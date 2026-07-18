Eine US-Firma will die Nacht zum Tag machen und Sonnenlicht per Weltraumspiegel und auf Bestellung zur Erde lenken. Nun wurde eine Genehmigung für einen Test erteilt – trotz massiver Kritik von Astronomen.

Darum geht’s Die FCC hat dem US-Startup Reflect Orbital die Genehmigung für einen Testsatelliten erteilt, der Sonnenlicht zur Erde reflektieren soll.

Das Unternehmen plant, zehntausende Satelliten mit Reflektoren ins All zu schiessen, um einst Sonnenlicht auf Bestellung zu liefern – etwa für die Landwirtschaft oder Solaranlagen.

Das Projekt stösst jedoch auf massive Kritik von Forscher*innen. Sie werfen dem Unternehmen vor, die Folgen zu ignorieren. Zusammenfassung erstellt mit

Sonnenlicht mitten in der Nacht? Die US-Firma Reflect Orbital künftig will genau das auf Bestellung anbieten – und hat in den vergangenen Jahren Abermillionen Dollar an Investitionen für das waghalsige Projekt eingesammelt, blue News berichtete. Riesige Spiegel sollen auf Satelliten montiert und ins All geschickt werden, um Sonnenlicht zur Erde zu lenken.

Jetzt hat die US-Behörde Federal Communications Commission (FCC) eine Genehmigung für den Start eines Testsatelliten erteilt, wie Satellite Today und weitere Medien berichten. Demnach bereitet das Unternehmen den Start von «Earendil-1» vor, der mit einem «ausfahrbaren, hochreflektierenden Dünnschichtreflektor» ausgestattet ist. Reflect Orbital gab zudem bekannt, dass der Start der Mission noch in diesem Jahr erfolgen soll und dass es sich lediglich um die erste von mehreren Testmissionen handelt.

Firma will 50'000 Satelliten betreiben

Von den zwei beantragten Satelliten wurde jedoch nur einer genehmigt. Dieser dürfe einen Reflektor von 18 mal 18 Metern aufweisen und somit auf der Erde eine Fläche von fünf Kilometern Durchmesser beleuchten können.

«Earendil-1» soll die Erde also schon bald in einer Höhe von rund 640 Kilometern umkreisen. Nach eigenen Angaben will das Unternehmen in den nächsten zehn Jahren bis zu 50'000 Satelliten in die Erdumlaufbahn schicken. Sie sollen Sonnenlicht auch in der Nacht für Solarfarmen oder Agrarflächen verfügbar machen. Auch im Katastrophenfall oder für Nachtbrauchstellen könnten die Spiegel eine Beleuchtung ermöglichen.

03:47

Scharfe Kritik von Forscher*innen

Das Projekt ist allerdings hochumstritten. Im Vorfeld des Genehmigungsverfahrens protestierten Astronomen massiv gegen eine Erlaubnis. Denn die Spiegelsatelliten würden astronomische Beobachtungen schwierig bis unmöglich machen, werfen die Forscher*innen ein. Hinzu kommt: Hobbyastronomen, Piloten und auch Autolenker könnten geblendet werden.

Ausserdem kritisieren Forscher*innen das Unternehmen dafür, die Auswirkungen etwa auf Wildtiere und andere Folgen für die Umwelt komplett zu ignorieren. Auch der Schlafrythmus von Menschen könnte stark beeinträchtigt werden. Schliesslich ist bereits bekannt, dass schon die zweimal jährlich stattfindende Zeitumstellung um nur eine Stunde den Schlaf-Wach-Rhythmus des Menschen durcheinanderbringt.