Am 12. August 2026 wird eine totale Sonnenfinsternis in Teilen Europas sichtbar, in der Schweiz ist das Himmelsereignis partiell zu beobachten. Zahlreiche Sternwarten und Ausflugsorte bieten dazu spezielle Programme an.

In der Schweiz ist die Sonnenfinsternis vom 12. August partiell, die Sonne wird also nicht vollständig vom Mond verdeckt.

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Darum geht’s Am 12. August 2026 ist eine totale Sonnenfinsternis in Teilen Europas zu sehen, unter anderem in Nordspanien, auf den Balearen, in Island und in Grönland.

In der Schweiz gibt es eine partiellen Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne je nach Ort zu etwa 85 bis 90 Prozent bedeckt.

Mehrere Sternwarten und Ausflugsorte bieten dazu Spezialprogramme an. Zusammenfassung erstellt mit

Am 12. August 2026 kommt es zu einer Sonnenfinsternis. Das Himmelsereignis lässt sich unter anderem in Nordspanien, auf den Balearen-Inseln Mallorca, Menorca und Ibiza, Island, Teilen Grönlands und im äussersten Nordosten Russlands sowie auf den zu Portugal gehörenden Azoren anschauen.

Auch in der Schweiz kann man sich die Sonnenfinsternis anschauen, jedoch die partielle Sonnenfinsternis. Das heisst, der Mond bedeckt von hier aus gesehen die Sonne nicht vollständig, sondern zu circa 85 bis 90 Prozent.

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Zahlreiche Sternwarten und Orte mit besonders guter Sicht bieten an diesem Tag ein spezielles Programm an. Hier kannst du das Himmelspektakel unter anderem live erleben:

Sternwarte Bülach

Die Sternwarte in Bülach bietet ideale Bedingungen, um die Sonnenfinsternis zu beobachten. Screenshot Google Street View

Die Sternwarte Bülach ZH öffnet am 12. August ab 19 Uhr ihre Türen zur Beobachtung der Sonnenfinsternis. Besucherinnen und Besucher können das Ereignis live durch speziell dafür eingerichtete Teleskope verfolgen. Zusätzlich wird ein Livestream aus dem Totalitätsgebiet in Spanien übertragen.

Dank ihrer Lage bietet die Sternwarte in Bülach ideale Bedingungen für die Beobachtung: Richtung Westen besteht ein freier Blick auf die zu diesem Zeitpunkt tiefstehende Sonne.

Doppeltes Highlight: Da der Abend zugleich den Höhepunkt der Perseiden markiert, bleibt die Sternwarte auch nach Sonnenuntergang geöffnet, um den Meteorstrom zu beobachten.

Weitere Informationen dazu findest du hier. Der Eintritt ist kostenlos.

Adresse: Sternwarteweg 7, 8180 Bülach

Sternwarte Schafmatt

Das Spezialprogramm der Sternwarte Schafmatt startet um 18 Uhr. Screenshot Google Review

Auch die Sternwarte Schafmatt bietet ein öffentliches Spezialprogramm zur partiellen Sonnenfinsternis an. Von dort aus wird die Sonne zu bis zu 91 Prozent bedeckt sein, selbst beim Sonnenuntergang beträgt die Verfinsterung noch beachtliche 42 Prozent.

Das Programm startet um 18 Uhr mit Sonnenbeobachtungen durch Teleskope. Nach Einbruch der Dunkelheit richtet sich der Blick in den Nachthimmel: Dann können Besucher die Perseiden bestaunen, einen der eindrucksvollsten Sternschnuppenschwärme des Jahres.

In Zusammenarbeit mit dem nahegelegenen Naturfreundehaus ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Bei schönem Wetter werden dort bereits ab 17 Uhr Speisen und Getränke angeboten. Ideal, um sich vor dem Himmelsereignis zu stärken und die Atmosphäre zu geniessen.

Weitere Informationen dazu findest du hier.

Adresse: 47°25'12. 7°57'03. Die Sternwarte liegt auf Oltinger Gemeindegebiet westlich der Geissflueh, nahe dem Punkt, an dem sich Solothurn, Baselland und Aargau treffen.

