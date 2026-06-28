Kalenderblatt
Was geschah am 29. Juni?
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.
dpa
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Juni 2026
Namenstag
Beata, Gero, Peter, Paul
Historische Daten
2021 – Die Bundeswehr beendet ihren Afghanistan-Einsatz als Teil der Nato-Mission «Resolute Support». Im April hatte US-Präsident Joe Biden den Abzug seiner Truppen bis zum 11. September angekündigt. Sie verlassen das Land bereits am 31. August.
1986 – Durch ein 3:2 im Finale gegen die Bundesrepublik wird Argentinien in Mexiko-Stadt Fussballweltmeister.
1971 – Die dreiköpfige Besatzung des sowjetischen Raumschiffes «Sojus 11» stirbt bei der Rückkehr von den «Saljut»-Raumstation. Die Kosmonauten werden nach der Landung tot in ihrer Kapsel aufgefunden. Der Druckausgleich der Kapsel hatte versagt.
1956 – Der amerikanische Schriftsteller Arthur Miller und die Schauspielerin Marilyn Monroe heiraten.
1951 – Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., wird zusammen mit seinem Bruder Georg im Freisinger Dom zum Priester geweiht.
Geburtstage
1996 – Emilio Sakraya (30), deutscher Schauspieler («Bibi & Tina», «4 Blocks», «Tribes of Europe») und Sänger
1951 – Don Rosa (75), amerikanischer Comiczeichner, bekannt für seine Disney-Comics
1951 – Ferdinand Dudenhöffer (75), deutscher Volkswirtschaftler und Automobilexperte
1946 – Gitte Hænning (80), dänische Schlager- und Jazzsängerin («Ich will 'nen Cowboy als Mann», «So schön kann doch kein Mann sein»)
Todestage
1831 – Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein, preussischer Staatsmann und Reformer, geb. 1757