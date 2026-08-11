Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. August 2026

Namenstag

Radegund

Historische Daten

2023 – Für mutmasslich mehr als 100 Millionen Euro Ablöse wechselt der englische Stürmer Harry Kane von Tottenham Hotspur zum deutschen Fussball-Rekordmeister FC Bayern. Es ist der bis dahin teuerste Spielerwechsel der Bundesligageschichte.

2011 – Die Linke-Vorsitzenden Gesine Lötzsch und Klaus Ernst verurteilen den Bau der Berliner Mauer 1961 als «nicht akzeptables Unrecht». Die Partei reagiert damit auf die heftige Kritik von Union und FDP an Lötzsch, die am 9. August in Rostock gesagt hatte, die Mauer sei Ergebnis des Zweiten Weltkriegs und des deutschen Überfalls auf Russland gewesen.

2006 – Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass bestätigt in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» erstmals, dass er kurz vor Kriegsende zur Waffen-SS einberufen wurde.

1981 – IBM stellt mit dem Personal Computer 5150 seinen ersten PC vor. Das Betriebssystem PC-DOS 1.0 kommt von Microsoft. Der Markterfolg des IBM-PC und der vielen PC-Nachbauten («Clones») macht Microsoft zum weltweit führenden Softwareunternehmen.

1970 – Im Kreml unterzeichnen Bundeskanzler Willy Brandt und der sowjetische Ministerpräsident Alexej Kossygin den Moskauer Vertrag. Er leitet die Normalisierung der Beziehungen zu den Staaten des Warschauer Paktes ein.

Geburtstage

1971 – Pete Sampras (55), amerikanischer Tennisspieler, 14 Grand-Slam-Titel 1990-2003

1951 – Klaus Toppmöller (75), deutscher Fussballtrainer (VfL Bochum, Bayer 04 Leverkusen, Hamburger SV)

1936 – Gerold Tandler (90), deutscher Politiker und Manager, bayrischer Innenminister (1978-1982), Wirtschaftsminister (1988) und Finanzminister (1988-1990), Generalsekretär der CSU 1971-1978 und 1983-1988

1936 – Hans Haacke (90), deutscher Konzeptkünstler (Installation «Der Bevölkerung» im Reichstagsgebäude Berlin 2000)

Todestage

2021 – Kurt Biedenkopf, deutscher Politiker (CDU), Ministerpräsident von Sachsen 1990-2002, geb. 1930