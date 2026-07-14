In den USA breitet sich derzeit eine seltene Darmerkrankung ungewöhnlich stark aus. Seit Juni wurden fast 3000 Fälle von Cyclosporose gemeldet. Ausgelöst wird die Krankheit durch einen Parasiten, der unter anderem auf Obst, Salat und im Wasser vorkommen kann.

Darum geht’s In den USA wurden seit Juni fast 3000 Fälle der Darmerkrankung Cyclosporose registriert.

Ausgelöst wird die Krankheit durch einen Parasiten, der auf frischen Lebensmitteln oder im Wasser vorkommen kann.

Die Erkrankung verursacht oft starken Durchfall und kann mehrere Wochen anhalten. Zusammenfassung erstellt mit

Seit knapp einem Monat breitet sich in den USA eine schwere Magen-Darm-Erkrankung aus. Die Krankheit selbst ist nicht neu: Es handelt sich um die sogenannte Cyclosporose. «Diese Infektion tritt vor allem in warmen Klimazonen auf, wo die sanitären Bedingungen unzureichend sind», heisst es im medizinischen Nachschlagewerk MSD Manual.

Neu ist allerdings die hohe Zahl der gemeldeten Fälle. Normalerweise werden in den USA jedes Jahr nur einige Dutzend Erkrankungen registriert. Seit Juni wurden jedoch fast 3000 Fälle gemeldet. Experten gehen zudem davon aus, dass die tatsächliche Zahl deutlich höher liegt, da sich nicht alle Betroffenen testen oder melden lassen.

Ausgelöst wird die Cyclosporose durch den mikroskopisch kleinen Parasiten Cyclospora cayetanensis. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden inzwischen in 31 Bundesstaaten Erkrankungen registriert. Allein im Bundesstaat Michigan waren bis zum 9. Juli bereits 1251 Fälle bekannt, berichtet «Scientific American».

Laut der «Huffington Post» wurden zudem rund 500 Fälle im Bundesstaat New York bestätigt. Auch in Ohio, Illinois, Indiana, North Carolina, Texas und Kentucky wurden deutlich mehr Erkrankungen als üblich registriert.

Diese Symptome weisen auf eine Erkrankung hin

Der Parasit kommt vor allem auf frischen Lebensmitteln wie Himbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren sowie Blattgemüse wie Salat, Spinat oder Kräutern vor. Er kann sich auch im Wasser befinden.

Besonders problematisch ist, dass die Symptome oft erst sieben bis 14 Tage nach der Aufnahme des Parasiten auftreten. Dadurch lässt sich die Infektionsquelle häufig nur schwer zurückverfolgen.

Typisch sind starke wässrige Durchfälle, die teilweise als «explosiv» beschrieben werden. Daneben können Blähungen, starke Müdigkeit, Bauchkrämpfe, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, leichtes Fieber und Übelkeit auftreten.

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Die kanadischen Gesundheitsbehörden, die ebenfalls einen leichten Anstieg der Erkrankungen beobachten, weisen darauf hin, dass die Beschwerden ohne Behandlung mehrere Tage bis hin zu mehreren Monaten andauern können. Bei den meisten Betroffenen halten die Symptome sechs bis sieben Wochen an. Teilweise verschwinden sie vorübergehend und treten später erneut auf.

Lebensbedrohlich ist die Erkrankung in der Regel nicht. Allerdings kann eine schwere Dehydrierung eine Spitalbehandlung erforderlich machen. Von den mehr als 1200 Erkrankten in Michigan mussten 44 hospitalisiert werden.

Wie lässt sich eine Ansteckung vermeiden?

Gesundheitsbehörden empfehlen in erster Linie, rohes Obst und Gemüse vor dem Verzehr gründlich zu waschen. Einen vollständigen Schutz bietet dies allerdings nicht.

Zudem raten Experten dazu, ganze Salatköpfe anstelle von abgepackten Salatmischungen zu kaufen. Die äusseren Blätter sollten entfernt werden, da sich dort Parasiten besonders häufig befinden können. Anschliessend sollten sämtliche Blätter gründlich mit klarem Wasser gewaschen werden.

Wie die kanadische Zeitung «Le Devoir» berichtet, kann auch das Einfrieren frischer Lebensmittel das Infektionsrisiko verringern, den Parasiten jedoch nicht vollständig beseitigen. Durch Erhitzen beim Kochen wird der Erreger hingegen zuverlässig abgetötet.

Darüber hinaus gelten die üblichen Hygienemassnahmen: gründliches Händewaschen nach dem Toilettengang und vor der Zubereitung von Speisen.

Wie ist die Lage in der Schweiz?

In der Schweiz sind Erkrankungen an Cyclosporose selten und treten meist nur vereinzelt auf. Die Krankheit wird auf dem Informationsportal des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zu übertragbaren Krankheiten derzeit nicht separat aufgeführt.

In den meisten Fällen infizieren sich Betroffene während eines Auslandsaufenthalts. Wie in vielen anderen Ländern ist Cyclosporose auch in der Schweiz meldepflichtig. Wird die Erkrankung diagnostiziert, müssen Ärztinnen und Ärzte beziehungsweise medizinisches Fachpersonal den Fall dem BAG melden, damit mögliche Ausbrüche frühzeitig erkannt und eingedämmt werden können.

Eine gute Nachricht gibt es allerdings: Die Krankheit wird nicht von Mensch zu Mensch übertragen.