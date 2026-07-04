Viele Jugendwörter wirken neu, sind aber oft jahrzehntealt. Begriffe wie «tea» oder «slay» stammen aus marginalisierten Communities und wurden erst durch Popkultur zum Mainstream.

«Tea», «Slay», «Sus» Diese Jugendwörter hat nicht die Gen Z erfunden – sie sind viel älter, als du denkst

Darum geht’s Viele Trendwörter der Gen Z sind älter und stammen aus marginalisierten Gruppen.

Durch Popkultur wurden sie zum Mainstream. Ihre ursprüngliche Bedeutung geriet dabei oft in den Hintergrund.

blue News erklärt dir fünf Wörter aus der «Jugendsprache».

Jugendsprache gilt oft als schnelllebig, kreativ und vor allem als Erfindung der Generation Z oder Alpha. Doch viele der Begriffe sind alles andere als neu. blue News erklärt die Hintergründe fünf ausgewählter «Trend»-Wörter:

Tea

Hört man heute die Generation Z von «tea» sprechen, meint sie damit nicht das Heissgetränk, sondern Klatsch und Tratsch. Die Aufforderung «Spill the tea» heisst sinngemäss: «Jetzt erzähl, ich will den ganzen Klatsch hören».

Doch der Ausdruck hat eine längere und politischere Geschichte, als sein popkultureller Dauergebrauch vermuten lässt. Der Begriff wurde nämlich nicht von der Generation Z oder Alpha erfunden, sondern von der afroamerikanischen und lateinamerikanischen Drag- und LGBTQ+-Community.

In dieser Szene tauchte «T» beziehungsweise «tea» als Code für die eigene Wahrheit auf, etwa für die Tatsache, trans zu sein. Eine Wahrheit, die nicht für alle sichtbar war und deswegen geschützt werden musste.

In John Berendts Bestseller «Midnight in the Garden of Good and Evil» aus den 1990er-Jahren etwa spricht die Drag-Performerin The Lady Chablis von ihrer «T», wenn sie über ihre Identität spricht. «T» steht hier explizit für «Truth» (deutsch: Wahrheit).

The Lady Chablis, war eine US-amerikanische Schauspielerin, Autorin und Transgender-Performerin. Sie gilt damit als eine der ersten Trans-Künstlerinnen, die internationale Aufmerksamkeit erlangten. Wikipedia

Parallel dazu verschob sich die Bedeutung. «Tea» konnte sowohl die eigene Wahrheit als auch die über andere sein. Also das, was man über sie weiss und weitererzählt. Aus einem Schutzwort für das Persönliche wurde so ein Insiderbegriff für Klatsch in einer marginalisierten Community.

Durch TV-Formate wie «RuPaul’s Drag Race» – eine äusserst erfolgreiche US-Reality-Wettbewerbsshow, in der Dragqueens um den Titel des «Drag-Superstars» konkurrieren – sowie durch Musik und Meme-Kultur fand der Begriff seinen Weg in den Mainstream. Dabei rückt seine ursprüngliche Bedeutung zunehmend in den Hintergrund.

In deutschsprachigen Jugendmedien und Ratgebern für Eltern wird «tea» mittlerweile meist neutral erklärt. Eben als Trendwort für Klatsch und Tratsch, das via Social Media aus dem Englischen übernommen wurde. Der Verweis auf afroamerikanische, lateinamerikanische und queere Ursprünge fällt dabei häufig knapp aus oder ganz weg.

Das ist oftmals in der Sprache so: Wörter, die in marginalisierten Communities entstanden und dort spezifische Erfahrungen codierten, werden im Mainstream zu stilistischem Dekor.

Slay

«Slay» zählt zu jenen Jugendwörtern, die inzwischen fast jede und jeder kennt. In den vergangenen Jahren tauchte der Begriff regelmässig weit oben auf den Listen zum «Jugendwort des Jahres» auf.

Meistens wird «slay» als «grossartig» oder «toll» erklärt. Beispielsweise wenn jemand gut aussieht oder was Tolles macht oder gesagt hat, sagt man «slay» dazu.

