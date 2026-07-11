Spinnenphobiker aufgepasst: Forscher haben die schnellste Spinne der Welt gefunden. Die australische Riesenkrabbenspinne erreicht 3,5 Meter pro Sekunde.

Darum geht’s Die australische Riesenkrabbenspinne (Huntsman Spider) ist laut einer neuen Studie die schnellste Spinne der Welt.

Die Spinne erreicht Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 3,59 Metern pro Sekunde.

Insgesamt verglich das deutsch-britische Forscherteam 258 Spinnenarten weltweit miteinander. Zusammenfassung erstellt mit

Wer Angst vor Spinnen hat, den dürfte diese Nachricht nicht gerade beruhigen: Laut einer neuen Studie ist die australische Riesenkrabbenspinne die schnellste Spinne der Welt, sie erreicht demnach Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 3,59 Metern pro Sekunde. Das Tier der Gattung Heteropoda, auch Huntsman Spider genannt, ist die schnellste aller 258 weltweit analysierten Spinnenarten.

Für die als Preprint veröffentlichte Studie testete ein britisch-deutsches Forschungsteam 162 Spinnenarten mithilfe von Hochgeschwindigkeitskameras und ergänzte die Daten um 96 weitere Arten aus früheren Studien, darunter auch Daten des Biomechanik-Forschers Christofer Clemente von der University of the Sunshine Coast aus dem Jahr 2021.

Die Ergebnisse stützen eine gängige biologische Theorie zur Fortbewegung: Die schnellsten Tiere sind oft weder die grössten noch die kleinsten, sondern liegen in der Mitte. Die rund ein Milligramm schwere Riesenkrabbenspinne schlug im Test sowohl winzige Zwergspinnen als auch die weitaus grössere, 51 Gramm schwere Brasilianische Riesenvogelspinne.

Beängstigend, aber harmlos

Spinnen nutzen für die Streckung ihrer Beine ein hydraulisches Drucksystem, während Muskeln sie wieder heranziehen. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit von 3,59 Metern pro Sekunde halten die Tiere allerdings nicht lang durch. «Das, was wir als Maximalgeschwindigkeit bezeichnen, wird über sehr kurze Zeiträume gemessen», so Christofer Clemente gegenüber «ABC Science».

Obwohl die Riesenkrabbenspinne, beheimatet im für seinen Spinnenreichtum berüchtigten Australien, wegen ihrer Schnelligkeit und ihres Aussehens auf viele Menschen beängstigend wirkt, ist sie für den Menschen harmlos.

Weitere Projekte beider Forschungsgruppen sind bereits angedacht. Man sei daran interessiert, so Clemente zu den Forschungszielen, «die Fortbewegung und die Evolution der Fortbewegung zu verstehen».