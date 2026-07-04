Sie kämpfen für dieselbe Revolution, werden später zu politischen Gegnern und damit zur ersten grossen Belastungsprobe der amerikanischen Demokratie. Exakt 50 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung fällt für beide am selben Tag der letzte Vorhang.

Da waren sie noch Freunde: John Adams (Mitte) und Thomas Jefferson (rechts) arbeiten mit Benjamin Franklin an der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Das Gemälde von Jean Leon Gerome Ferris (1900).

Darum geht’s John Adams und Thomas Jefferson sterben am selben Tag – exakt 50 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung. Eine historische Koinzidenz, die bis heute fasziniert.

Aus engen Weggefährten der Revolution werden die ersten grossen politischen Rivalen der Vereinigten Staaten.

Die Wahl von 1800 entwickelt sich zur ersten Schlammschlacht der amerikanischen Geschichte – mit erstaunlichen Parallelen zur Gegenwart.

Jahre nach ihrem erbitterten Zerwürfnis sorgt ein unerwarteter Brief für eine überraschende Wendung.

Hätte ein Drehbuchautor dieses Ende erfunden, man hätte es ihm kaum geglaubt.

Zu unwahrscheinlich.

Am 4. Juli 1826 feiern die Vereinigten Staaten von Amerika ihren 50. Geburtstag. Während im ganzen Land Glocken läuten und Festreden gehalten werden, sterben fast gleichzeitig die beiden bekanntesten Gründerväter des Landes.

John Adams, der zweite amerikanische Präsident, in Massachusetts.

Thomas Jefferson, der dritte Präsident der USA, in Virginia.

Freunde, Verbündete und Erzrivalen.

Ihr Tod wird zur Legende. Ihr Streit aber wirkt bis heute nach.

John Adams (links) und Thomas Jefferson (rechts). Porträts digital optimiert nach einem Gemälde von Mather Brown. Porträt Jefferson (1786), Porträt Adams (1788). Imago

Die Legende vom 4. Juli 1826

Im Haus der Familie Adams in Quincy, südlich von Boston, ringt der 90-jährige Ex-Präsident John Adams um jeden Atemzug.

Draussen ist es laut. Die Amerikaner feiern die Republik, für deren Geburt er gekämpft hat. Drinnen neigt sich eines der bemerkenswertesten politischen Leben der jungen Nation dem Ende zu.

Rund 800 Kilometer weiter südlich, auf seinem Landsitz Monticello in Virginia, ist von den Feierlichkeiten wenig zu spüren. Dort liegt Ex-Präsident Thomas Jefferson im Sterben – fernab der Festumzüge und Kanonensalven, die an diesem 4. Juli den 50. Geburtstag der Republik begleiten.

«Is it the Fourth?»

«Ist heute der Vierte?», soll Jefferson immer wieder gefragt haben. Als man ihm bestätigt, dass der Jahrestag der Unabhängigkeit angebrochen ist, scheint er beruhigt. Kurz darauf stirbt er.

Adams weiss davon nichts.

«Thomas Jefferson survives.»

«Thomas Jefferson lebt noch.», sollen John Adams letzte Worte gewesen sein. Wenige Stunden später stirbt auch er – überzeugt, sein alter Rivale habe ihn überlebt.

Er irrt.

Der Tod der beiden Ex-Präsidenten fällt auf den 50. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung – jenes Dokuments, das sie mitverfassten, mitprägten und damit Geschichte schrieben.

Die Männer der Revolution

Im Frühjahr 1775 begegnen sich Adams und Jefferson zum ersten Mal – beim Zweiten Kontinentalkongress in Philadelphia. Dort beraten Vertreter der 13 britischen Kolonien über den Konflikt mit London – und zunehmend auch über die Frage der Unabhängigkeit.

Auf den ersten Blick haben die beiden kaum etwas gemeinsam. Die Vereinigten Staaten existieren noch nicht. Die Kolonien stehen im offenen Konflikt mit der Krone in London.

John Adams ist 39 Jahre alt, ein erfolgreicher Anwalt aus Neuengland und einer der lautstärksten Verfechter der Unabhängigkeit.

Thomas Jefferson ist sieben Jahre jünger und stammt aus Virginia. Der Plantagenbesitzer spricht wenig, liest viel und gilt als brillanter Schreiber.

