, die Sphinx oder der gigantische Leuchtturm von Alexandria gehören schon in der Antike zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt. Vermögende Römer fahren den Nil hinauf, bestaunen jahrtausendealte Tempel – und benehmen sich dabei teilweise erstaunlich modern.

Archäologen fanden an den Pyramiden und anderen Monumenten tatsächlich römische Graffiti. Manche Besucher verewigten sich dort mit simplen Botschaften, die frappierend an heutige Touristensprüche erinnern: «Apollonius war hier.»

Auch Souvenirs boomen bereits im Alten Rom. Reisende bringen kleine Sphinx-Figuren, bemalte Keramiken aus Ägypten oder griechische Kunstobjekte mit nach Hause. Kaiser Hadrian geht sogar noch weiter: In seiner Villa in Tivoli lässt er berühmte Orte seiner Reisen teilweise nachbauen.

Die Vicarello-Becher aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. Auf den silbernen Gefässen ist die Route von Cádiz nach Rom mit allen Etappen und Entfernungen eingraviert – eine Art antiker Reiseführer. Museo Nazionale Romano

Ferien wie vor 2000 Jahren

«Wir reisen über Länder und Meere, um Dinge zu sehen, die wir zu Hause nicht beachten», schreibt Plinius der Jüngere im 1. Jahrhundert nach Christus. Gleichzeitig spottet Seneca über Menschen, die ständig den Ort wechseln, ohne dadurch sich selbst zu entkommen:

«Du musst deine Geisteshaltung ändern, nicht den Himmel (über dir).»

Vielleicht liegt genau darin die eigentliche Überraschung: Die Römer kannten nicht nur Fernreisen und Sommerferien — sondern bereits eine erstaunlich moderne Form von Tourismuskritik.

Zwischen uns und den Römern liegen zwei Jahrtausende. Und doch wirken ihre Reisegewohnheiten verblüffend vertraut: die Flucht aus der überhitzten Grossstadt. Der Stau auf den Reiserouten. Schlechte Raststätten. Luxusresorts für Reiche. Überfüllte Ferienorte. Der Wunsch, unterwegs Status zu zeigen — und berühmte Sehenswürdigkeiten mit eigenen Augen zu sehen.

Die Prunkkutsche von Civita Giuliana steht sinnbildlich für diese neue Reisekultur. Das aufwendig ausgestattete Fahrzeug erinnert daran, dass Reisen für viele Römer längst Teil eines luxuriösen Lebensstils geworden war. Man richtete sich für lange Fahrten möglichst komfortabel ein, reiste mit Gepäck, Begleitung und Luxus – nicht mehr nur für Krieg, Handel oder Politik, sondern auch zur Erholung, zur Bildung oder schlicht zum Vergnügen.

Und plötzlich wirken die Römer gar nicht mehr so weit entfernt.

Video zu römischen Geschichte: