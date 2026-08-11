Eine aufwendige Studie bestätigt, was Hundehalter*innen längst wissen: Die Vierbeiner können menschliche Emotionen in Gesichtern erkennen – und diese voneinander unterscheiden.

Darum geht’s Eine Studie liefert den Nachweis dafür, dass Hunde Emotionen in menschlichen Gesichtern erkennen können.

Die mittels Gehirnscans durchgeführten Experimente zeigen zudem, dass Hunde auf besondere Weise auf menschliches Lächeln reagieren.

Hunde sind ausserdem in der Lage, zwischen bestimmten negativen Gesichtsausdrücken zu unterscheiden. Zusammenfassung erstellt mit

Hunde gelten nicht umsonst als die besten Freunde des Menschen. Das hat auch damit zu tun, dass sie bemerkenswert gut darin sind, menschliche Emotionen zu erkennen. Zwar wussten auch Forscher*innen von diesen Fähigkeiten, deren biologischen Grundlagen jedoch waren bislang weitgehend unerforscht.

Ein Team der Universität Wien hat nun erstmals einen Beweis dafür geliefert, dass Hunde Emotionen in menschlichen Gesichtsausdrücken erkennen können. Auch wiesen die Forscher*innen nach, dass Hunde auf einzigartige Weise auf das Lächeln von Menschen reagieren. Gleichzeitig sind die Vierbeiner in der Lage, zwischen bestimmten negativen Gesichtsausdrücken wie Angst, Wut und Traurigkeit zu unterscheiden. Erschienen ist die Studie im Fachjournal iScience.

«Menschen sind sehr gut darin, kleine Details im Gesicht wahrzunehmen, und Hunde sind es auch», wird Erstautor Raúl Hernández-Pérez in einer Mitteilung der Universität Wien zitiert.

Hunde reagieren besonders auf Lächeln

Die Experimente für die Studie wurden mittels Gehirnscans durchgeführt. Das Team untersuchte acht Hunde mittels Magnetresonanztomografie (MRT), während ihnen Bilder von Fremden mit entweder glücklichen oder neutralen Gesichtsausdrücken gezeigt wurden. Glückliche Gesichter aktivierten demnach den temporalen Kortex und strahlten bis in den sogenannten «Nucleus caudatus» aus. Dabei handelt es sich um Gehirnregionen, die jeweils mit höheren kognitiven Funktionen und der Belohnungsverarbeitung in Verbindung stehen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass glückliche menschliche Gesichter für Hunde eine emotionale Bedeutung haben könnten.

In der Folge wurden zwölf Hunden Bilder von Menschen gezeigt, deren Gesichter Glück, Wut, Angst und Traurigkeit ausdrückten. Die Gehirnaktivität wurden anschliessend mithilfe von Machine Learning analysiert. Die besagten Hirnregionen reagierten dabei ausschliesslich auf Glück, sodass die Forscher*innen ein Lächeln von allen drei negativen Gesichtsausdrücken unterscheiden konnten.

Eine Analyse des gesamten Gehirns ergab jedoch differenzierte Aktivitätsmuster, die Angst von Wut und Traurigkeit unterschieden. Damit gelang den Forscher*innen der erstmalige Nachweis, dass Hunde zwischen bestimmten negativen Gesichtsausdrücken unterscheiden können.

«Hunde als emotionale Wesen sehen»

Die Forscher*innen betonen jedoch, dass Hunde deshalb Emotionen nicht genauso erleben wie Menschen. Gleichzeitig lassen sich die Ergebnisse nicht auf alle Artgenossen übertragen. Denn bei den teilnehmenden Vierbeinern handelte es sich ohne Ausnahme um Haustiere «liebevoller Familien». Strassenhunde bewegen sich den Forscher*innen zufolge jedoch in einer ganz anderen sozialen Welt und verarbeiten menschliche Signale möglicherweise ganz anders.

In einer realen Situation – also ausserhalb eines MRT – liest ein Hund zudem nicht einfach nur ein unbewegtes Gesicht. Er oder sie beobachtet zusätzlich die Körpersprache, nimmt Nuancen in der Stimme sowie Informationen über den Geruch wahr.

«Ich möchte, dass die Menschen Hunde als emotionale Wesen sehen», sagt die leitende Autorin Laura Cuaya. «Sie haben sich gemeinsam mit uns weiterentwickelt, um unsere Mimik zu verstehen und mit uns zusammenzuarbeiten, und diese Erkenntnis kann die Art und Weise verändern, wie wir mit ihnen kommunizieren und für sie sorgen.»

Die Arbeit des Teams der Universität Wien ist damit jedoch noch nicht zu Ende. Geplant ist, als Nächstes eine stärker auf Hunde ausgerichtete Perspektive einzunehmen. Damit wollen die Wissenschaftler*innen verstehen, wie Hunde diese Signale integrieren, um die Menschen in ihrer Umgebung einzuordnen. Das Team will ausserdem vergleichen, wie das menschliche und das Hundegehirn dieselben emotionalen Signale verarbeiten.