Als die amerikanischen Kolonien 1776 ihre Trennung von Grossbritannien erklären wollen, drängt Adams den jüngeren Jefferson an die Feder. Jahre später erklärt er seine Entscheidung nüchtern: Jefferson komme aus Virginia, sei beliebt und schreibe «ten times better» als er selbst. Jefferson verfasst schliesslich den ersten Entwurf der Unabhängigkeitserklärung. Adams sorgt dafür, dass sie politisch durchgesetzt wird.

Die Allianz funktioniert.

In den Jahren nach der Revolution vertreten beide die junge Republik als Diplomaten in Europa. Jefferson wird nach Paris entsandt, Adams später nach London. Trotz der Entfernung wächst eine enge Freundschaft. Die Männer diskutieren über Politik, Philosophie und die Zukunft der neuen Nation.





















1 / 11 Abigail Adams (1744–1818) gilt als gebildet, politisch interessiert und ungewöhnlich meinungsstark für ihre Zeit. Als engste Vertraute ihres Mannes spielt sie auch in dessen wechselvoller Beziehung zu Thomas Jefferson eine wichtige Rolle. Bild : Imago

Besonders eng wird Jefferson mit Abigail Adams, der klugen und politisch interessierten Ehefrau seines Freundes. Nach dem frühen Tod seiner Frau Martha im Jahr 1782 wird sie zu einer seiner wichtigsten Vertrauten. Die Familien besuchen sich regelmässig. Über Jahre verbindet die beiden Männer weit mehr als die gemeinsame Revolution.

Doch schon damals zeigen sich erste Risse.

Adams gehört zu den Föderalisten, Jefferson wird zur wichtigsten Führungsfigur der Democratic-Republican Party. Es ist die zweite grosse politische Bewegung des jungen Amerika.

Mit den heutigen Demokraten und Republikanern lassen sich diese Lager nur bedingt vergleichen. Eine direkte Linie zu den heutigen Parteien gibt es nicht.

In den Jahren nach der Revolution treten die politischen Unterschiede immer deutlicher hervor. Die junge Republik steht vor grundlegenden Fragen: Wie stark soll die Zentralregierung sein? Wie viel Macht sollen die Einzelstaaten behalten? Und wie lässt sich die neue Demokratie überhaupt organisieren?

Adams befürwortet eine starke Zentralregierung. Jefferson misstraut jeder Machtkonzentration in Washington.

Aus dem Bündnis der Revolutionäre werden politische Rivalen.

Der Gegner als Vize

1796 gewinnt Adams die Präsidentschaftswahl knapp gegen Jefferson. Die damalige Verfassung sieht vor, dass der Zweitplatzierte automatisch Vizepräsident wird.

Wirklich zusammenarbeiten müssen sie allerdings kaum. Der Vizepräsident besitzt damals deutlich weniger Macht als heute und leitet vor allem die Sitzungen des Senats. Trotzdem wird die Konstruktion zum Symbol einer jungen Republik, die ihre politischen Spielregeln erst noch finden muss.

Adams Amtszeit wird von internationalen Krisen überschattet. Besonders umstritten sind die sogenannten Alien and Sedition Acts von 1798. Die Gesetze sollen die Einwanderung erschweren und stellen bestimmte Formen von Regierungskritik unter Strafe.

Für Jefferson sind diese Gesetze ein Frontalangriff auf die Grundrechte der jungen Republik.

Die erste Schlammschlacht

Als Adams und Jefferson im Jahr 1800 erneut gegeneinander antreten, ist von ihrer einstigen Freundschaft nichts mehr übrig.

Adams warnt vor Jeffersons Anhängern als gefährlichen «Jakobinern» – ein Begriff, der damals für die radikalen Kräfte der Französischen Revolution steht.

Jefferson wiederum schreibt von einer «Herrschaft der Hexen» unter den Föderalisten. Gemeint ist das politische Klima nach den umstrittenen Gesetzen gegen Einwanderer und Regierungskritiker, das aus seiner Sicht von Angst, Denunziation und politischer Verfolgung geprägt ist.

Der Wahlkampf von 1800 wird zur ersten grossen Schlammschlacht der amerikanischen Geschichte.