Doch auch hier ist es so: Der Ausdruck ist keineswegs neu.

«To slay» ist ein altes Wort mit germanischen Wurzeln und findet sich schon im Altenglischen, wo es das Töten von Feinden oder mythischen Kreaturen bezeichnet. In diesem wörtlichen Sinne taucht es bis heute in Formulierungen wie «slay the dragon» (deutsch: töte den Drachen) auf.

In den 1920ern bedeutete «to slay» aber in etwa so viel wie: jemanden sehr zum Lachen zu bringen. «Da lachst du dich tot» hiess demnach «This will slay you».

Die heutige Bedeutung entstand jedoch in der Schwarzen-, Latino- und queeren Ballroom-Kultur der USA in den 1970er- und 1980er-Jahren. Dort wurde «slay» als Lob für makellose Outfits, Auftritte und Attitüde verwendet. Im Sinn von «du killst es», als «du bist absolut überragend».

Ballroom ist eine queere Subkultur, geprägt von Schwarzen und lateinamerikanischen Transfrauen sowie Drag Queens. Wikipedia

Was ist Ballroom-Kultur? Einfach erklärt: Ballroom ist eine queere Subkultur, in der Menschen bei sogenannten «Balls» in Kategorien wie Tanz, Laufsteg oder «Best Dressed» (deutsch: am besten angezogen) gegeneinander antreten. Entstanden ist die Ballroom-Kultur in den 1960er-Jahren in Harlem (New York), geprägt von Schwarzen und lateinamerikanischen Transfrauen sowie Drag Queens, als Reaktion auf Ausgrenzung, auch innerhalb der weissen Drag-Szene. Die Balls wurden zur Gegenkultur gegen Rassismus und Queerfeindlichkeit. Organisiert ist die Szene in «Houses», die wie Wahlfamilien funktionieren. Geleitet werden diese von «Mothers» und «Fathers» (deutsch: Mutter und Vater).

Die Dokumentation «Paris Is Burning» (1990) verbreitete den Ballroom-Slang und damit auch das Wort «slay» über die Szene hinaus. Die Doku porträtierte die New Yorker Ballroom-Kultur der 1980er-Jahre und machte die Lebensrealitäten, Ausdrucksformen und Identitätskämpfe der queeren, überwiegend Schwarzen und lateinamerikanischen Community sichtbar.

Ab den 2000ern trugen Formate wie «RuPaul's Drag Race» und später Popstars wie Beyoncé («Cause I slay, I slay in «Formation», 2016) massgeblich dazu bei, dass «slay» weltweit als Ausdruck für Bewunderung und Empowerment in der Jugendsprache ankam.

Throw Shade

Der englische Slang-Ausdruck «throw shade» hat sich in den vergangenen Jahren fest im popkulturellen Sprachgebrauch etabliert. Gemeint ist damit, jemanden subtil, indirekt oder nonverbal zu kritisieren oder Geringschätzung auszudrücken.

Seinen Ursprung hat der Begriff jedoch nicht in der heutigen Internetkultur, sondern – wie so viele andere Begriffe – in der New Yorker Drag- und Ball-Szene der 1980er-Jahre.

Bekannt wurde der Begriff einem breiteren Publikum erstmals durch die Dokumentation «Paris Is Burning». Darin erklärt die Drag-Ikone Dorian Corey die Bedeutung von «Shade»: Es handelt sich um eine subtile Form der Herabsetzung – keine offene Beleidigung, sondern eine spitze Bemerkung mit versteckter Botschaft.

Im Gegensatz dazu steht das sogenannte «Reading», bei dem Kritik direkt und unverblümt geäussert wird. «Shade» hingegen funktioniert über Tonfall, Kontext und Andeutungen. Wer «shade wirft», kritisiert indirekt – oft so fein, dass es nicht sofort bemerkt wird.

