Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. Juli 2026

Namenstag

Goswin, Roland, Ulrich

Historische Daten

2021 – Extremer Starkregen löst vor allem in Westdeutschland eine Hochwasserkatastrophe mit mehr als 180 Toten aus. Besonders betroffen sind die Flüsse Ahr und Erft in den Kreisen Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) und Euskirchen (Nordrhein-Westfalen). Hunderte Häuser, Brücken und Strassen werden fortgerissen oder verwüstet. Schwere Schäden mit mehr als 40 Toten gibt es auch in Belgien.

2016 – In der französischen Hafenstadt Nizza rast ein Attentäter am Nationalfeiertag mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge. 86 Menschen sterben, weitere 200 werden verletzt. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beansprucht die Tat später für sich.

2006 – Erstmals trifft sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Zuwanderern und Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Kirchen zu einem Integrationsgipfel, um über Probleme bei der Eingliederung von Ausländern zu beraten.

1881 – Im Alter von 21 Jahren wird der berüchtigte Revolverheld William F. Bonney in Fort Sumner, New Mexiko, vom Sheriff erschossen. Als «Billy the Kid» wird er später Held zahlloser Western und Groschenromane.

1881 – In Berlin erscheint das erste amtliche Telefonbuch Deutschlands. Gerade einmal 99 Telefonnutzer sind eingetragen.

Geburtstage

1977 – Kronprinzessin Victoria (49), schwedische Thronfolgerin, älteste Tochter von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia

1972 – Manfred Weber (54), deutscher Politiker, Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europäischen Parlament seit 2014, Präsident der EVP seit 2022

1961 – Patricia Schlesinger (65), deutsche Journalistin und Moderatorin, Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg RBB 2016-2022

1926 – Harry Dean Stanton, amerikanischer Filmschauspieler («Paris, Texas», «Pretty in Pink»), gest. 2017

Todestage

2011 – Leo Kirch, deutscher Medienunternehmer, Medienkonzern KirchGruppe, zu der unter anderem die Sender ProSiebenSAT.1 und Premiere gehörten, geb. 1926