Parteinahe Zeitungen führen einen Krieg der Worte, der selbst nach heutigen Massstäben bemerkenswert erscheint. Jeffersons Anhänger verspotten Adams persönlich. Die Föderalisten warnen ihrerseits, unter Jefferson würden Religion und gesellschaftliche Ordnung zusammenbrechen.

Die Vorwürfe klingen erstaunlich aktuell.

Jefferson-nahe Zeitungen wie die «Aurora General Advertiser» werfen Adams vor, die junge Republik schleichend in Richtung Monarchie zu lenken. Seine Kritiker sehen in den umstrittenen Alien and Sedition Acts einen Versuch, Opposition und Presse mundtot zu machen.

Auf der anderen Seite stilisieren Adams Anhänger Jefferson zum gefährlichen Radikalen. Die «Gazette of the United States» warnt, unter seiner Präsidentschaft drohten Gottlosigkeit, gesellschaftlicher Zerfall und moralisches Chaos. Mord, Raub und Ehebruch würden künftig offen praktiziert werden.

Das Muster wirkt erstaunlich vertraut. Schon damals erklären beide Lager die Wahl zur Schicksalsentscheidung für die Republik – ganz ähnlich wie im jüngsten amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf.

Ein Unterschied ist allerdings bemerkenswert:

Adams und Jefferson greifen sich öffentlich kaum direkt an. Die schärfsten Attacken übernehmen Parteifreunde, Zeitungen und politische Verbündete. Für Männer ihres gesellschaftlichen Standes hätte es sich um 1800 kaum geziemt, sich öffentlich auf dieses Niveau zu begeben.

36 Wahlgänge zur Macht

Am 3. Dezember 1800 ist die Wahl gelaufen. Doch Amerika hat keinen Präsidenten.

Amtsinhaber John Adams unterliegt Thomas Jefferson zwar mit 65 zu 73 Wahlmännerstimmen. Doch statt eines klaren Siegers erlebt die junge Nation ein politisches Novum: Als die Stimmen im Februar 1801 ausgezählt werden, haben Jefferson und sein Parteikollege Aaron Burr beide exakt 73 Wahlmännerstimmen erhalten.

Für die junge Republik ein Albtraum.

Die Verfassung sieht nämlich nicht vor, dass Wahlmänner getrennt für Präsident und Vizepräsident stimmen. Stattdessen vergeben sie zwei Stimmen. Eigentlich sollte Jefferson Präsident und Burr sein Vize werden. Doch es kommt zum Patt.

Die Entscheidung wandert ins Repräsentantenhaus. Dort beginnt ein politischer Nervenkrieg. Wahlgang folgt auf Wahlgang. Die Föderalisten um den scheidenden Präsidenten John Adams stehen vor einer heiklen Frage: Sollen sie Jefferson akzeptieren oder versuchen, Burr ins Weisse Haus zu bringen?

Erst nach Tagen des Taktierens und 35 erfolglosen Abstimmungen kommt die Wende. Im 36. Wahlgang setzt sich Jefferson schliesslich durch und wird zum dritten Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt.

Die Wahl von 1800 geht als eine der dramatischsten in die amerikanischen Geschichtsbücher ein. Zugleich markiert sie einen Wendepunkt: Zum ersten Mal übergibt eine amerikanische Regierung die Macht friedlich an die politische Opposition.

Am Morgen des 4. März 1801 verlässt John Adams Washington noch vor Sonnenaufgang. Er will nicht dabei sein, wenn Thomas Jefferson den Amtseid ablegt.

Für den einstigen Weggefährten ist die Niederlage bitter.

Die beiden Männer, die gemeinsam für die Unabhängigkeit gekämpft und die Vereinigten Staaten mit aufgebaut haben, sprechen fortan nicht mehr miteinander.

Die politischen Rivalen sind nun erbitterte Gegner. Nichts deutet darauf hin, dass die beiden jemals wieder zueinanderfinden werden.

Der Präsident der Freiheit

Für den 57-jährigen Thomas Jefferson beginnt mit dem Wahlsieg die erfolgreichste Phase seines politischen Lebens.

