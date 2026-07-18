Mit seinem kreisrunden Maul voller Zähne heftet sich das Meerneunauge an Fische und saugt sie regelrecht aus. Neunaugen gibt es auch in der Schweiz – die hier vorkommenden Bachneunaugen sind jedoch harmlos und stark gefährdet.

Mit seinen Zähnen saugt das Meerneunauge seine Opfer aus.

Verwandter in der Schweiz Dieser «Vampirfisch» ernährt sich von Blut – dafür saugt er seine Opfer aus

Darum geht’s Das invasive Meerneunauge richtet in den Great Lakes Nordamerikas grosse Schäden an und muss mit erheblichem Aufwand bekämpft werden.

Während der Corona-Pandemie nahm seine Population in einzelnen Gebieten um bis zu 300 Prozent zu.

Auch in Schweizer Gewässern leben Neunaugen. Die heimischen Bachneunaugen saugen jedoch weder Menschen noch Fische aus und stehen unter Schutz. Zusammenfassung erstellt mit

Es sieht aus wie ein Tier aus einem Horrorfilm. Das Meerneunauge besitzt ein kreisrundes Saugmaul, mehrere Reihen scharfer Hornzähne und eine gezackte Zunge. Damit heftet sich der Parasit an andere Fische, raspelt deren Haut auf und ernährt sich von Blut und Körperflüssigkeiten.

Ein einziges Meerneunauge kann innerhalb von zwölf bis 18 Monaten rund 18 Kilogramm Fisch vernichten. Weibchen legen zudem bis zu 100'000 Eier während einer einzigen Fortpflanzungsperiode.

In den Grossen Seen zwischen den USA und Kanada sind die Tiere deshalb seit Jahrzehnten ein gewaltiges Problem.

Parasit gelangte über Kanäle in die Seen

Eigentlich stammt das Meerneunauge aus dem Atlantik. Im 19. Jahrhundert gelangte es zunächst in den Ontariosee und breitete sich später über künstliche Wasserwege in den übrigen Grossen Seen aus.

Dort traf der Parasit auf ein Ökosystem, das nicht auf den neuen Fressfeind vorbereitet war. Meerneunaugen befielen unter anderem Forellen, Lachse, Felchen und Störe. Besonders die wirtschaftlich wichtige Seeforellenfischerei brach zeitweise fast vollständig zusammen.

Würde man die Tiere nicht bekämpfen, könnten sie die Fischbestände der Grossen Seen laut der zuständigen Fischereikommission innerhalb von fünf Jahren zum Zusammenbruch bringen. Rund neun Millionen Neunaugen müssen deshalb jedes Jahr getötet werden, um eine erneute Populationsexplosion zu verhindern.

Corona wurde zum «verbotenen Experiment»

Seit den 1950er-Jahren setzen die USA und Kanada ein spezielles Bekämpfungsmittel ein. Das sogenannte Lamprizid TFM wird in Zuflüssen eingesetzt und tötet gezielt die Larven der Neunaugen, ohne die meisten heimischen Fischarten zu schädigen.

Die Methode war äusserst erfolgreich. Die Zahl der Meerneunaugen konnte in vielen Gebieten um rund 90 Prozent gesenkt werden.

In einigen Ländern, etwa Portugal, gelten die Neunaugen als Delikatesse. Die Tiere sind auch im Süden Europas beheimatet. www.imago-images.de

Doch während der Corona-Pandemie konnten die Behörden das Programm wegen Reisebeschränkungen und Abstandsvorgaben nicht vollständig durchführen. Die Folgen wurden rasch sichtbar: In einzelnen Gebieten stieg die Population der Parasiten um bis zu 300 Prozent.

Die Forschenden sprechen deshalb von einem «verbotenen Experiment». Sie hätten stets davor gewarnt, dass die Tiere ohne dauerhafte Kontrolle sofort zurückkehren würden – ausprobieren wollte dies aber eigentlich niemand.

Der wirtschaftliche Schaden durch den Anstieg während der Pandemie wird auf rund zwei Milliarden Dollar geschätzt. Inzwischen konnten die Bestände in den meisten Seen wieder auf das Niveau vor der Pandemie gesenkt werden.

Neue Technik soll die Tiere stoppen

Die Behörden verlassen sich nicht mehr nur auf Chemikalien. Sie testen unter anderem Dämme, Luftblasenbarrieren und akustische Hindernisse.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie YouTube, TikTok oder Facebook. Aktiviere bitte "Swisscom Werbung bei Dritten", um diesen Inhalt anzuzeigen. Cookie - Einstellungen

Ein neues System namens «FishPass» soll Fische mithilfe von Kameras und automatischer Bilderkennung unterscheiden. Heimische Arten könnten die Barriere passieren, während invasive Neunaugen erkannt und zurückgehalten würden.

Vollständig ausrotten lassen sich die Tiere bislang dennoch nicht. Ein parteiübergreifender Gesetzesvorschlag im US-Kongress sieht deshalb vor, über zehn Jahre rund 500 Millionen Dollar in die Suche nach einer Lösung zu investieren. Forschende hoffen auf einen zweiten wissenschaftlichen Durchbruch – ähnlich jenem, der in den 1950er-Jahren die Kontrolle der Meerneunaugen ermöglichte.

Auch in der Schweiz leben Neunaugen

Wikimedia

Auch in Schweizer Gewässern kommen Neunaugen vor. Dabei handelt es sich vor allem um einheimische Bachneunaugen. Nach Angaben des Kantons Basel-Stadt wurden sie unter anderem im Rhein, in der Wiese, in der Birs, im Birsig und in mehreren Kanälen nachgewiesen.

Die Tiere werden etwa neun bis 15 Zentimeter lang und leben in schnell fliessenden Gewässern mit kiesigem oder sandigem Untergrund. In der Schweiz gelten sie als stark gefährdet und stehen auch aufgrund internationaler Abkommen unter Schutz.

Trotz ihres Saugmauls sind Bachneunaugen für Menschen und andere Fische völlig ungefährlich. Die Larven verbringen mehrere Jahre im Sediment und ernähren sich dort von organischem Material, das sie aus dem Wasser filtern.

Sobald sie ausgewachsen sind, nehmen Bachneunaugen überhaupt keine Nahrung mehr auf. Ihr Verdauungstrakt bildet sich zurück, danach pflanzen sie sich fort und sterben. Anders als das invasive Meerneunauge in Nordamerika saugen sie also weder Fische noch Badende aus.