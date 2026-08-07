Am 12. August führen Sonne und Mond ein seltenes Spektakel auf. Damit die Augen beim Beobachten der Sonnenfinsternis keinen Schaden nehmen, ist es unerlässlich eine Schutzbrille zu tragen. Doch diese sind derzeit Mangelware, wie eine Umfrage zeigt.

Darum geht's Am 12. August wird der Mond in der Schweiz bis zu 92 Prozent der Sonne bedecken.

Spezielle Schutzbrillen sind Pflicht, wenn man das seltene Himmelsspektakel sehen will.

Bei vielen Anbietenden sind die Schutzbrillen schon ausverkauft. Der Bund warnt vor Alternativen, die Schäden schlimmer machen. Zusammenfassung erstellt mit

Migros und Coop mit seinen Tochtergesellschaften Jumbo, Fust und Interdiscount bieten gar keine Spezialbrillen für die bevorstehende Sonnenfinsternis zum Verkauf an, wie die Grossverteiler auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilen.

Keine entsprechenden Schutzbrillen gibt es auch bei der Drogeriemarktkette DM in der Schweiz und beim Grossverteiler Aldi Suisse.

Der Onlinehändler Amazon bietet hingegen verschiedene Spezialbrillen an. Die Preise liegen je nach Hersteller bei 10 bis 20 Franken. Weitere Angaben zu den Verkäufen macht Amazon nicht.

Derzeit «nicht optimal» ist die Verfügbarkeit beim Onlinehändler Digitec Galaxus. Es würden eigentlich drei geeignete Brillen im regulären Sortiment geführt – die beiden günstigeren Modelle seien derzeit aber ausverkauft, heisst es bei Digitec Galaxus auf Anfrage. Nachschub gebe es erst gegen Ende des Monats.

Nachschub kommt wohl zu spät

Im Vergleich zum Juni sei die Nachfrage nach den Brillen deutlich angestiegen. Bei einem der Modelle verzeichnete das Unternehmen ein Verkaufsplus von 182 Prozent, wie Digitec Galaxus mitteilte. Noch verfügbar sei aktuell nur das teuerste Modell, von dem aber nur noch wenige Exemplare erhältlich seien.

Sonnenfinsternis am 11. August 1999 in Frankreich: Wer bei der kommenden Wiederholung in der Schweiz hinsehen will, muss sich schützen. Commons/Luc Viatour

Der Verband Optikschweiz hat nach eigenen Angaben bei seinen Mitgliedern bereits vor Monaten angeregt, sich im Vorfeld der Sonnenfinsternis mit Schutzbrillen einzudecken. Diese führten Fachgeschäfte schweizweit im Angebot, hiess es auf Anfrage. Ein eigens für Verbandsmitglieder produzierter Vorrat an Brillen sei bereits ausverkauft.

Die Spezialbrillen lassen höchstens einen Tausendstel (0,001 Prozent) des sichtbaren Lichts durch und blocken ultraviolette (UV) wie auch infrarote (IR) Strahlen vollständig ab. Damit die Brillen richtig schützen, müssen sie Standards erfüllen und ein CE-Zeichen tragen.

Lieber neu als alt

Bei wem zu Hause noch eine alte Sonnenfinsternis-Brille aus dem Jahr 1999 vorhanden ist, als es die letzte Sonnenfinsternis hierzulande gab, sollte die Folien oder Gläser vor dem erneuten Gebrauch eingehend auf Kratzer oder anderweitige Beschädigungen untersuchen und nur dann gebrauchen, wenn keine Schäden vorhanden sind.

Nicht geeignet sind laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) auch selbstgebastelte Brillen, getönte Folien oder Gläser, da sie die Augen nicht zuverlässig schützen. Ebenfalls nicht verwendet werden sollten normale Sonnenbrillen, da diese zu viel Licht durchlassen und so die Augen ebenfalls gefährden.

Sehr gefährlich ist auch die direkte Beobachtung der Sonne mit Ferngläsern, Teleskopen oder Kameras. Diese Geräte bündeln nämlich die Sonnenstrahlen zusätzlich. Daher müssen vor den Objektiven des Geräts stets Filter oder Schutzfolien angebracht werden.

Sichere Sicht in die Sonne

Bei Kindern sollte besonders darauf geachtet werden, dass sie eine Schutzbrille tragen, die ihrer Grösse entspricht und gut am Gesicht anliegt, damit sie nicht verrutscht.

Noch besser geeignet ist für sie die Projektionsmethode durch eine Lochkamera (Camera obscura). Sie gilt als sicherste Methode zur Beobachtung, da man nicht direkt in die Sonne guckt.