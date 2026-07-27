Ein Pony hat einem Wanderer im Grossen Walsertal einen so heftigen Tritt versetzt, dass dieser einen Hang hinabstürzte. Der Mann aus der Schweiz wurde dabei schwer verletzt.

Darum geht's Ein Schweizer Wanderer ist im österreichischen Vorarlberg durch den Hufschlag eines Ponys schwer verletzt worden.

Er stürzte einen steilen Hang hinab und verletzte sich schwer.

Der Mann wurde per Helikopter ins Spital geflogen. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Schweizer Wanderer ist am Montag im österreichischen Vorarlberg durch den Hufschlag eines Ponys gegen den Oberkörper schwer verletzt worden. Der Mann stürzte nach dem Tritt einen steilen Hang hinunter und kam im Bereich eines Weidezauns zu liegen.

Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er sich nicht mehr selbst aufrichten konnte, er war jedoch ansprechbar. Seine Lebensgefährtin setzte einen Notruf ab, der Mann wurde laut Polizei per Helikopter geborgen und in ein Spital geflogen. Das Paar wanderte am späten Vormittag von St. Gerold in Richtung Blons.

Im Bereich eines steil abfallenden Pony- und Ziegengeheges folgten der Mann und die Frau einem Trampelfeld und verliessen dabei unabsichtlich den markierten Wanderweg. Als sie ihren Irrtum bemerkten, versuchten sie, zurück auf den 50 Meter höher gelegenen Weg zurückzugelangen. Dabei wurde eines der Ponys auf der Weide aufgeschreckt und trat gegen den Mann.