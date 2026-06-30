Roger Perret von MeteoNews hat im Mai einen warmen Sommer prognostiziert: Sind die Langzeit-Wettermodelle inzwischen besser geworden? Weiss der Experte, wie es im Juli mit der Hitze weitergeht? Ein Gespräch mit dem Meteorologen bringt Ernüchterung.

Darum geht’s Roger Perret von MeteoNews klärt darüber auf, wie zuverlässig Mittel- und Langzeit-Prognosen beim Wetter sind.

«Das ist reiner Klimawandel»: Eindeutig lässt sich nur aussagen, dass die Temperaturen 1 bis 1,5 Grad höher liegen als früher.

Eisschmelze, Kälte im Atlantik und der Jetstream: Weil so viele Faktoren das Wetter beeinflussen, ist eine Prognose so schwer.

Herr Perret, Sie haben ja bereits im Mai einen heissen Sommer vorhergesagt: War so eine Hitzewelle wie jetzt im Juni absehbar?

Roger Perret: Grundsätzlich ist es ja so, dass die Langfristmodelle auf lange Sicht immer zu warmes Wetter vorhersagen. So war es in den letzten Jahren für die einzelnen Jahreszeiten immer gewesen, so auch für den aktuellen Sommer. Dass jetzt alle Monate als zu warm vorhergesagt werden, ist Klimawandel pur.

Es sind in den Modellen meist 1 bis 1,5 Grad mehr als im Mittel 1991 bis 2020, in diesem Zeitraum sind die Temperaturen ja deutlich angestiegen. Ich habe nicht gesagt, dass es im Juni oder August irgendwelche Hitzewellen gibt, welche aus den Langfrist-Prognosen herauslesbar gewesen wären.

Aber dass der August heiss und trocken wird, schon.

Im August ist einfach die Abweichung bei den Langfrist-Modellen am grössten, aber es ist nicht so, dass man da langfristig etwas sagen kann, das absolut hieb- und stichfest ist. Das kommt auch im Blog raus, dass das ein reiner Trend ist. Eigentlich kommt immer dasselbe raus, nämlich dass zu jeder Jahreszeit zu hohe Temperaturen vorhergesagt werden. Zum Niederschlag kann man auch praktisch nie etwas sagen, da sind die Daten meist zu widersprüchlich.

Verbrannter Rasen auf einem Fussballplatz in Thun BE am 28. Juni. KEYSTONE

Man kann einen heissen Sommer also nicht vorhersagen?

Es war aus den Langfristdaten nicht vorhersehbar, dass es einen Hitzesommer gibt: Nach den Daten sind die Temperaturen einfach überdurchschnittlich, was aber normal ist. Das ist reiner Klimawandel.

Könnten Sie denn jetzt eine Aussage für den Juli treffen?

Nein, das ist eben eigentlich gar nicht möglich. Wir haben wieder Langfristmodelle, die 1 bis 1,5 Grad Temperaturüberschuss zeigen, so wie eigentlich jeden Monat. Mittel- und Langfrist-Prognosen sind wirklich Glaskugel-Vorhersagen. Es bleibt dabei.

Sie sagen das sehr nachdrücklich.

Dass beispielsweise der Januar dieses Jahres etwas zu kühl ausgefallen ist, war so in den Langfrist-Prognosen nicht drin. Ich bin einer, der wirklich immer predigt, dass man Langfrist-Prognosen nicht überbewerten soll. Wir machen's zwar trotzdem, aber immer mit dem Hinweis, dass man alles nicht für bare Münze nehmen soll.

Kühe freuen sich in Oulens-sous-Echallens VD über frischen Wind. KEYSTONE

Was halten Sie von dem Bericht, dass auf kalte Winter in Grossbritannien besonders warme Sommer folgen, weil der Atlantik so kalt ist?

Ich bin kein Klimaforscher, aber wenn die das statistisch nachweisen können, dann mag es ja so sein. Was man sagen kann, ist, dass sich im Sommer die Lage des Jetstreams verändert hat. Er macht im Atlantik gerne eine Delle, sodass sich dort ein Tief bildet und sich von Norden her Kaltluft sammelt. Dass das die Bildung von Omega-Hochs und Hitzedome in West-, Süd- und Mitteleuropa und damit Hitzewellen in Europa befeuert, ist klar und einleuchtend.

Was beeinflusst unser Sommerwetter noch?

Wenn es immer wärmer und immer heisser wird, breitet sich die ganze Hitze auch immer weiter nach Norden aus. Die kühlere Luft hat immer mehr Mühe, bis nach Mitteleuropa vorzustossen. Da gibt es immer weniger oder kürzere kühle Phasen im Sommer – und dieser Trend wird sich noch verstärken. Das ist auch nur logisch. Abschmelzendes Meereis bringt salzarmes Wasser in den Ozean ein und verändert zusätzlich das Strömungsmuster.

Zusammengefasst kann man also sagen, dass es zu viele Faktoren gibt, die das Wetter beeinflussen, was es so schwer macht, Langzeitprognosen zu erstellen?

Richtig, ja, es ist einfach immer zu komplex und wird es wohl auch bleiben. Da hilft auch keine KI. Und dann habe ich noch den Artikel gesehen, dass in den 70er Jahren solche Hitze nicht möglich gewesen wäre. Das stimmt nicht.

Der Artikel, auf den sich Perret bezieht: Forschende schlagen Alarm Eine Hitzewelle wie die aktuelle wäre vor 50 Jahren noch unmöglich gewesen

Huch!

Wir haben da auch nachgeforscht: Beispielsweise 1911 und 1947, das heisst vor der Zeit des in erster Linie menschengemachten Klimawandels, gab es ähnlich lange Hitzephasen mit ähnlichen Temperaturen im Juli und August. Schon damals gab es Hitzedome oder Omega-Hochs. Der Kollege Eichmann hat da einen Blog geschrieben, auch über Einordnung der aktuellen Hitzewelle. Und dort hat er auch gesehen, dass es 10-tägige und 15-tägige Hitzewellen auch früher schon gab.

Vielleicht beziehen sich Ihre europäischen Kollegen auf Hitzewellen im Juni?

Das kann sein, früher waren Hitzewellen natürlich meist im Juli und August. Im Juni war sowas wie dieses Jahr schon fast unmöglich. Die Wahrscheinlichkeit für längere und auch frühere Hitzewellen hat mit den höheren Temperaturen deutlich zugenommen und wird mit den weiter steigenden Temperaturen weiter zunehmen.

Video aus dem Ressort