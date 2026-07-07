Bundespräsident Guy Parmelin hat mit der Crew der Internationalen Raumstation ISS gesprochen. In einem auf der Plattform X veröffentlichten Video erkundigte er sich unter anderem danach, was ein Politiker von Astronauten lernen könne – und ob es im All Wein gebe.

Parmelin führte das Gespräch während eines Besuchs bei der US-Raumfahrtbehörde NASA in Houston. Die Besatzung der ISS antwortete aus der Schwerelosigkeit und präsentierte dabei auch eine Schweizer Fahne.

Der Bundespräsident stellte der Crew mehrere Fragen, darunter auch zu ihrem Alltag im All. So wollte er wissen, ob die Astronautinnen und Astronauten Fussballspiele der WM verfolgen könnten und ob auf der ISS Wein verfügbar sei. Letzteres musste Astronautin Sophie Adenot verneinen: Alkohol sei auf der Raumstation auch aus technischen Gründen nicht erlaubt.

Er selbst bevorzuge es, auf der Erde zu bleiben, sagte Parmelin schmunzelnd. Zum Abschluss bat er die Crew um ein Foto des Genfersees aus Sicht des Weltalls. Solche Aufnahmen seien bereits verfügbar, versicherte ihm die Crew. Man werde sie ihm zukommen lassen.

Parmelin veröffentlichte Ausschnitte des Gesprächs am Dienstag auf X. Bereits zuvor hatte er auf der Plattform Bilder seines Besuchs bei der NASA in Houston geteilt.