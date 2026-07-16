Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Juli 2026

Namenstag

Alexius, Donata, Hedwig, Marina

Historische Daten

2006 – Bei einem Seebeben der Stärke 7,7 vor der indonesischen Insel Java sterben mindestens 665 Menschen, 65 bleiben vermisst. Mehr als 1600 Häuser werden unbewohnbar.

1996 – Ein Jumbo-Jet der amerikanischen Fluggesellschaft TWA explodiert auf dem Flug von New York nach Paris kurz nach dem Start vor der Küste von Long Island. Alle 230 Insassen kommen ums Leben. Ursache war wohl eine Verkettung unglücklicher Umstände.

1976 – Indonesien annektiert das ehemals portugiesische Osttimor als 27. Provinz. Während der folgenden zwei Jahrzehnte werden Aufstände blutig niedergeschlagen. 2002 wird Osttimor nach einer Volksabstimmung unabhängig.

1936 – Der spanische Bürgerkrieg beginnt mit einer Militärrevolte in Spanisch-Marokko, die kurze Zeit später auf Spanien übergreift.

1871 – In Berlin geht das erste Teilstück der Ringbahn in Betrieb. Die Strecke verbindet im Uhrzeigersinn zunächst Moabit mit Schöneberg und heisst damals noch «Verbindungsbahn». Geschlossen wird der Ring sechs Jahre später mit der Fertigstellung der Teilstrecke von Schöneberg über Charlottenburg bis Moabit.

Geburtstage

1961 – António Costa (65), portugiesischer Politiker, EU-Ratspräsident seit 2024, Ministerpräsident 2015-2024

1954 – Angela Merkel (72), deutsche Politikerin, Bundeskanzlerin 2005-2021, Bundesvorsitzende der CDU 2000-2018

1951 – Frank Castorf (75), deutscher Regisseur, Intendant der Volksbühne Berlin 1992-2017

1925 – Anita Lasker-Wallfisch (101), deutsch-britische Cellistin, eine der letzten Überlebenden des Mädchenorchesters von Auschwitz

Todestage

2025 – Felix Baumgartner, österreichischer Extremsportler, Base-Jumper, geb. 1969