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Doch es lässt sich noch eine frühere Verwendung der Formulierung nachweisen: Bereits im Jahr 1814 nutzte die britische Schriftstellerin Jane Austen in ihrem Roman «Mansfield Park» eine ähnliche Redewendung. Dort sagt die Figur Edmund Bertram: «…without throwing a shade on the Admiral» (deutsch: «ohne den Admiral in ein schlechtes Licht zu rücken»).

Diese Verwendung gilt jedoch nicht als Ursprung des heutigen Slangbegriffs, sondern als früher sprachlicher Vorläufer.

No cap

Wer Teenager in Chats oder auf TikTok beobachtet, stösst schnell auf einen Ausdruck, der in der Alltagskommunikation der Gen Z fast omnipräsent ist: «no cap».

Gemeint ist damit keine Mütze, sondern ein Versprechen, «kein Witz», «ich übertreibe nicht», «das ist wirklich so». Das Gegenstück dazu lautet «cap» und steht für «Lüge», «Übertriebung» oder «Protzen».

«No cap» stammt aus dem African American Vernacular English (AAVE), der afroamerikanischen Umgangssprache in den USA. Dort bedeutete «to cap» bereits im frühen 20. Jahrhundert, zu «lügen», «prahlen» oder jemanden mit überzogenen Sprüchen zu beleidigen.

Über Hip-Hop gelangten «cap» und später «no cap» aus dieser Community in die Popkultur. In den 1980er- und 1990er-Jahren taucht «capping» in Rap-Texten als Begriff für übertriebenes Prahlen auf.

In den 2010er Jahren wird «no cap» dann zunächst in der Atlanta-Rap-Szene populär, bevor es über immer häufiger zitierte Lines in Songs, Memes und Social-Media-Posts global in die Alltagssprache junger Nutzerinnen und Nutzer einsickert.

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Sus

«Sus» gehört inzwischen fest zur Jugendsprache und sorgt bei vielen Erwachsenen für Ratlosigkeit. Der Ausdruck, der vor allem in Chats oder Alltagsgesprächen mit Jugendlichen auftaucht, bedeutet so viel wie «verdächtig» oder «suspekt».

Ursprünglich leitet sich «sus» von den englischen Wörtern «suspicious» oder «suspect» ab. Seine Geschichte reicht jedoch weiter zurück, in den britischen Polizeijargon.

Seine Wurzeln liegen im Vagrancy Act von 1824. Das Gesetz stellte unter anderem Obdachlosigkeit und Betteln unter Strafe und erlaubte es der Polizei, Menschen bereits dann festzunehmen, wenn sie sie für verdächtig hielt («suspected persons»).

Im Alltag wurde die entsprechende Praxis später als «sus laws» bezeichnet. Daraus entwickelte sich im britischen Englisch der Ausdruck «to suss (out)», im Sinne von «durchschauen», «herausfinden» oder «überprüfen».

Besonders umstritten war diese Praxis im 20. Jahrhundert, weil sie überproportional häufig gegen Schwarze Personen eingesetzt wurde. Kritiker*innen warfen der Polizei vor, die «sus laws» gezielt für rassistische Kontrollen und Verhaftungen zu missbrauchen. 1981 wurde die entsprechende Bestimmung aufgehoben.

«Among Us» erlebte seinen weltweiten Durchbruch und extremen Hype im Herbst 2020. www.imago-images.de

Seit den 2000er-Jahren hat sich «sus» im englischen Slang zunehmend als verkürzte Form von «suspicious» beziehungsweise «suspect» etabliert, besonders in digitalen Kommunikationsformen wie Chats oder SMS.

Einen entscheidenden Popularitätsschub erhielt der Begriff durch das Online-Spiel «Among Us» im Jahr 2020. Im Spiel suchen Crewmitglieder durch Aufgaben und Diskussionen versteckte Täter in ihrer Gruppe. Spielerinnen und Spieler verwendeten das Wort «sus», um potenzielle Verräter in der Gruppe zu identifizieren.

Von Gaming-Communities aus fand das Wort schliesslich seinen Weg in die Alltagssprache vieler Jugendlicher.