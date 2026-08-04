Bei einem Anschlag 1944 kam Adolf Hitler nur mit leichten Verletzungen davon. Womöglich bewahrte ihn eine Terminänderung vor dem Tod, wie ein nun aufgetauchter Aktenfund zeigt.

Reichsmarschall Hermann Göring (helle Uniform) und der Chef der «Kanzlei des Führers», Martin Bormann (l.), begutachten die Zerstörung im Raum der Baracke.

Darum geht’s Ein bislang unveröffentlichtes Dokument legt nahe, dass der Anschlag auf Adolf Hitler 1944 auch in einem Schloss bei Salzburg hätte stattfinden können.

Dort wäre das Attentat wohl erfolgreich gewesen.

Adolf Hitler überlebte den Anschlag am 20. Juli 1944 im Führerhauptquartier Wolfsschanze mit lediglich leichten Verletzungen.

Laut aktuellem Forschungsstand misslang der Versuch vor allem wegen baulicher Bedingungen vor Ort. Zusammenfassung erstellt mit

Wohl kaum ein Attentatsversuch wurde so gut untersucht wie der Anschlag auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 auf der Wolfsschanze. Claus Schenk Graf von Stauffenberg wollte im Rahmen eines Umsturzversuchs den Führer in die Luft jagen, was bekanntlich misslang.

Verantwortlich dafür waren nach derzeitigem Forschungsstand auch die baulichen Gegebenheiten vor Ort. So konnte die Druckwelle der Explosion in der leicht gebauten Besprechungsbaracke durch den Holzboden und durch die weit geöffneten Fenster entweichen. Zudem schützte die massive Tischplatte aus Eichenholz Hitler weitgehend vor der Detonation, er kam schliesslich mit leichten Verletzungen davon.

«Attentat wäre geglückt»

Nun legt ein aufgetauchtes Dokument nahe, dass Hitler dem Tod womöglich auch durch eine Terminänderung entgangen sein könnte. Wie der «Spiegel» unter Berufung auf das Schriftstück berichtet, hätte Hitler nämlich wegen eines Staatsbesuchs gar nicht in der Wolfsschanze sein sollen. Als Ort für die Lagebesprechung unter Teilnahme Stauffenbergs hätte dann ein Salon im Schloss Klessheim bei Salzburg gedient.

Dort empfing Hitler regelmässig verbündete Regierungschefs zu Staatsbesuchen. In dem Bericht von 1984, den der US-Forscher Rolf Windbiel im Salzburger Landesarchiv fand, kommt der österreichische Hotelier Erwin Gutwinski zu dem Schluss: «Im gemauerten Raum wäre das Attentat geglückt».

Gutwinski war von 1939 bis 1947 Direktor des Salzburger Hotels Österreichischer Hof und dabei zuständig für die Vorbereitung von Hitlers Staatsempfängen. In dem Bericht heisst es, er sei bei einem Berlinbesuch Mitte Juli in die Reichskanzlei bestellt worden. Demnach sollten sofortige Vorbereitungen für einen Staatsbesuch in Klessheim getroffen werden, als Gast wurde Mussolini angedeutet. Gutwinski solle in der Reichskanzlei verbleiben und entsprechende Anweisungen telefonisch nach Salzburg durchgeben.

Doch der Termin platzte – das Treffen fand im Führerhauptquartier Wolfsschanze in Ostpreussen statt, wo Stauffenberg schliesslich die Bombe zündete. Er verliess die Wolfsschanze in dem festen Glauben, Hitler sei tot.

Stauffenberg wurde in der Nacht auf den 21. Juli zusammen mit seinen Vertrauten Albrecht Mertz von Quirnheim, Friedrich Olbricht und Werner von Haeften erschossen.

Undatiertes Portrait von Claus Schenk Graf von Stauffenberg. KEYSTONE/EPA/DPA/Str

Mehr als 200 Beteiligte hingerichtet

Das Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 gilt als der bedeutendste militärische Umsturzversuch in Nazi-Deutschland und war Startpunkt der Operation «Walküre», einem ausgeklügelten Plan zum Staatsstreich. Die Beteiligten waren jedoch bei weitem keine überzeugten Demokraten, sondern entstammten vor allem dem Adel, der Wehrmacht oder auch der Verwaltung. Stauffenberg selbst galt als Monarchist.

Einige der Verschwörer waren Antisemiten und Kriegsverbrecher. Generalquartiermeister Eduard Wagner etwa war für den Tod von Millionen sowjetischer Kriegsverbrecher verantwortlich und schloss sich aus Furcht vor der Rache der Roten Armee dem Widerstand an. 20 Beteiligte haben vor dem Volksgerichtshof jedoch den Holocaust als Hauptbeweggrund für ihr Handeln genannt.

Nach dem gescheiterten Anschlag wurden über 200 weitere Personen hingerichtet.