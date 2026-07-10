Die Gotthardfestung verwandelt sich ab Sonntag in eine Mondforschungsstation: Zehn angehende Astronauten aus dem Umfeld des Space Centers der EPFL – darunter einer aus Zürich und einer aus Lausanne – simulieren während zwei Wochen das Leben auf einer Mondbasis.

Im Stollennetz des Sasso San Gottardo findet ab Sonntag zum fünften Mal eine spektakuläre Übung mit internationaler Ausstrahlung statt: Zehn Studierende verbringen zwei Wochen in vollständiger Isolation in einer simulierten Mondbasis. Das Projekt – von Studierenden für Studierende, gegründet 2019 an der EPFL – ist die weltweit erste vollständig studentisch organisierte analoge Raumfahrtmission.

Die Wahl des Standorts sei kein Zufall, schreiben die Macher. Das kilometerlange unterirdische Stollennetz der ehemaligen Gotthardfestung biete «authentische Bedingungen» wie sie künftige Mondbasen aufwiesen. Da eine reale Mondbasis wegen der kosmischen Strahlung untermondisch errichtet werden müsste, eigne sich das Sasso San Gottardo ideal für derartige Simulationen.

Zwei Schweizer Studierende mit dabei

Während des zweiwöchigen Aufenthalts forschten die Teilnehmenden an Projekten ihrer jeweiligen Universitäten aus allen Bereichen der Raumfahrtwissenschaften – und würden dabei auch ausserbetriebliche Aktivitäten in den Gebirgsstollen und im Freien bei Nacht unternehmen, wie es weiter heisst. Unter den zehn Astronauten der «Asclepios VI» befinden sich auch zwei Schweizer Studierende, die beide Maschinenbau studieren.

Der offizielle Startschuss der Mission findet am Sonntag im Sasso San Gottardo statt und ist öffentlich. Interessierte könnten nach der Eröffnungszeremonie um 11 Uhr die Basis und das Mission Control Center aus nächster Nähe erkunden, heisst es im Communiqué weiter.

Im Anschluss stünden zwei Touren durch die historische Festung zur Wahl: eine klassische geführte Tour (45-60 Minuten) durch die Kavernen und Ausstellungen des Sasso San Gottardo oder eine anspruchsvollere Abenteuerführung (90 Minuten) in die tieferen Stollengänge. Die Touren sind auf Deutsch, Englisch, Italienisch und Französisch verfügbar.