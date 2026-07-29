Mehrere aktuelle Studien deuten darauf hin, dass regelmässiges Saunieren die Hitzetoleranz verbessert. Fachleute betonen jedoch, dass dies keine Empfehlung für Saunagänge während einer Hitzewelle ist.

Studien belegen: Saunabäder trainieren die Hitzetoleranz. Während akuter Hitzewellen sollte man aber darauf verzichten. (Archiv)

Darum geht’s Mehrere aktuelle Studien zeigen, dass regelmässiges Hitzetraining den Körper an hohe Temperaturen gewöhnen kann.

Die Forschenden beobachteten unter anderem früheres Schwitzen, eine bessere Hautdurchblutung und eine geringere Belastung des Herz-Kreislauf-Systems.

Sie warnen jedoch davor, Saunagänge oder heisse Bäder während einer Hitzewelle als Schutzmassnahme zu nutzen. Sie sind eine Vorbereitungsstrategie. Zusammenfassung erstellt mit

Können Sauna und heisse Bäder auf Hitzewellen vorbereiten? Mehrere aktuelle Studien sprechen dafür, dass regelmässiges Wärmetraining die Hitzetoleranz verbessert. Während einer Hitzewelle raten Forschende jedoch zur Vorsicht: Die gesundheitlichen Risiken können den möglichen Nutzen überwiegen.

Jari Laukkanen, Kardiologe an der University of Eastern Finland, verweist auf Erkenntnisse aus der Sportphysiologie. Leistungssportler trainieren seit Langem gezielt unter Hitzebedingungen, um ihren Körper auf Wettkämpfe in heissen Regionen vorzubereiten. «Auch bei passiver Wärmeeinwirkung, zum Beispiel durch Saunabaden oder das Eintauchen in heisses Wasser, können durchaus ähnliche physiologische Anpassungen auftreten», sagt er dem «Guardian».

Zu diesen Anpassungen zählen ein früher einsetzendes und effizienteres Schwitzen, eine bessere Durchblutung der Haut, ein grösseres Blutplasmavolumen sowie eine geringere Belastung des Herz-Kreislauf-Systems. Dadurch könne der Körper seine Temperatur bei Hitze besser regulieren, so Laukkanen.

Hitzetraining ändert auch das Verhalten

Auch Dr. Jessica Mee von der University of Worcester untersucht derzeit, ob regelmässige heisse Bäder die Hitzetoleranz verbessern. Nach ihren bisherigen Erkenntnissen verändert Hitzetraining nicht nur die körperliche Reaktion, sondern auch das Verhalten. Menschen, die an Hitze gewöhnt sind, trinken konsequenter, passen ihr Tempo besser an und erkennen Warnzeichen früher.

Nach einer systematischen Übersichtsarbeit mit 16 Studien ist mindestens 30 Minuten Hitze an sechs bis sieben aufeinanderfolgenden Tagen am wirksamsten zur Vorbereitung auf Hitzewellen. Eine weitere Metastudie fasst zusammen, in welchem Zeitraum sich Menschen im Laufe des Sommers an Hitze anpassen. Demnach beginnen bereits nach wenigen Tagen physiologische Anpassungen, vollständige Anpassung dauert meist ein bis zwei Wochen.

Allerdings profitieren nicht alle Menschen gleichermassen. «Die Anpassungen hängen stark von der Fähigkeit des Körpers ab, die Schweissproduktion und die Hautdurchblutung zu steigern», weist Dr. Heather Massey im Guardian hin. Sie ist Expertin für Extremumgebungen an der University of Portsmouth. Nach Rat der Expertin sollten Menschen mit Fieber, akuten Erkrankungen, instabiler Angina pectoris, einem kürzlich erlittenen Herzinfarkt oder unkontrolliert niedrigem Blutdruck auf Sauna und heisse Bäder verzichten.

Es geht um langfristige Anpassung

Als Akutmassnahme während einer Hitzewelle eignen sich Sauna oder heisse Bäder nach Einschätzung der Expert'innen jedoch nicht. Laukkanen betont, dass es bislang kaum wissenschaftliche Belege dafür gebe, dass ein Saunabesuch während extremer Hitze vor hitzebedingten Erkrankungen schützt. Entscheidend sei vielmehr die langfristige Anpassung des Körpers.

Jessica Mee warnt zudem, dass während einer Hitzewelle die notwendige Erholungsphase fehle. Wer einem ohnehin durch hohe Temperaturen, Flüssigkeitsmangel und Schlafdefizit belasteten Körper zusätzliche Hitze zumute, erhöhe möglicherweise das Risiko für Kreislaufprobleme oder einen Hitzeschlag. Hinzu komme, dass die bisherigen Studien unter kontrollierten Laborbedingungen durchgeführt wurden. Ob sich die Ergebnisse auf unbeaufsichtigte Saunagänge oder heisse Bäder zu Hause übertragen lassen, sei bislang nicht geklärt.

Die wichtigste Empfehlung der Forschenden bleibt deshalb unverändert: Während Hitzewellen sollten Menschen ausreichend trinken, körperliche Anstrengungen in die kühleren Tagesstunden verlegen und besonders gefährdete Personen schützen. Regelmässiges Hitzetraining kann den Körper möglicherweise vorbereiten – ersetzt diese Schutzmassnahmen aber nicht.