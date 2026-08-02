Die Polizei Basel-Landschaft zieht nach dem Nationalfeiertag eine positive Bilanz zum kantonal angeordneten Feuer- und Feuerwerksverbot. Auch in Zürich verlief der Tag insgesamt ruhig, wie Schutz & Rettung Zürich Keystone-SDA auf Anfrage sagte

In vier Fällen mussten Personen wegen Widerhandlungen gegen die kantonalen Bestimmungen verzeigt werden, wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte. Abgesehen von diesen Vorfällen sei der Nationalfeiertag sowohl tagsüber als auch während der Nacht in Bezug auf das Feuer- und Feuerwerksverbot ruhig verlaufen.

Die Polizei Basel-Landschaft rückte laut Mitteilung am Nationalfeiertag elf Mal aufgrund von Meldungen im Zusammenhang mit dem Feuer- und Feuerwerksverbot aus. Dabei handelte es sich überwiegend um «Meldungen über Personen, die mit Holz oder Holzkohle grillieren wollten oder bereits ein entsprechendes Feuer entfacht hatten». In einigen Fällen konnten die Patrouillen die betroffenen Personen rechtzeitig auf die geltenden Bestimmungen hinweisen, wie es weiter hiess..