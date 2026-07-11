Im Ranking der weltweit lebenswertesten Städten kann sich Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz sichern. Zürich und Genf jedoch fallen weiter zurück.

Lebenswerteste Städte Zürich stürzt im Städte-Ranking ab – Kopenhagen bleibt an der Spitze

Darum geht’s In den Top Ten des Global Liveability Index fallen die beiden Schweizer Städte Zürich und Genf mit dem fünften und sechsten Rang weiter zurück.

Die Top-Position kann sich zum zweiten Mal in Folge die dänische Hauptstadt Kopenhagen sichern.

Abgestützt sind wegen der Sicherheitslage Städte im Nahen Osten. China hingegen kann vor allem wegen der Verbesserung der Gesundheitsversorgung Boden gut machen. Zusammenfassung erstellt mit

Der Global Liveability Index des britischen «Economist» bewertet jedes Jahr die Lebensqualität von Städten weltweit. Stets oben mit dabei sind die Schweizer Städte Zürich und Genf.

So nahm die Limmatstadt in den vergangenen beiden Jahren gar den zweiten Platz ein – doch damit ist es nun vorbei. In der diesjährigen Rangliste reicht es nur für den fünften Rang. Genf folgt knapp dahinter auf dem sechsten Platz. «Die beiden Schweizer Städte verzeichneten Rückgänge bei ihren Bewertungen in den Bereichen Kultur und Umwelt», schreibt der Economist.

Den ersten Rang hingegen kann sich zum zweiten Mal in Folge die dänische Hauptstadt sichern. Kopenhagen erzielte in den drei Kategorien Stabilität, Bildung und Infrastruktur die volle Punktzahl, beim Gesundheitswesen sowie Kultur waren es 95 Punkte.

Für den Index bewertet der Economist 173 Städte insgesamt 30 Indikatoren, verteilt auf die fünf Kategorien Infrastruktur, Stabilität, Gesundheitswesen, Bildung sowie Kultur und Umwelt .

Europäische Städte weiterhin führend

Nach wie vor ist Westeuropa die Region mit der höchsten Lebensqualität, doch die Durchschnittswertung stagnierte zuletzt, während jene Asiens gestiegen ist. Unter den Top 20 befinden sich nun neun asiatische und sieben europäische Städte. Vor allem China kann ordentlich Boden gutmachen, insbesondere wegen der besseren Gesundheitsversorgung.

Die australische Metropole Sydney behält zwar die Punktzahl aus dem vergangenen Jahr, kann sich jedoch durch das schlechtere Abschneiden der Konkurrenz auf Platz 4 verbessern.

Die zweitgrösste australische Stadt Melbourne rangiert knapp vor Sydney auf dem dritten Platz und stösst damit Zürich vom Podest.

Die österreichische Hauptstadt Wien kann sich den zweiten Rang zurückerobern. imago stock&people

Iran-Krieg beeinflusst Ranking massiv

Mit 97,1 Punkten in der Gesamtwertung kann sich die österreichische Hauptstadt Wien den zweiten Rang zurückholen.

Im Ranking regelrecht abgestürzt sind hingegen Städte im Nahen Osten, hauptsächlich wegen dem Krieg im Iran. Im Durchschnitt sind die 18 Städte in der Region um mehr als drei Plätze zurückgefallen. Maskat im Oman sowie und Kuwait-Stadt etwa sind gar um 14 respektive 12 Plätze abgerutscht.