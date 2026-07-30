Das Ebola-Virus verbreitet sich in der Demokratischen Republik Kongo rascher als bei früheren Ausbrüchen. Über 1500 Menschen sind bereits an Ebola gestorben.

Mitarbeitende der Gesundheitsbehörde in Ituri bei der Arbeit: Experten vermuten, dass sich das Virus monatelang vor dem Nachweis des Ausbruchs Mitte Mai ausbreitete.

Schnellster Ausbruch überhaupt Jetzt schon mehr als 1500 Ebola-Tote im Kongo

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo hat inzwischen mehr als 1500 Opfer gefordert.

Ein Experte spricht vom «am schnellsten wachsenden Ebola-Ausbruch aller Zeiten». Zusammenfassung erstellt mit

Die Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo breitet sich rasch weiter aus. 1521 Menschen sind seit Ende April nachweislich an dem Virus gestorben, wie die kongolesische Regierung mitteilte. Die Zahl der im Labor bestätigten Infektionen stieg auf 3442 an.

Den Behördenangaben zufolge liegt die Todesrate derzeit bei 44 Prozent – das bedeutet, fast die Hälfte aller nachgewiesenen Ansteckungen endete tödlich.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie YouTube, TikTok oder Facebook. Aktiviere bitte "Swisscom Werbung bei Dritten", um diesen Inhalt anzuzeigen. Cookie - Einstellungen

Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer an Infektionen aus, die bislang nicht erkannt oder nicht gemeldet wurden. Experten vermuten, dass sich das Virus monatelang vor dem Nachweis des Ausbruchs Mitte Mai ausbreitete.

Schnellster Ausbruch überhaupt

Die Infektionszahlen steigen so schnell wie noch nie zuvor bei einem Ebola-Ausbruch an. «Dies ist der am schnellsten wachsende Ebola-Ausbruch aller Zeiten», sagte der stellvertretende Leiter des Welternährungsprogramms WFP, Carl Skau. «In Westafrika dauerte es acht Monate, bis 1.000 Menschen starben.»

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie YouTube, TikTok oder Facebook. Aktiviere bitte "Swisscom Werbung bei Dritten", um diesen Inhalt anzuzeigen. Cookie - Einstellungen

In den Jahren 2014 und 2015 waren bei einer Ebola-Epidemie in Westafrika mehr als 11.000 Menschen gestorben. Beim zweitschwersten erfassten Ausbruch von 2018 bis 2020 im Ostkongo starben rund 2300 Menschen.

PARIS — A Singapore-based organization announced Thursday it will develop an Ebola vaccine dubbed the 'most promising' to fight back against a deadly outbreak in the Democratic Republic of Congo.Read more: https://mrf.lu/25kzC



[image or embed] — The Manila Times (@themanilatimes.bsky.social) 30. Juli 2026 um 12:08

Ebola-Fieber ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Das Virus wird durch Körperkontakt und insbesondere Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen.