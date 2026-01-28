Sechs Freiwillige haben 100 Tage in Isolation verbracht, um die Folgen langer Raumfahrtmissionen – wie zum Mars – zu erforschen. Nun ist die Studie beendet und die Teilnehmenden sind wieder «frei».

Ziel der Studie im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) war es, die Auswirkungen von langen Missionen, wie beispielsweise zum Mars, zu untersuchen. (Archivbild)

Die sechs Teilnehmenden des Forschungsprojekts Solis100 verliessen die Simulationsanlage des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln. Die europäische Crew aus jeweils drei Männern und Frauen im Alter von 26 bis 32 Jahren kehrte am Freitag nach einer abschliessenden Erholungsphase in ihren Alltag zurück.

Ziel der Studie im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) war es, die Auswirkungen von Langzeitmissionen – beispielsweise zum Mond oder zum Mars – unter extremen Bedingungen auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu untersuchen. Die Probanden aus Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen und Portugal verbrachten mehr als drei Monate abgeschottet von der Aussenwelt in einer beengten Umgebung ohne Sonnenlicht.

Während der gut 14 Wochen mussten sie mit begrenzten Ressourcen wie haltbarer Nahrung und ohne persönlichen Kontakt zu Familie und Freunden auskommen. Der Alltag war durch wissenschaftliche Arbeit, medizinische Datenerhebungen, ein striktes Sportprogramm und die Instandhaltung der Station geprägt. Kontakt zum Kontrollzentrum bestand überwiegend per Sprechanlage.

Vorbereitung für Mars- und Mondmissionen

Laut DLR-Bereichsvorständin Anke Pagels-Kerp sind solche Untersuchungen essenziell, um Astronautinnen und Astronauten auf die seelischen und körperlichen Strapazen künftiger Missionen zum Mond oder Mars vorzubereiten. Die Studie SOLIS100 dient dabei laut Projektleiterin Amelie Therre der Standardisierung von Daten, um künftige Unterstützungsmassnahmen für Crews vergleichbar zu machen.

Die Isolation fand in einer Forschungsanlage statt, die weltweit Studien zu extremen Umweltbedingungen ermöglicht. Insgesamt umfasste das Projekt inklusive Vorbereitung und Nachuntersuchung 126 Tage. Während der einwöchigen Nachphase nach dem Verlassen der Anlage am 1. August wurden weitere Daten zum körperlichen und kognitiven Zustand der Crew erhoben.

Das Studienteam beginnt nun damit, die über den gesamten Zeitraum – also vor, während und nach der Isolation – gesammelten Informationen auszuwerten, um die Auswirkungen während der Zeit zu ermitteln.