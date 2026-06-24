Die aktuelle Hitzewelle hält nicht nur die Schweiz, sondern weite Teile Europas fest im Griff. Unser Kontinent erwärmt sich schneller als jeder andere – Grund ist nicht nur der menschengemachte Klimawandel.

Extreme Hitzewellen Deshalb erwärmt sich kein Kontinent so schnell wie Europa

Darum geht’s Die aktuelle Hitzewelle plagt nicht nur die Schweiz, sondern weite Teile Europas.

Kein Kontinent hat sich seit dem vorindustriellen Zeitalter so stark erwärmt – laut dem EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus bereits um rund 2,4 Grad Celsius.

Grund dafür ist hauptsächlich der menschengemachte Klimawandel.

Hierzulande purzeln die Juni- und Tagesrekorde reihenweise, vielerorts gilt die Hitzewarnstufe 4. In Visp im Wallis wurde am späteren Mittwochnachmittag mit 36,8 Grad Celsius gar der höchste, je an dieser Station gemessene Wert erreicht. Doch auch dieser Rekord könnte am Wochenende purzeln, denn der Gipfel ist noch lange nicht erreicht.

Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, Italien und Spanien gaben diese Woche für grosse Landesteile die höchste Gefahrenstufe aus. Die aktuelle Hitzewelle erinnert eindrücklich daran, dass Europa der Kontinent ist, der sich am schnellsten erwärmt.

Was sind die Gründe für den raschen Temperaturanstieg in der Schweiz und Europa?

Menschengemachter Klimawandel

Die Erde insgesamt ist heute etwa 1,4 Grad wärmer als im vorindustriellen Zeitraum von 1850 bis 1900. Europa hingegen hat sich laut dem EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus bereits um rund 2,4 Grad erwärmt.

Der langfristige Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperaturen ist hauptsächlich auf Treibhausgasemissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Öl, Gas und Kohle zurückzuführen.

Das Ausmass unterscheidet sich jedoch von Region zu Region. So erwärmen sich zum Beispiel Landflächen schneller als Ozeane, da Wasser mehr Wärme aufnehmen und sich durch Verdunstung wieder abkühlen kann – deshalb gehört die Schweiz auch zu den am stärksten betroffenen Regionen in Europa.

Die globale Erwärmung verschärft die derzeitige Hitzewelle in weiten Teilen Westeuropas Fachleuten zufolge deutlich. «Das Wettermuster hinter dieser Hitzewelle ist nicht aussergewöhnlich», sagte Davide Faranda von dem Projekt Climameter. «Was aussergewöhnlich ist, ist, dass der Klimawandel den Temperaturen in Teilen Westeuropas bis zu 4 Grad Celsius hinzugefügt hat.» Man nähere sich damit den Grenzen dessen, woran sich Gesellschaften und Ökosysteme anpassen könnten.

Häufigere Hochdrucklagen

Hochdruckgebiete, die für stabiles Wetter und höhere Temperaturen sorgen, treten nun laut Copernicus in Europa öfter auf. «Wenn man die letzten 20 bis 30 Jahre betrachtet, sieht man insbesondere im Sommer eine Häufung solcher Hochdrucklagen, die Hitzewellen wahrscheinlicher machen», sagt Copernicus-Direktor Carlo Buontempo. Ob diese zunehmende Häufigkeit tatsächlich eine Folge des Klimawandels ist oder lediglich eine «statistische Schwankung», ist Buontempo zufolge unter Wissenschaftlern umstritten.

Grund für die erste Hitzewelle des Jahres bereits im Mai war eine sogenannte Hitzekuppel – ein grossräumiges Hochdruckgebiet, das über einer Region verharrt und wie ein Deckel wirkt, der heisse Luft einschliesst. Die aktuelle Hitzewelle hängt dagegen mit einer dynamischeren Omega-Lage zusammen, deren Form an den griechischen Buchstaben Ω erinnert.

Dabei werden laut Deutschem Wetterdienst die atlantischen Tiefdruckgebiete in weitem Bogen um Mitteleuropa herum geführt. «Wir haben vor Portugals Küste einen Kältezipfel, der wie eine Wärmepumpe wirkt», erklärt Sébastien Léas vom französischen Wetterdienst Météo-France die aktuelle Lage.

Nähe zur Arktis

Eine weitere wichtige Rolle spielt die Geografie: Europa ist mit der Arktis verbunden, die heute bereits 3,2 Grad wärmer ist als in vorindustrieller Zeit. Die steigenden Temperaturen dort sind teilweise auf den sogenannten Albedo-Effekt zurückzuführen. Heller Schnee und Eis reflektieren einen Grossteil der Sonnenstrahlung zurück ins All. Wenn sie jedoch schmelzen, kommen dunklere Oberflächen wie Land oder Meerwasser zum Vorschein, die wesentlich mehr Wärme aufnehmen.

Auch in anderen Teilen Europas gibt es Regionen, die jetzt weniger lange und regelmässig schneebedeckt sind als früher.

Weniger Luftverschmutzung

Durch strengere Umweltauflagen ist die Luftverschmutzung seit den 1980er Jahren deutlich gesunken. Diese eigentlich positive Entwicklung hat einen negativen Nebeneffekt: Sie trägt indirekt zur Erwärmung bei, da viele der winzigen Partikel verschwunden sind, die kühlend wirken, indem sie Sonnenlicht reflektieren.

Innerhalb Europas verläuft die Erwärmung unterschiedlich schnell. Ost- und Südosteuropa sowie Teile Mitteleuropas, darunter die Alpen, erwärmten sich laut Copernicus in den vergangenen 30 Jahren um 0,5 bis 1 Grad Celsius pro Jahrzehnt. In Westeuropa, Südwesteuropa sowie den subarktischen Regionen Finnlands, Norwegens und Schwedens waren es nur 0,2 bis 0,5 Grad pro Dekade. Besonders stark betroffen ist Spitzbergen, wo die Temperaturen sogar um 1,5 bis 2 Grad Celsius in zehn Jahren stiegen. Zwischen 2022 und 2024 wurden dort Rekord-Sommertemperaturen gemessen.

Mit Material der Nachrichtenagenturen , DPA AFP und Keystone-SDA.

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