Verkehrshaus Luzern

Das Planetarium im Verkehrshaus Luzern. sda

Im Verkehrshaus Luzern beginnt der Abend mit einer Show im Planetarium, bei der Expertinnen und Experten spannende Einblicke in die Sonnenfinsternis geben.

Bei schönem Wetter wird das Programm ab 19 Uhr nach draussen verlegt: Auf der Lidowiese lässt sich die partielle Verfinsterung gemeinsam mit Fachleuten beobachten.

Bei schlechtem Wetter simuliert das Verkehrshaus ab 19 Uhr die Sonnenfinsternis über Luzern. Zusätzlich kann der aktuelle Nachthimmel erkundet werden. Ergänzend wird ein Livestream aus Spanien übertragen, wo eine totale Sonnenfinsternis zu sehen ist.

Für das Erlebnis braucht man ein Ticket im Voraus. Weitere Informationen findest du hier. Es finden zudem noch andere Shows und Events zum Thema Sonnenfinsternis an diesem Tag im Verkehrshaus statt.

Adresse: Haldenstrasse 44, 6006 Luzern

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Sternwarte Eschenberg

Die Sternwarte Eschenberg wird am 12. August vorübergehend geschlossen, um zu Fuss schliesslich einen idealen Ort zu finden, wo man die partielle Sonnenfinsternis beobachten kann. Screenshot Google Review

Die Sternwarte Eschenberg in Winterthur ZH öffnet bereits ab 15 Uhr und ermöglicht Besucherinnen und Besuchern, die Sonne mit den Instrumenten der Sternwarte zu beobachten.

Aufgrund der Lage der Sternwarte spielt sich die Sonnenfinsternis zu diesem Zeitpunkt jedoch grösstenteils hinter den Bäumen am Horizont ab und ist daher nur eingeschränkt sichtbar.

In der näheren Umgebung gibt es jedoch einige gut zu Fuss erreichbare Orte mit besserer Sicht. Deshalb wird die Sternwarte um 19 Uhr vorübergehend geschlossen, um zu einem dieser Standorte zu wechseln.

Am späteren Abend öffnet die Sternwarte wieder wie gewohnt für einen öffentlichen Beobachtungsabend. Mit etwas Glück erreicht der Perseiden-Meteorstrom gerade seinen Höhepunkt und sorgt für zahlreiche Sternschnuppen.

Bei schlechtem Wetter (Bewölkung) bleibt die Sternwarte geschlossen.

Weitere Informationen dazu findest du hier. Der Eintritt ist normalerweise kostenlos, es gibt jedoch eine Kollekte.

Adresse: Burgstallstrasse, 8412 Winterthur

Chäserrugg

Blick auf das Gipfelgebäude des Chäseruggs. KEYSTONE

Auch auf dem Berg Chäserrugg in St. Gallen kann man die partielle Sonnenfinsternis erleben, in Kombination mit einem Abendessen im Gipfelrestaurant. Ab 18 Uhr wird ein 3-Gänge-Menü serviert.

Zwischen 20 Uhr und 20.40 Uhr wird eine Pause eingelegt, um das Himmelsspektakel draussen zu beobachten. Eine Brille, um die Sonnenfinsternis sicher zu beobachten, erhält man vor Ort.

Die Bergbahn bringt die Gäste zudem bequem auf den Gipfel und wieder zurück. Die Extrafahrt ist ausschliesslich für Besucherinnen und Besucher mit gebuchtem Abendessen vorgesehen.

Weitere Informationen und die Preise findest du hier. Ein Platz muss vorab reserviert werden.

Adresse: 9657 Wildhaus-Alt St. Johann

Sternwarte François-Xavier Bagnoud

Das Observatorium in Saint-Luc. Screenshot Google Review

Die Sternwarte François-Xavier Bagnoud in Saint-Luc VS bietet ebenfalls ideale Bedingungen, um die partielle Sonnenfinsternis am 12. August zu beobachten.

