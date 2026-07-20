Der Stau vor dem Gotthard-Nordportal ist am Montagmittag auf 18 Kilometer angewachsen. Der Verkehrsdienst des Touring Clubs Schweiz schätzte die Wartezeit auf rund 3 Stunden.

Bereits am Wochenende bildete sich vor dem Gotthard in Richtung Süden ein kilometer langer Stau. (Archivbild)

Der Verkehr zwischen Altdorf und Göschenen im Kanton Uri sei in Fahrtrichtung Süden derzeit überlastet. Reisenden nach Italien empfehle der Touring Club Schweiz (TCS) alternativ, die A9 über den Simplon und den Grossen St. Bernhard zu befahren oder den Autoverlad Lötschberg zu benutzen.

Wegen eines Unfalls ist der San-Bernardino-Tunnel seit Montagmorgen in beide Richtungen gesperrt. Als Ausweichroute steht er damit nicht zur Verfügung. Autos werden über den San-Bernardino-Pass umgeleitet, während der Schwerverkehr und die Busse auf den Rastplätzen in Campagnola und Hinterrhein angehalten werden.

Laut Viasuisse wird die Lage am San-Bernardino-Pass am Nachmittag neu beurteilt. Zudem teilte die Verkehrsinformationsstelle auf Anfrage mit, dass sich auch vor dem Autoverlad Lötschberg ein Stau abzeichne.

Auch in Richtung Norden stauten sich auf der Autobahn A2 die Autos, wie es weiter hiess. Demnach betrug der Zeitverlust zwischen Quinto und Airolo im Tessin am Montagmittag bei vier Kilometer Stau rund 40 Minuten.