Fast 40 Jahre lang lag ein Fossilknochen unbeachtet in einer Museumsschublade. Nun zeigt eine neue Analyse: Es handelt sich um den ersten jemals entdeckten Dinosaurierknochen aus der Antarktis.

Vor rund 82 Millionen Jahren war die Antarktis noch von dichten Wäldern bedeckt und bot auch Titanosaurier, einer Gruppe langhalsiger Pflanzenfresser, Lebensraum.

Darum geht’s Ein 1985 auf James Ross Island entdeckter Fossilknochen wurde nach rund 40 Jahren neu untersucht und als erster jemals entdeckter Dinosaurierknochen aus der Antarktis identifiziert.

Der rund zehn Zentimeter breite Schwanzwirbel stammt von einem etwa sieben Meter langen Titanosaurier.

Der Fund zeigt, dass die Antarktis vor rund 82 Millionen Jahren bewaldet war und Dinosauriern Lebensraum bot.

Ein unscheinbarer Fossilknochen, der rund 40 Jahre unbeachtet in einer Schublade lag, entpuppt sich als der erste jemals entdeckte Dinosaurierknochen aus der Antarktis.

Das Fossil wurde bereits 1985 auf James Ross Island gefunden. Damals hielten die Forschenden den Knochen jedoch vermutlich für den Überrest eines Meeresreptils und lagerten ihn in der Sammlung des British Antarctic Survey in Cambridge ein.

Erst jetzt wurde das Fossil erneut untersucht. Dabei zeigte sich: Es handelt sich um einen Schwanzwirbel eines Titanosauriers – einer Gruppe langhalsiger, pflanzenfressender Dinosaurier, zu der die grössten Landtiere der Erdgeschichte gehörten. «Erst wenn man sich fragt, was eigentlich in dieser Schublade liegt, stösst man manchmal auf etwas und denkt: ‹Ah, das sieht interessant aus›», sagte Sammlungsleiter Mark Evans der BBC.

Charakteristische Form des Wirbels

Gemeinsam mit dem Paläontologen Paul Barrett vom Natural History Museum untersuchte Evans den Fund genauer. Entscheidend war die charakteristische Form des Wirbels: Auf einer Seite besitzt er eine Vertiefung, auf der anderen einen kugelförmigen Fortsatz. Diese Kugelgelenk-Struktur ist typisch für Titanosaurier.

Diese Struktur des Fossils ist typisch für Titanosaurier. Barrett at al. 2026

Der rund zehn Zentimeter breite Wirbel stammt von einem etwa sieben Meter langen Tier, das vor rund 82 Millionen Jahren lebte. Damals war die Antarktis noch von dichten Wäldern bedeckt und bot zahlreichen Dinosauriern Lebensraum. «Das zeigt, dass ein Gebiet, das wir heute für völlig unbewohnbar halten, einst sehr gut bewohnbar war und von einer Vielzahl von Lebewesen bevölkert wurde», sagte Barrett der BBC.

Die Forschenden sehen in dem Fund einen wichtigen Baustein, um die Fossiliengeschichte der Antarktis besser zu verstehen. Zwar wurden dort seit 1985 weitere Dinosaurierfossilien entdeckt – Funde bleiben auf dem heute eisbedeckten Kontinent aber selten.

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