John Adams dagegen zieht sich nach seiner Wahlniederlage auf sein Gut Peacefield nach Quincy zurück. Dort widmet er sich vor allem seiner Farm – weit entfernt vom politischen Zentrum der jungen Republik.

Los lässt ihn die Politik aber nicht. Adams schreibt unermüdlich Briefe – an seine Frau Abigail, seinen Sohn John Quincy und enge Freunde. Darin kommentiert er die Entwicklung der Vereinigten Staaten und warnt vor der zunehmenden Polarisierung zwischen Föderalisten und Republikanern.

Jefferson dagegen muss regieren – und zeigt dabei eine überraschend pragmatische Seite.

1803 nutzt er eine einmalige Gelegenheit: Napoleon Bonaparte will das riesige Louisiana-Gebiet westlich des Mississippi loswerden. Jefferson gerät ins Dilemma. Die Verfassung sieht einen solchen Landkauf eigentlich nicht vor. Trotzdem schlägt er zu. Für 15 Millionen US-Dollar verdoppelt er das Staatsgebiet – eine Fläche grösser als Westeuropa.

Und der Kauf ist erst der Anfang. Noch im selben Jahr schickt er zwei Offiziere, Meriwether Lewis und William Clark, auf Expedition in den weitgehend unbekannten Westen. Sie sollen das neue Gebiet erkunden, kartieren und einen Weg bis zum Pazifik finden.

Während Jefferson die Zukunft der Vereinigten Staaten gestaltet, wirkt Adams im Stillen weiter. Sein wichtigstes politisches Projekt heisst nun John Quincy Adams – der älteste Sohn von ihm und Abigail. Der aufstrebende Senator gehört zu den grössten politischen Talenten seiner Generation. Mit Ratschlägen, scharfer Kritik und einem unermüdlichen Briefwechsel begleitet der frühere Präsident dessen Karriere.

Die grosse Bühne hat er verlassen – Einfluss nimmt er weiterhin.

Die Grenzen der Freiheit

Im Sommer 1804 erhält Thomas Jefferson Besuch von einem der berühmtesten Menschen seiner Zeit.

Alexander von Humboldt – Naturforscher und Entdecker – hat gerade eine fünfjährige Forschungsreise durch Mittel- und Südamerika beendet.

Alexander von Humboldt bereiste die Tropen mit dem Blick eines Naturforschers – und dem Gewissen eines Aufklärers. Die Sklaverei, die er in Spanisch-Amerika beobachtete, verurteilte er scharf. Porträt von Friedrich Georg Weitsch (1806). Wikipedia

Jefferson verfolgt Humboldts Forschungsreisen mit grossem Interesse. Als der Wissenschafts-Star nach Washington kommt, lädt ihn der Präsident ins Weisse Haus ein. Die beiden Männer verstehen sich auf Anhieb. Stundenlang sprechen sie über Geografie, Karten, Bodenschätze und die Zukunft des amerikanischen Kontinents.

In Spanisch-Amerika hat Humboldt die Realität von Sklaverei und kolonialer Herrschaft mit eigenen Augen gesehen. Beim Autor der Unabhängigkeitserklärung erkennt er deshalb einen Widerspruch, der dessen Ruf bis heute prägt.

Jefferson selbst hat 1776 die berühmten Worte in den Entwurf der Unabhängigkeitserklärung geschrieben: «All men are created equal» – alle Menschen seien gleich geschaffen.

Gleichzeitig hält der Gutsbesitzer im Laufe seines Lebens Hunderte Menschen in Sklaverei.

Humboldt bewundert die amerikanische Revolution, ihre grösste Unvollkommenheit sieht er jedoch in der Sklavenhaltung. Für ihn ist sie nicht nur ein moralisches Verbrechen, sondern auch ein Hindernis für Fortschritt und Wohlstand.

Der Pulitzer-Preisträger Joseph J. Ellis, einer der bekanntesten Jefferson-Biografen, zählt ihn zu den einflussreichsten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Zugleich aber habe kaum eine andere Figur die Widersprüche der amerikanischen Revolution so deutlich verkörpert wie er.

Als Jefferson als dritter Präsident der Vereinigten Staaten 1809 aus dem Weissen Haus ausscheidet, gilt er dennoch als einer der bedeutendsten Staatsmänner seiner Generation.

