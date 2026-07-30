Nicht nur wirtschaftlich, auch ökologisch droht wegen der Blockade in der Strasse von Hormus Ungemach: Ein internationales Forscherteam warnt nun vor einer gefährlichen Ausbreitung invasiver Arten – und das rund um die Welt.

In der Strasse von Hormus warten Frachter teilweise seit Wochen auf Weiterfahrt.

Darum geht’s Hunderte Frachter leiden unter der Blockade in der Strasse von Hormus.

Neben den wirtschaftlichen Folgen drohen auch negative Konsequenzen für die Umwelt, wie ein internationales Forscherteam nun anmahnt.

Eine neue Studie warnt vor einer «Superverbreitung» von invasiven Arten. Zusammenfassung erstellt mit

Seit dem US-amerikanischen Angriff auf den Iran dreht sich die Diskussion immer wieder um die Strasse von Hormus. Das iranische Regime nutzte die Kontrolle der für den Welthandel strategisch wichtigen Meeresenge mehr als nur einmal als Druckmittel auf die US-Regierung um Donald Trump. Die Konsequenzen waren unübersehbar: Lieferengpässe bei Öl und Gas liessen Energiepreise weltweit nach oben schnellen.

Doch auch abseits rein ökonomischer Auswirkungen birgt die unsichere Lage der Strasse von Hormus zunehmend Risiken. Zuletzt schlug die UN Alarm: Die Lage von Tausenden von isolierten Seeleuten in der Meeresenge verschlimmere sich zunehmend. Gar von «desolaten Zuständen» war die Rede.

Gefährlich könnte die immer grösser werdende Ansammlung von Frachtern im Persischen Golf auch für die Natur werden. Ein internationales Team von Meeresbiologen befürchtet nun eine «Superverbreitung» invasiver Arten, sollte der Schiffsverkehr wieder anlaufen.

Warme Temperaturen befördern Wachstum

Besonders im Fokus einer nun veröffentlichten Studie steht das sogenannte Biofouling. Damit ist die Bildung von Mikroorganismen, Algen und wirbellosen Tieren an Schiffsrümpfen gemeint. Weil viele Schiffe mittlerweile seit Wochen auf Weiterfahrt warten, droht gemäss den Wissenschaftlern eine Verbreitung der genannten Arten in bisher ungekanntem Ausmass.

Bedenklich ist es laut den Erkenntnissen der Forscher auch, dass Organismen sich wegen der eng zusammenliegenden Schiffen zwischen den Frachtern bewegen könnten. Dazu befördern die warmen Temperaturen das Wachstum der invasiven Arten.

Je länger Frachter in der Strasse von Hormus liegen, desto grösser ist auch das Umweltrisiko. Bild: Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Bestand erreicht in kurzer Zeit Millionenhöhe

Konkret in Zahlen lässt sich diese Tatsache nach Erkenntnissen des Expertenteams an der Seepocke Amphibalanus improvisus festmachen. Bei den aktuellen Bedingungen setzt die Pocke 36 Larven frei – und das täglich. Rechnet man das auf die teils wochenlange Liegezeit der Schiffe hoch, ergibt sich eine Population in potenzieller Millionenhöhe.

Zusätzlich halten es die Forscher für möglich, dass sich durch das Zusammenspiel von Liegezeit und Wärme neue genetische Varianten bilden könnten. In Gefahr sieht die Studie in erster Linie Hafengebiete im Nahen Osten und in Asien. Riskant könnte die Lage aber auch für hoch frequentierte Handelsdrehkreuze in Europa, etwa Rotterdam, werden.

Diese invasiven Arten bedrohen die Schweiz

Auch ohne die invasiven Arten, die nach einer Öffnung der Strasse von Hormus um den Globus geschickt werden könnten, kämpft die Schweiz schon jetzt mit Schädlingen.

Die Asiatische Hornisse etwa hat sich bereits im Mittelland, im Jura und den Alpenländern breitgemacht. Dort beeinflusst das Insekt Natur, Landwirtschaft und Mensch negativ. Im Tessin macht derweil die Asisatische Tigermücke Probleme.

Invasive Arten können Krankheiten auf den Menschen übertragen, das Ökosystem schädigen und neben Wildpflanzen auch Kulturpflanzen befallen.

Schon eine unbedachte Aktion von Tierhaltern kann Ökosysteme ins Wanken bringen. Jüngstes Beispiel in der Schweiz: Vor Beginn der Sommerferien lancierten 21 Kantone und das Fürstentum Liechtenstein eine Kampagne. Diese warnte Besitzerinnen und Besitzer von Aquarien und Gartenteichen, Tiere und Pflanzen nicht unbedacht auszusetzen.

Vermeintlich gut gemeinte Aktionen, etwa Goldfische oder Koi-Karpfen in die Wildnis zu entlassen, könnten fatale Folgen haben. Diese Tiere könnten ganze Teiche leer fressen und dabei seltene Amphibien- und Insektenarten gefährden. Stattdessen riet die Kampagne zur Kontaktaufnahme mit Auffangstationen oder zu einer Entsorgung von Pflanzen in professionellen Kompostieranlagen.