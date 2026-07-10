Der WM-Viertelfinal der Schweiz gegen Argentinien beginnt mitten in der Nacht – für Fans eine Herausforderung. Schlafforscherin Christine Blume erklärt, wie sich Schlafmangel abfedern lässt, warum ein Power-Nap sogar in der Bar sinnvoll sein kann und worauf nach dem Spiel zu achten ist.

«Um diese Zeit fällt das Wachbleiben besonders schwer»: Schweizer Fans müssen für den Match gegen Argentinien früh aufstehen – oder gar nicht erst ins Bett

Darum geht’s Das WM-Viertelfinal-Spiel Schweiz gegen Argentinien stellt Fans vor eine Herausforderung: Anpfiff ist um 3 Uhr in der Nacht.

Die Schlafforscherin empfiehlt möglichst viel Schlaf vor dem Match oder einen kurzen Power-Nap als Vorbereitung.

Nach dem Spiel sind ausreichend Erholung und Vorsicht im Strassenverkehr wichtig, um den Schlafmangel auszugleichen. Zusammenfassung erstellt mit

Am Sonntagmorgen um 3 Uhr beginnt der Viertelfinal-Match der Schweiz gegen Argentinien. Ein historisches Ereignis, stand die Nati doch seit 1954 nicht mehr in einem WM-Viertelfinal.

Doch: «Für unseren Schlaf findet das Spiel zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt statt», sagt Schlafforscherin Christine Blume von der Universität Basel. «Um diese Zeit fällt das Wachbleiben besonders schwer, jede Zelle im Körper ruft laut nach Schlaf.»

Das dürfte viele nicht davon abhalten, die Nationalmannschaft anzufeuern. Die Forscherin rät, vor dem Match möglichst viel zu schlafen. «Jeder Schlaf ist besser als kein Schlaf», sagt sie. Geht man zum Beispiel um elf Uhr ins Bett und steht eine halbe Stunde vor Anpfiff auf, erholt man sich immerhin dreieinhalb Stunden.

Ein gemeinsames Schläfchen im Trikot

Christine Blume rät davon ab sich am Samstag bereits am Nachmittag ins Bett zu legen und zu versuchen, die acht Stunden Schlaf vor dem WM-Spiel reinzudrücken.

«Wenn man sich zu früh ins Bett legt, ist es schwierig, einzuschlafen» sagt sie. Hinzu komme für manche die Nervosität und Aufregung vor dem Spiel, die das Einschlafen zusätzlich erschwert. «Besser ist es, dann ins Bett zu gehen, wenn man müde wird, und zu schauen, wie viel Schlaf man bekommt.»

Für alle, die sich bereits am Samstagabend einen Platz im Public Viewing sichern wollen, dürfte das aber nicht möglich sein. Hier könnte ein Power Nap helfen. «Wenn man in der Bar kurz den Kopf auf den Tisch legen kann, ist auch das sinnvoll», findet die Expertin. «Wäre doch schön, wenn für ein paar Stunden die Musik leiser gestellt würde und alle in ihren Trikots ein gemeinsames Schläfchen halten könnten», sagt Christine Blume und lacht.

Vorsicht ist dann vor allem nach dem Match geboten. Auf dem Nachhauseweg müsse man sehr vorsichtig sein. «Bei wenig Schlaf leidet die Konzentration, die Fehlertendenz steigt. Auch besteht eine erhöhte Gefahr für kleine Aussetzer oder Sekundenschlaf.» Die Kombination mit Alkohol verstärkt den Effekt. Die Schlafforscherin rät, zu Fuss oder mit dem ÖV nach Hause zu gehen und das Auto stehen zu lassen.

Nach dem Match nur kurz schlafen

Zu Hause dürfen sich die Fussballfans hinlegen. Aber nicht zu lang! Je nachdem wann man zu Hause ist, könne man sich vier bis fünf Stunden Schlummer gönnen. Wichtig sei aber, sich einen Wecker zu stellen.

«Lieber ein bisschen weniger schlafen, damit man genug lange wach ist, bis am Abend wieder Schlafenszeit ist», sagt Christine Blume. «Am Abend braucht man den Schlafdruck, die Erschöpfung, die sich über den Tag aufbaut, um wieder gut einschlafen zu können.» So bringt die WM-Nacht nicht den gesamten Schlafrhythmus durcheinander.

Tagsüber könnte man sich mit Aktivitäten wie einem Badi-Besuch ablenken. Da Schlafmangel auch das Sättigungsgefühl beeinflusst, könne es sein, dass man nach dem Viertelfinal-Spiel mehr Hunger verspürt und mehr Lust auf hochkalorische Nahrungsmittel hat. «Doch auch das ist für einmal ja nicht so schlimm», sagt die Expertin.

Die gute Nachricht: Eine Nacht mit wenig Schlaf kann der Körper in der Regel gut wegstecken. «Man sollte einfach danach schauen, dass man insgesamt wieder genug Schlaf bekommt und das Defizit ausgleicht.»