Das Programm startet um 18.30 Uhr mit der Fahrt per Standseilbahn zum Observatorium. Rund eine Stunde später beginnt das astronomische Ereignis. Schutzbrillen werden vor Ort abgegeben. Optional kann ein Abendessen dazugebucht werden. Spätestens um 22 Uhr geht es mit der Standseilbahn zurück ins Tal.

Eine vorgängige Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen und Tickets findest du hier. Ein Platz muss vorab reserviert werden.

Adresse: Tignousa, 3961 Saint-Luc

Sternwarte Planetarium Sirius

Am 12. August kannst du in der Sternwarte Sirius die Sonnenfinsternis unabhängig vom Wetter beobachten. Screenshot Google Street View

Bei der Sternwarte Sirius im Kanton Bern lässt sich die Sonnenfinsternis unabhängig vom Wetter beobachten. Im Anschluss wird das Ereignis gemeinsam mit ihren deutschen Kollegen verfolgt, die die Finsternis von einem optimal gelegenen Standort in Spanien per Video übertragen. Zudem besteht die Möglichkeit, zahlreiche Fragen zu stellen.

Weitere Informationen dazu findest du hier. Der Eintritt ist kostenlos, es gibt eine Kollekte.

Adresse: Schwandenstrasse 131, 3657 Sigriswil

Kronberg

Die Aussicht vom Kronberg aus. Hier kannst du die Sonnenfinsternis beobachten. Screenshot Google Review

Auch auf dem Kronberg im Kanton Appenzell Innerrhoden lässt sich das Naturspektakel beobachten. Die Kronberg-Luftseilbahn und das Berggasthaus bleiben an diesem Abend sogar bis 21 Uhr geöffnet. Wer im Berggasthaus einen Platz möchte, reserviert am besten im Voraus.

Weitere Informationen und die Preise für die Seilbahn findest du hier.

Adresse: Kronberg Talstation, 9108 Jakobsbad

Chasseral

Auch vom Chasseral aus kann die partielle Sonnenfinsternis beobachtet werden. KEYSTONE

Auch auf dem Chasseral im Berner Jura lässt sich die partielle Sonnenfinsternis am 12. August in besonderem Rahmen erleben. Im Hotel Chasseral wird der Abend mit einem 3-Gänge-Menü eingeläutet, bevor die Sonne kurz vor ihrem Untergang zu rund 91 Prozent vom Mond bedeckt wird.

Mit speziellen Sonnenteleskopen begleiten Experten das Himmelsereignis. Im Anschluss richtet sich der Blick in den Nachthimmel: Die Perseiden sorgen für Sternschnuppen, zudem können durch Teleskope Sternhaufen und Gasnebel beobachtet werden.

Der Anlass beinhaltet neben dem Dinner auch einen Welcome-Drink sowie Wasser und Kaffee.

Weitere Informationen und Preise gibt es hier. Ein Platz muss vorab reserviert werden.

Adresse: Hôtel Chasseral, 2610 Nods

Sternwarte Schaffhausen

Das Team der Sternwarte Schaffhausen begleitet das Publikum mit Informationen durch das Himmelsereignis. Screenshot Google Street View

Auch in der Sternwarte Schaffhausen kann man die partielle Sonnenfinsternis am 12. August 2026 miterleben. Ab 18:30 Uhr öffnet die Anlage ihre Türen für Besucherinnen und Besucher.

Das Team der Sternwarte begleitet das Publikum mit Informationen durch das Himmelsereignis. Bei klarem Himmel lässt sich die Finsternis an verschiedenen Teleskopen sicher beobachten, passende Sonnenfinsternisbrillen werden vor Ort abgegeben.

Weitere Infos gibt es hier. Der Eintritt ist kostenlos.

Adresse: Weiherweg 1, 8200 Schaffhausen

Übrigens lässt sich das Himmelspektakel auch in der Sternwarte Urania in Zürich sowie im Space Eye in Bern beobachten. Die entsprechenden Veranstaltungen sind allerdings bereits ausverkauft.