Mit John Adams hat er zu diesem Zeitpunkt seit Jahren kein Wort mehr gewechselt.

Der Bruch scheint endgültig.

Ein Brief, den niemand erwartet

Adams lebt zurückgezogen in Massachusetts. Jefferson verbringt seine Tage auf Monticello in Virginia.

Die Revolution liegt Jahrzehnte zurück. Viele ihrer Weggefährten sind längst tot.

Doch einer gibt die Hoffnung nicht auf.

Benjamin Rush, Arzt, Gründervater und Mitunterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, kennt beide Männer seit den Tagen der Revolution. Mit Adams verbindet ihn eine enge Freundschaft, Jefferson schätzt er als politischen Denker. Das Zerwürfnis der beiden lässt ihn nicht los.

Jahrelang versucht Rush, die ehemaligen Weggefährten wieder zusammenzubringen. Er schreibt Briefe, vermittelt Botschaften und erinnert sie an die gemeinsame Geschichte.

Rush lässt nichts unversucht. In einem Brief berichtet er sogar von einem Traum, in dem Adams und Jefferson ihre alte Freundschaft erneuern. «I dreamed that Mr. Adams and yourself had renewed your former intimacy and affection», schreibt er an Jefferson.

Niemand würde auf eine Versöhnung wetten. Doch dann kommt Bewegung in die Sache.

Adams macht den ersten Schritt.

Am Neujahrstag 1812 greift der ehemalige Präsident zur Feder.

Jefferson antwortet wenige Wochen später.

Was als vorsichtige Annäherung beginnt, entwickelt sich zu einem der aussergewöhnlichsten Briefwechsel der amerikanischen Geschichte.

In den letzten vierzehn Jahren ihres Lebens tauschen die beiden Präsidenten mehr als 150 Briefe aus.

Sie diskutieren Politik, Religion, Philosophie und die Zukunft der Vereinigten Staaten. Sie widersprechen sich weiterhin. Doch sie hören einander wieder zu.

Ihre Korrespondenz wird zunehmend zu einer Bilanz der amerikanischen Gründungsgeschichte. Sie erinnern sich an die Revolution, diskutieren deren Erfolge und fragen sich, wie spätere Generationen über ihr Werk urteilen werden.

Dabei blicken sie keineswegs nur zurück. In einem Brief an Adams schreibt Jefferson 1816 einen Satz, der bis heute zu seinen bekanntesten gehört:

«I like the dreams of the future better than the history of the past.»

Die Träume von der Zukunft seien ihm lieber als die Geschichte der Vergangenheit.

Es ist die Stimme eines Mannes, der trotz aller politischen Kämpfe und persönlichen Enttäuschungen seinen Glauben an Fortschritt und die Zukunft der jungen Republik nicht verloren hat.

Mit den Jahren kehrt zwischen den beiden etwas zurück, das lange verloren schien:

Vertrauen.

«You and I ought not to die before we have explained ourselves to each other.»

«Du und ich sollten nicht sterben, bevor wir uns einander erklärt haben.», schreibt Adams an Jefferson.

Aus politischen Gegnern werden erneut Freunde.

Eine Lektion für die Demokratie von heute

Heute liegt die historische Bedeutung von John Adams und Thomas Jefferson nicht nur in der Unabhängigkeitserklärung oder ihren Präsidentschaften.

Historiker sehen ihre eigentliche Leistung vor allem darin, dass sie die erste grosse politische Auseinandersetzung der Vereinigten Staaten verkörpern.

Sie streiten über fast alles – die Macht des Staates, die Rolle der Presse, die Beziehungen zu Europa.

Ihre Anhänger führen einen Wahlkampf voller persönlicher Angriffe, Untergangsszenarien und gegenseitiger Verdächtigungen.

Und dennoch übersteht die junge Republik den Konflikt: Der Machtwechsel gelingt, die Demokratie hält stand.

Die Präsidenten brauchen Jahre, um ihren persönlichen Bruch zu überwinden. Doch am Ende akzeptieren beide etwas, das bis heute zu den Grundvoraussetzungen jeder Demokratie gehört: die Legitimität des politischen Gegners.

Eine Lektion, die heute so dringlich ist wie vor zweihundert Jahren.