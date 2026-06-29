Die globale Erwärmung beträgt «nur» 1,4 Grad – und verursacht in Europa im Juni eine extreme Hitzewelle, die Rekorde bricht. Noch vor 50 Jahren wäre sie unmöglich gewesen, schreiben Forschende: Im Vergleich zu 2003 sei sie heute zehn- bis hundertmal wahrscheinlicher.

Forschende schlagen Alarm Eine Hitzewelle wie die aktuelle wäre vor 50 Jahren noch unmöglich gewesen

Darum geht’s Eine Studie europäischer Forschender besagt, dass eine extreme Hitzewelle wie diese vor 50 Jahren unmöglich gewesen wäre.

Die Hitzewelle wie die aktuelle ist demnach zehn- bis hundertmal wahrscheinlicher als noch im Jahr 2003.

Mehr als 1300 Tote in Europa: Die Hitze ist ein «stiller Killer», die mehr umbringt als alle anderen Naturkatastrophen zusammen.

Die jüngste Hitzewelle, die Europa seit dem 21. Juni im Griff hat, forderte nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO bereits mehr als 1300 Tote, berichtet France24: Alleine 1000 davon sollen in Frankreich ums Leben gekommen sein.

«Hitzestress wird oft als ‹stiller Killer› bezeichnet – und europäische Wohnungen, Arbeitsplätze und Schulen sind für solche Temperaturen nicht ausgelegt», warnt WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf X. Am 28. Juni sollen 191 Millionen Menschen in Europa unter Temperaturen von 35 Grad und mehr gelitten haben, ergänzt France24.

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Dass die Erderwärmung solche Hitzewellen befeuert, liegt auf der Hand. Doch nun legt eine Studie von World Weather Attribution (WWA) neue Zahlen vor, die zu denken geben – die WWA ist ein Zusammenschluss europäischer Klima-Expertinnen und -Experten.

1976 hätte es diese Hitze nicht geben können

Ihre Studie besagt: Eine Hitzewelle wie die aktuelle wäre vor fünf Jahrzehnten quasi unmöglich gewesen. Und auch im Vergleich zum Zeitraum vor 20 Jahren ist sie inzwischen 10-mal wahrscheinlicher. Dass es nachts so heiss wird, ist heute 100-mal wahrscheinlicher als 2003.

«Der Temperaturanstieg war so dramatisch, dass wir davon ausgegangen wären, dieses Ereignis unter den klimatischen Bedingungen von 1976 niemals erlebt zu haben», sagt Theodore Keeping vom Imperial College London, der an der Studie beteiligt war, der Nachrichtenagentur AP. «Und selbst vor 23 Jahren, im Jahr 2003, wäre es noch immer sehr, sehr selten gewesen.»

Ein Fischerei-Aufseher des Kantons Tessin fischt am 18. August 2003 Karpfen, die an Sauerstoffmangel leiden, aus dem Muzzanersee bei Lugano. ,KEYSTONE

Die Forschenden haben die aktuellen Werte mit jenen der Jahre 1976 und 2003 verglichen, weil es auch in jenen Jahren massive Hitzewellen in Europa gab. Damals war die Wärme aber noch kühler – und zwar 3,5 Grad vor 50 Jahren und etwa 2 Grad vor 23 Jahren. Nachts steigt das Quecksilber heutzutage 2,4 Grad höher als im Vergleich mit 1976 und 1,3 Grad in Relation zu 2003.

Starke Auswirkungen bei «nur» 1,4 Grad mehr

Europa ist auf diese Hitze kaum vorbereitet: Laut WWA hat ein Blick auf 850 Städte in 30 Ländern ergeben, dass bei der jüngsten Hitzewelle in 45 Prozent der Fälle ein Temperaturrekord gebrochen oder vorhergesagt worden ist.

850 Städte mit mehr als 50'000 Einwohnenden in der EU, der Schweiz, Grossbritanninen und Norwegen: Ein roter Punkt bedeutet, dass ein Rekord gebrochen wurde. 45 Prozent der urbanen Regionen sind betroffen. WWA

Die jüngste Hitzewelle ist demnach die schwerste seit Beginn der Messungen. Diese Wärme-Phänomene töten mehr Menschen als alle anderen Naturkatastrophen zusammengenommen, schreiben die Wetter-Expertinnen und -Experten. Erschwert würde die Lage, weil sie in Europa auf eine zunehmend ältere Bevölkerung träfen.

Jung und Alt können am 27. Juni beim 32. Eidgenössischen Jodlerfest in Basel ein Lied von der Hitze singen. KEYSTONE

Ein weiteres Problem: Die ungewöhnliche Juni-Hitze ist quasi erst der Anfang. Die Studie hält fest: «Dieser Sommer zeigt, dass bei einer globalen Erwärmung von 1,4 Grad die extreme Hitze bereits an die Grenzen der Belastbarkeit unserer Gesellschaften stösst. Unsere Analyse hier zeigt, dass intensive Hitze selbst in unserer Lebenszeit rapide zunimmt.»

Hitzewelle 1976: In der fast ausgetrockneten Töss bei Turbenthal im Kanton Zürich wird das Wasser knapp. PHOTOPRESS-ARCHIV

Denn: «Solche Ereignisse sind seit 2003 zehn- bis hundertmal wahrscheinlicher geworden, während sie vor nur 50 Jahren noch so gut wie unmöglich waren. Ein rascher Ausstieg aus fossilen Brennstoffen ist entscheidend, wenn wir noch höhere Temperaturen und deren Folgen in der Zukunft vermeiden wollen.»